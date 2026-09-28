Где вообще рекламироваться бизнесу в современной России?

Возможностей становится меньше: в ряде соцсетей реклама запрещена, наружка подходит не каждому бизнесу, на digital-каналы вообще жалуются в последнее время.



Сейчас на рынке появляется еще один вариант — банки.



Банковские экосистемы активно превращаются в рекламные площадки и начинают использовать данные о покупках клиентов, чтобы показывать им более точные предложения.



Например, человек купил краску или обои — банк видит транзакцию и понимает, что, вероятно, идет ремонт. В этот момент магазин техники может предложить ему промокод или повышенный кешбэк на новый пылесос.



Для бизнеса здесь особенно интересны две вещи: реклама появляется в момент потенциального спроса, а таргетинг строится не только на интересах пользователя, но и на его покупках.



При этом банки тщательно отбирают рекламодателей и партнеров: им важно не потерять доверие клиентов из-за нерелевантных предложений.



Получается довольно любопытный новый рекламный канал.

Посмотрим, станет ли банковская реклама заметной альтернативой привычному digital.



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