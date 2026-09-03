Новые требования к уведомлениям о трудоустройстве иностранных граждан

Изменения предусмотрены Приказом МВД России от 12 мая 2026 года № 290. Разбираемся, что изменилось и что теперь необходимо учитывать работодателям.

Разработаны новые формы:

ходатайства иностранного гражданина о привлечении в качестве высококвалифицированного специалиста;

уведомления о трудоустройстве иностранца организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранцев на территории России;

уведомления об исполнении обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) иностранцу - высококвалифицированному специалисту;

уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранцем.

К уведомлениям о заключении и прекращении договора, а также об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам (ВКС) необходимо прилагать согласие на обработку персональных данных.