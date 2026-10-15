Победы платформенной команды «Клерка» #3

1. Работы с Яндексом: чтобы чужой сбой не стал нашей проблемой

«Клерк» держится на Яндексе в двух местах: поиск, в котором нас находят и облако, где живёт часть инфраструктуры. На этой и прошлой неделе оба потребовали рук — и по ним мы прошли от симптома до решения.

Инфраструктура и облако

Начиная с 8 октября у Яндекса началась череда аварий: сначала дата-центр в Рязанской области, затем в Калужской и Владимирской, результатом стал критический сбой serverless-вычислений и деградация множества сервисов — в какой то момент облако накрыло целиком, а не только пострадавшие зоны.

А у нас на Яндексе жило многое: правовой сервис, личные чаты, DataLens, Sentry, пайплайны и сборки GitLab, объектное хранилище S3 со статикой и так далее. Что то встало разом, что то отваливалось постепенно: упали деплои, отвалилась аналитика и мониторинг, статика отдавала ошибки и прочее...

Что сделали:

- за короткое время перенесли критичные сервисы в другой дата-центр — они уже работают оттуда;

- по каждому настроили резервирование, чтобы сбой одной площадки больше не ронял всё сразу;

- завели резервный S3.

Итог: сбой одного облака больше не парализует чаты, аналитику, мониторинг и сборки. Заодно это снижает зависимость от Яндекса и немалые расходы на него.

Индексация и SEO

Здесь не «разовая победа», а планомерная чистка того, что годами копилось в выдаче:

- чистка дублей заголовков — убираем одинаковые тайтлы, чтобы поисковик не путал страницы. Для автоматизации процесса провели аудит дефолтных заголовков. По удачному совпадению накануне аварии была выгружена база по страницам в индексе поиска, в них найдены дефолтные, а уже по ним изменен заголовок ответа Last-Modified чтобы роботы Яндекса самостоятельно обновили данные страницы, без необходимости ручной отправки на переобход;

- бренд в title — добавляем «Клерк» в заголовки, где это уместно - это является рекомендацией поисковика чтобы было более корректное отображение, а поисковик учитывал тайтл правильно;

- ручные мета — перепроверили, что вручную заданные заголовки и описания сохраняются и выводятся правильно;

- оптимизация изображений — уменьшаем вес картинок, это плюс и к скорости, и к SEO;

- дубли контента в справочно-правовой системе — убрали задвоенные материалы.