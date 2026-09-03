Новые требования к уведомлениям о трудоустройстве иностранных граждан

Изменения предусмотрены Приказом МВД России от 12 мая 2026 года № 290. Разбираемся, что изменилось и что теперь необходимо учитывать работодателям.
Разработаны новые формы:
ходатайства иностранного гражданина о привлечении в качестве высококвалифицированного специалиста;
уведомления о трудоустройстве иностранца организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранцев на территории России;
уведомления об исполнении обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) иностранцу - высококвалифицированному специалисту;
уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранцем.
К уведомлениям о заключении и прекращении договора, а также об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам (ВКС) необходимо прилагать согласие на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
Одно из важных изменений — необходимость прикладывать согласие на обработку персональных данных.
При подаче уведомления о заключении или прекращении договора соответствующее согласие необходимо приложить согласно п. 5 Порядка, установленного приложением № 9 к Приказу МВД № 290.
МВД также утвердило рекомендуемые образцы согласий на обработку персональных данных: отдельно для подачи уведомления о заключении договора и для уведомления о его прекращении (расторжении). Требование о согласии предусмотрено и при подаче уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированному специалисту.
В какой срок подавать уведомление
Срок для работодателей не изменился.
Уведомить МВД о заключении или прекращении договора с иностранным гражданином необходимо в течение трех рабочих дней с даты его заключения или прекращения (расторжения).
Для высококвалифицированных специалистов действует отдельное правило: уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) подается ежеквартально — не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Куда подавать уведомление о заключении или прекращении договора
Уведомление необходимо направить в территориальный орган МВД России на региональном уровне в том субъекте РФ, где иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность.
То есть при определении подразделения МВД работодатель должен ориентироваться именно на регион фактического осуществления иностранцем трудовой деятельности.
Если иностранный гражданин в предусмотренных законом случаях осуществляет трудовую деятельность на территориях двух субъектов РФ, уведомление подается в территориальный орган МВД в каждом из этих субъектов.
Куда подавать уведомление по ВКС
Для уведомлений об исполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам установлен другой порядок.
Работодатель или заказчик работ направляет уведомление:
— в Центр по вопросам миграции МВД России;
или
— в территориальный орган МВД России на региональном уровне, который выдал высококвалифицированному специалисту разрешение на работу.
Какими способами можно подать документы
Уведомления о заключении и прекращении договора можно подать несколькими способами:
лично в территориальный орган МВД;
направить на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
направить в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
При почтовой отправке особенно важно правильно определить территориальный орган МВД и его официальный адрес.
Например, если иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность в Москве, необходимо определить территориальный орган МВД на региональном уровне и проверить его актуальные реквизиты в официальных документах МВД перед отправкой.
Поэтому с 1 сентября работодателям, привлекающим иностранных граждан, важно обновить используемые формы уведомлений и внутренний порядок их подготовки и подачи.
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