Где вообще рекламироваться бизнесу в современной России?
Этот вопрос мне иногда задают, особенно после новостей о закрытии какой-то площадки или соцсети.
Возможностей становится меньше: в ряде соцсетей реклама запрещена, наружка подходит не каждому бизнесу, на digital-каналы вообще жалуются в последнее время.
Сейчас на рынке появляется еще один вариант — банки.
Банковские экосистемы активно превращаются в рекламные площадки и начинают использовать данные о покупках клиентов, чтобы показывать им более точные предложения.
Например, человек купил краску или обои — банк видит транзакцию и понимает, что, вероятно, идет ремонт. В этот момент магазин техники может предложить ему промокод или повышенный кешбэк на новый пылесос.
Для бизнеса здесь особенно интересны две вещи: реклама появляется в момент потенциального спроса, а таргетинг строится не только на интересах пользователя, но и на его покупках.
При этом банки тщательно отбирают рекламодателей и партнеров: им важно не потерять доверие клиентов из-за нерелевантных предложений.
Получается довольно любопытный новый рекламный канал.
Посмотрим, станет ли банковская реклама заметной альтернативой привычному digital.
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Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Интересный материал, особенно с точки зрения практики реабилитации бизнеса. Но, на мой взгляд, здесь возникает более фундаментальный правовой вопрос.
Если присвоение «желтого» уровня риска фактически способно существенно осложнить хозяйственную деятельность компании, при этом сама компания не знает ни конкретных причин изменения рейтинга, ни веса отдельных критериев, ни логики их совокупной оценки
Особенно интересно это применительно к судебному контролю. Что именно в случае спора должен доказать Банк России: только то, что использованные им критерии в принципе предусмотрены нормативным регулированием, или также то, какие конкретно сведения о
И второй вопрос: насколько полноценной может быть судебная проверка решения, основанного на алгоритмической модели, если ее существенная часть — веса признаков и механизм формирования итоговой оценки — остается закрытой?
На мой взгляд, именно здесь проходит интересная граница между допустимым использованием риск-ориентированного алгоритма и необходимостью обеспечить проверяемость индивидуального решения, которое влечет реальные последствия для бизнеса.
Было бы особенно интересно увидеть судебную практику, где заявитель ставил вопрос не о законности самих критериев ЗСК, а именно о проверке причин, по которым конкретная компания получила «желтый» рейтинг.