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Татьяна Цветкова
Иностранные работники
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Новые требования к уведомлениям о трудоустройстве иностранных граждан

Новые требования к уведомлениям о трудоустройстве иностранных граждан

С 1 сентября 2026 года работодатели должны подавать уведомления о заключении и прекращении трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами по новым формам и правилам.

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Изменения предусмотрены Приказом МВД России от 12 мая 2026 года № 290. Разбираемся, что изменилось и что теперь необходимо учитывать работодателям.

Разработаны новые формы:

  • ходатайства иностранного гражданина о привлечении в качестве высококвалифицированного специалиста;

  • уведомления о трудоустройстве иностранца организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранцев на территории России;

  • уведомления об исполнении обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) иностранцу - высококвалифицированному специалисту;

  • уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранцем.

К уведомлениям о заключении и прекращении договора, а также об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам (ВКС) необходимо прилагать согласие на обработку персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных

Одно из важных изменений — необходимость прикладывать согласие на обработку персональных данных.

При подаче уведомления о заключении или прекращении договора соответствующее согласие необходимо приложить согласно п. 5 Порядка, установленного приложением № 9 к Приказу МВД № 290

МВД также утвердило рекомендуемые образцы согласий на обработку персональных данных: отдельно для подачи уведомления о заключении договора и для уведомления о его прекращении (расторжении). Требование о согласии предусмотрено и при подаче уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированному специалисту. 

В какой срок подавать уведомление

Срок для работодателей не изменился.

Уведомить МВД о заключении или прекращении договора с иностранным гражданином необходимо в течение трех рабочих дней с даты его заключения или прекращения (расторжения).

Для высококвалифицированных специалистов действует отдельное правило: уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) подается ежеквартально — не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Куда подавать уведомление о заключении или прекращении договора

Уведомление необходимо направить в территориальный орган МВД России на региональном уровне в том субъекте РФ, где иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность.

То есть при определении подразделения МВД работодатель должен ориентироваться именно на регион фактического осуществления иностранцем трудовой деятельности.

Если иностранный гражданин в предусмотренных законом случаях осуществляет трудовую деятельность на территориях двух субъектов РФ, уведомление подается в территориальный орган МВД в каждом из этих субъектов.

Куда подавать уведомление по ВКС

Для уведомлений об исполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам установлен другой порядок.

Работодатель или заказчик работ направляет уведомление:

— в Центр по вопросам миграции МВД России;

или

— в территориальный орган МВД России на региональном уровне, который выдал высококвалифицированному специалисту разрешение на работу.

Какими способами можно подать документы

Уведомления о заключении и прекращении договора можно подать несколькими способами:

  • лично в территориальный орган МВД;

  • направить на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

  • направить в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

При почтовой отправке особенно важно правильно определить территориальный орган МВД и его официальный адрес.

Например, если иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность в Москве, необходимо определить территориальный орган МВД на региональном уровне и проверить его актуальные реквизиты в официальных документах МВД перед отправкой.

Поэтому с 1 сентября работодателям, привлекающим иностранных граждан, важно обновить используемые формы уведомлений и внутренний порядок их подготовки и подачи.

Информации об авторе

Татьяна Цветкова

Татьяна Цветкова

сооснователь в ООО Мелленниум Групп

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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