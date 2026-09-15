Победы платформенной команды «Клерка»

Как мы делаем сайт быстрее, стабильнее и заметнее для поисковиков.

Обычно в разделе релизов мы рассказываем о новых функциях и продуктах. Но за каждым таким релизом стоит ещё одна команда - платформенная. Она занимается тем, что не всегда видно пользователю: SEO, инфраструктура, производительность, техдолг, безопасность и стабильность. Мы решили тоже публиковать свои “релизы” - потому что за последнее время платформенная команда сделала очень много. Ниже дайджест наших побед за последний месяц.

1. Индексация и SEO: чтобы «Клерк» находили

Это всё, что связано с корректной индексацией страниц поисковыми системами, устранением технических ошибок, которые мешают роботам, и улучшением видимости сайта в органической выдаче.

Чем лучше индексация, тем больше органического трафика приходит на сайт без дополнительных затрат на рекламу. Исправление ошибок снижает риск потери позиций и делает поисковую картину предсказуемой. Для «Клерк», это один из главных источников роста аудитории.

Индексация и SEO

Что сделано:

Manticore Search: починен и оптимизирован основной поиск, устранены 503 на страницах с лентами. Реализован "умный" кеш на случай отказа поискового движка.

OpenSearch: реализован бэкенд поиска на новом движке.

Решено множество SEO-задач: мета-теги, индексация, дубли.

IndexNow: устранены проблемы, сервис стабилизирован.

Починен "мигающий" noindex/nofollow который появлялся рандомно на ключевых страницах.

Восстановлена корректная индексация трибуны /users.

Устранены дубли страниц: убран «костыль», исправлены ложные HTTP 200 на HTTP 500, проведён рефакторинг - теперь ложные 200 не плодят дубли страниц.

Закрыты давние задачи по управлению режимами индексации и списанию сервисов по новым подпискам.

Исправлен SEO-баг с битыми ссылками (404) в блоке «Статьи от пользователей по теме». Исключено попадание в ротацию материалов с 404-ответом, починены URL.

Устранены битые ссылки в cdoc: при клике на ссылку внутри документа теперь открывается валидный URL, а не 404 с якорем.

Исправлены дубли в НК РФ: на странице кодекса могли быть дубли, а часть контента отсутствовать.

Исправлен Open Graph разметке: теперь при шаринге статьи в мессенджерах выводится корректное изображение.

2. Производительность и инфраструктура: быстрее и надёжнее

Это работа над скоростью отдачи контента, снижением нагрузки на серверы, оптимизацией кеширования, маршрутизации и инфраструктурных компонентов.

Быстрый сайт лучше ранжируется, меньше теряет пользователей и требует меньше ресурсов при росте трафика. Инфраструктурные улучшения снижают риск аварий и затраты на поддержку. Всё вместе это фундамент для стабильного роста.

Что сделано:

Прямая работа фронтенда с бэкендом: время ответа сократилось с 0,2 с до 0,04 с (ускорение в 5 раз).

Рефакторинг рекламного сервиса “Клад”: нагрузка снижена на 20%.

Кэш-шлюз перенесён в RAM: нагрузка на чтение/запись снизилась в 2,5 раза.

Реализован адаптивный 429.

Прямая загрузка статики из Я.Облака/S3.

Кеширование JS.

Снижение RPS.

Перенос сервиса очередей и тяжёлых воркеров на отдельную инфраструктуру.

Исправлен баг с долгим сохранением комментариев.

Оптимизирована публикация постов: после нажатия «Опубликовать» приходилось долго ждать.

Снижено количество запросов share/stats на странице поиска консультаций, что сокращает число вызовов и тем самым увеличивает скорость ответа.

Сделан деплой контентных блоков: каталог контентных блоков и файлы с форматом id# деплоятся в базу данных, чтобы содержание на бою соответствовало репозиторию.

3. Стабильность и защита

Это обеспечение бесперебойной работы сайта, защита от перегрузок, DDoS-атак, парсинга, спама и оперативное реагирование на инциденты.

Стабильный сайт это доверие пользователей и поисковиков. Защита от атак и перегрузок предотвращает простои, которые могут стоить трафика и репутации. Формализованные действия и мониторинг снижают хаос и время реакции на проблемы.

Стабильность и защита

Что сделано:

Проведен большой пул работ направленный на снижение количества даунтаймов и отсечению зловредного трафика (по соображениям безопасности этот пул работ не раскрывается).

Сконфигурирован GeoIP2 + ASN для защиты от “размазанного” парсинга.

Настроен антиспам лидов и их валидация.

Формализован порядок действий при критичных инцидентах.

Повышена наблюдаемость и алертинг.

Проведен аудит тяжёлых запросов, а часть таких запросов разгружена.

Исправлены ошибки SSR по маршрутам и баги рендера.

Починен баг с уведомлениями, не отображалось количество уведомлений или не обновлялось.

4. Архитектура и техдолг

Это стратегические изменения в архитектуре: переход от монолита к микросервисам, вынос легаси-компонентов, миграция данных и рефакторинг.

Микросервисы упрощают поддержку, ускоряют разработку и повышают отказоустойчивость. Но на начальном этапе растёт сложность, поэтому важна синхронизация и надёжный CI/CD. В долгосрочной перспективе это гибкость и масштабируемость.

Архитектура и техдолг

Что сделано:

Принято решение о микросервисной архитектуре.

Настроены CI/CD пайплайны для новых сервисов.

Начат вынос сервиса пользователей в отдельный микросервис на Laravel. Первая очередь: API пользователей, поиск по контрагентам, биллинг.

Что дальше:

Платформенная команда продолжает работать над тем, чтобы сайт «Клерка» был быстрее, стабильнее и удобнее как для пользователей, так и для поисковых систем.

Мы будем и дальше улучшать производительность, надёжность и поисковую видимость сайта. Продолжим развивать архитектуру, чтобы она оставалась гибкой и масштабируемой. Будем уделять внимание качеству, безопасности и устойчивости к нагрузкам. И конечно, продолжим рассказывать вам о результатах, в новых релизах платформенной команды.

Платформенная команда делает то, что не всегда заметно сразу, но напрямую влияет на скорость, стабильность и поисковую видимость «Клерка». Мы будем регулярно рассказывать о наших релизах, следите за обновлениями. Спасибо, что вы с нами. Мы работаем для вас!