Победы платформенной команды «Клерка»
Как мы делаем сайт быстрее, стабильнее и заметнее для поисковиков.
Обычно в разделе релизов мы рассказываем о новых функциях и продуктах. Но за каждым таким релизом стоит ещё одна команда - платформенная. Она занимается тем, что не всегда видно пользователю: SEO, инфраструктура, производительность, техдолг, безопасность и стабильность. Мы решили тоже публиковать свои “релизы” - потому что за последнее время платформенная команда сделала очень много. Ниже дайджест наших побед за последний месяц.
1. Индексация и SEO: чтобы «Клерк» находили
Это всё, что связано с корректной индексацией страниц поисковыми системами, устранением технических ошибок, которые мешают роботам, и улучшением видимости сайта в органической выдаче.
Чем лучше индексация, тем больше органического трафика приходит на сайт без дополнительных затрат на рекламу. Исправление ошибок снижает риск потери позиций и делает поисковую картину предсказуемой. Для «Клерк», это один из главных источников роста аудитории.
Что сделано:
Manticore Search: починен и оптимизирован основной поиск, устранены 503 на страницах с лентами. Реализован "умный" кеш на случай отказа поискового движка.
OpenSearch: реализован бэкенд поиска на новом движке.
Решено множество SEO-задач: мета-теги, индексация, дубли.
IndexNow: устранены проблемы, сервис стабилизирован.
Починен "мигающий" noindex/nofollow который появлялся рандомно на ключевых страницах.
Восстановлена корректная индексация трибуны /users.
Устранены дубли страниц: убран «костыль», исправлены ложные HTTP 200 на HTTP 500, проведён рефакторинг - теперь ложные 200 не плодят дубли страниц.
Закрыты давние задачи по управлению режимами индексации и списанию сервисов по новым подпискам.
Исправлен SEO-баг с битыми ссылками (404) в блоке «Статьи от пользователей по теме». Исключено попадание в ротацию материалов с 404-ответом, починены URL.
Устранены битые ссылки в cdoc: при клике на ссылку внутри документа теперь открывается валидный URL, а не 404 с якорем.
Исправлены дубли в НК РФ: на странице кодекса могли быть дубли, а часть контента отсутствовать.
Исправлен Open Graph разметке: теперь при шаринге статьи в мессенджерах выводится корректное изображение.
2. Производительность и инфраструктура: быстрее и надёжнее
Это работа над скоростью отдачи контента, снижением нагрузки на серверы, оптимизацией кеширования, маршрутизации и инфраструктурных компонентов.
Быстрый сайт лучше ранжируется, меньше теряет пользователей и требует меньше ресурсов при росте трафика. Инфраструктурные улучшения снижают риск аварий и затраты на поддержку. Всё вместе это фундамент для стабильного роста.
Что сделано:
Прямая работа фронтенда с бэкендом: время ответа сократилось с 0,2 с до 0,04 с (ускорение в 5 раз).
Рефакторинг рекламного сервиса “Клад”: нагрузка снижена на 20%.
Кэш-шлюз перенесён в RAM: нагрузка на чтение/запись снизилась в 2,5 раза.
Реализован адаптивный 429.
Прямая загрузка статики из Я.Облака/S3.
Кеширование JS.
Снижение RPS.
Перенос сервиса очередей и тяжёлых воркеров на отдельную инфраструктуру.
Исправлен баг с долгим сохранением комментариев.
Оптимизирована публикация постов: после нажатия «Опубликовать» приходилось долго ждать.
Снижено количество запросов share/stats на странице поиска консультаций, что сокращает число вызовов и тем самым увеличивает скорость ответа.
Сделан деплой контентных блоков: каталог контентных блоков и файлы с форматом id# деплоятся в базу данных, чтобы содержание на бою соответствовало репозиторию.
3. Стабильность и защита
Это обеспечение бесперебойной работы сайта, защита от перегрузок, DDoS-атак, парсинга, спама и оперативное реагирование на инциденты.
Стабильный сайт это доверие пользователей и поисковиков. Защита от атак и перегрузок предотвращает простои, которые могут стоить трафика и репутации. Формализованные действия и мониторинг снижают хаос и время реакции на проблемы.
Что сделано:
Проведен большой пул работ направленный на снижение количества даунтаймов и отсечению зловредного трафика (по соображениям безопасности этот пул работ не раскрывается).
Сконфигурирован GeoIP2 + ASN для защиты от “размазанного” парсинга.
Настроен антиспам лидов и их валидация.
Формализован порядок действий при критичных инцидентах.
Повышена наблюдаемость и алертинг.
Проведен аудит тяжёлых запросов, а часть таких запросов разгружена.
Исправлены ошибки SSR по маршрутам и баги рендера.
Починен баг с уведомлениями, не отображалось количество уведомлений или не обновлялось.
4. Архитектура и техдолг
Это стратегические изменения в архитектуре: переход от монолита к микросервисам, вынос легаси-компонентов, миграция данных и рефакторинг.
Микросервисы упрощают поддержку, ускоряют разработку и повышают отказоустойчивость. Но на начальном этапе растёт сложность, поэтому важна синхронизация и надёжный CI/CD. В долгосрочной перспективе это гибкость и масштабируемость.
Что сделано:
Принято решение о микросервисной архитектуре.
Настроены CI/CD пайплайны для новых сервисов.
Начат вынос сервиса пользователей в отдельный микросервис на Laravel. Первая очередь: API пользователей, поиск по контрагентам, биллинг.
Что дальше:
Платформенная команда продолжает работать над тем, чтобы сайт «Клерка» был быстрее, стабильнее и удобнее как для пользователей, так и для поисковых систем.
Мы будем и дальше улучшать производительность, надёжность и поисковую видимость сайта. Продолжим развивать архитектуру, чтобы она оставалась гибкой и масштабируемой. Будем уделять внимание качеству, безопасности и устойчивости к нагрузкам. И конечно, продолжим рассказывать вам о результатах, в новых релизах платформенной команды.
Платформенная команда делает то, что не всегда заметно сразу, но напрямую влияет на скорость, стабильность и поисковую видимость «Клерка». Мы будем регулярно рассказывать о наших релизах, следите за обновлениями. Спасибо, что вы с нами. Мы работаем для вас!
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