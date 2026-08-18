Площадка убрала разбивку по складам: чем доказать, что товар лежал именно там

Коротко
Разбивка остатков по складам исчезла из кабинета, но доказательная база от этого не исчезла: она собирается не из текущего экрана, а из первички за прошлые периоды
Экран кабинета доказательством не является, документ является. Письменные доказательства это документы, в том числе полученные через интернет (ст. 75 АПК РФ, ч. 3 ст. 75 АПК РФ), и оцениваются они в совокупности по ст. 71 АПК РФ
Отсутствие подписи в выгрузке не убивает документ. Эксель из раздела финансов сформирован системой самой площадки, и вопрос стоит не о подписи, а о том, чем этот файл подтверждается рядом
Отчёт о реализации это первичка по ст. 999 ГК РФ: площадка обязана его предоставлять, а возражения по нему заявляются в тридцатидневный срок, если договором не установлено иное
Поставка и приёмка сильнее текущих остатков: они показывают, что конкретный короб с конкретным штрихкодом физически принят на конкретный склад, и задним числом эту цифру не пересчитать
Данных нет в кабинете это не тупик: ст. 66 АПК РФ даёт истребование у площадки, ч. 9 ст. 66 АПК РФ штраф за неисполнение, ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ признание обстоятельств, которые сторона не оспорила
Что вообще произошло со складами и с кабинетом?
16 августа 2026 года по складскому комплексу в Коледино под Подольском был нанесён удар беспилотника, начался пожар, сообщение о возгорании поступило в 08:43, площадь склада около 250 тысяч квадратных метров (по данным Интерфакса). Это уже не единичная история: с 18 июля 2026 года серия атак прошла по двум десяткам крупных складов площадки
с 18 июля 2026
серия атак по двум десяткам крупных складов, часть площадок то закрывается, то возобновляет работу
за несколько дней до пожара
продавцы фиксируют в чатах, что остатки по складам в кабинете перестали отображаться, а склад помечен как временно не работающий
16 августа, 08:43
сообщение о возгорании на складе в Коледино, площадь около 250 тысяч кв. м
после события
площадка обещает выделить Коледино отдельным столбцом в отчёте по складам, на момент публикации столбца нет, при этом другие пострадавшие склады в отчётности присутствуют
Отсюда и вопрос, который сейчас звучит в чатах продавцов почти дословно так
С учётом того, что площадка скрыла показатели по складам, как теперь зафиксировать убытки по Коледино?
Из обсуждения продавцов, 16 августа 2026 года
Ответ практика в том же обсуждении звучал разумно: считать по отчётам и актам с начала деятельности. И тут же прилетело возражение по существу: посчитать не сложно, но юридически какой документ подтвердит цифру. Разбираем именно это
Отчёт о реализации без артикулов - это доказательство?
Да, это письменное доказательство, но само по себе оно закрывает не весь вопрос. Отчёт о реализации это не маркетинговая сводка, а документ, предусмотренный законом: по ст. 999 ГК РФ по исполнении поручения комиссионер обязан представить отчёт и передать всё полученное. Обязанность площадки предоставлять такой отчёт вытекает из самой конструкции отношений, а не из доброй воли
Второе, что делает отчёт сильным: по ст. 999 ГК РФ возражения по отчёту заявляются в течение тридцати дней со дня его получения, если соглашением сторон не установлен иной срок, и при отсутствии возражений отчёт считается принятым. Норма работает в обе стороны. Она означает, что молчание продавца толкуется как согласие с цифрами, и одновременно означает, что отчёт это документ, которому закон придаёт значение, а не просто выгрузка
Слабость отчёта в другом. Он показывает движение и деньги, но в части складской привязки часто не даёт того разреза, который нужен именно в этом споре. Продавцы формулируют это так
В документах отчёт реализации не по-артикульный, а в разделе финансов просто эксель без сигнатуры подписи
Из обсуждения продавцов, 16 августа 2026 года
Поэтому отчёт о реализации в таком деле не единственное доказательство, а опора, к которой пристыковываются документы о поставке, приёмке и хранении. Дальше разбираем, почему выгрузка без подписи всё равно работает
Эксель из раздела финансов без подписи суд примет?
Отсутствие подписи не лишает документ доказательственной силы, вопрос решается через совокупность доказательств и через источник происхождения файла. Арбитражный суд оценивает каждое доказательство по ст. 71 АПК РФ в отдельности и во взаимосвязи с другими, а не по признаку наличия штампа. Письменные доказательства по ст. 75 АПК РФ это документы и материалы, содержащие сведения об обстоятельствах, и ч. 3 ст. 75 АПК РФ прямо допускает документы, полученные посредством сети интернет
Ключевой довод про выгрузку такой: файл сформирован системой самой площадки, то есть исходит от стороны, которая по договору ведёт учёт и отчитывается перед продавцом. Это не документ, который продавец нарисовал у себя. Если площадка считает цифры недостоверными, ей придётся объяснить, почему её собственная система выдала другие данные, и представить свои
Есть и практический аргумент, который в чатах формулируют без юридических терминов: юристы судятся по этим документам, суды выносят решения, дела проходят апелляцию, значит юридическая сила у них есть. Это верно по сути. Спор строится не на том, есть подпись под файлом или нет, а на том, подтверждается ли содержание файла другими доказательствами и не опровергнуто ли оно противоположной стороной по ст. 65 АПК РФ и ст. 68 АПК РФ
Что усиливает выгрузку в глазах суда
файл сохранён в исходном виде и не пересобран вручную в новую таблицу
рядом лежит документ другого происхождения по тому же факту: акт приёмки, УПД, отчёт за тот же период
зафиксирован источник: из какого раздела кабинета и на какую дату выгружено
расчёт продавца прозрачно выводится из этих строк, а не из общей суммы «примерно столько»
Что выгружать прямо сейчас, пока данные ещё доступны?
Выгружать нужно первичку за прошлые периоды, а не текущий экран остатков, потому что именно прошлые периоды показывают, где товар лежал до события. Ниже разбор по каждому документу: что он доказывает, где его брать и в чём его слабое место
Документ - Что доказывает - Где взять - Чем слаб
Детализация платного хранения по складам - товар физически находился на конкретном складе в конкретные дни, за него начислялось хранение - финансовые отчёты за прошлые недели и месяцы, детализация хранения - привязка идёт к периоду начисления, а не к дате события, нужен помесячный ряд
Еженедельный отчёт о реализации - движение и деньги по периоду, факт отсутствия продаж по артикулу после даты события - раздел с отчётами в кабинете, выгрузка в исходном формате - складской разрез неполный, часть данных не по-артикульная
История поставок с номерами и датами - какая партия, когда и на какой склад направлена продавцом - раздел поставок кабинета, план поставки, пропуск - сам по себе показывает намерение и отправку, а не факт приёмки
Акты приёмки и штрихкоды коробов - склад принял конкретные короба и количество, это ключевое звено привязки к складу - документы приёмки по поставке, данные по коробам и их штрихкодам - не показывает, что товар оставался там до дня события, нужна связка с хранением
Электронные УПД - переход и учёт партии в документообороте, подтверждение номенклатуры и стоимости - оператор ЭДО, личный кабинет ЭДО, бухгалтерия - не содержит складской привязки, работает в связке с приёмкой
Нотариальный протокол осмотра кабинета - что именно отображалось в кабинете на дату и что раздел с разбивкой исчез - нотариус, ст. 102 Основ законодательства о нотариате - платно, и делать нужно до обращения в суд
Выгружать сегодня, а не когда дойдут руки. Разбивка по складам исчезла из кабинета за несколько дней, без предупреждения и без объяснения. Нет никакой гарантии, что оставшиеся разделы сохранят глубину истории. Файл, скачанный сегодня, останется у вас навсегда, доступ к разделу может не остаться
Почему поставка и приёмка сильнее текущих остатков?
Потому что остаток это расчётная величина в системе площадки, а приёмка это зафиксированный факт: короб с конкретным штрихкодом физически принят на конкретный склад в конкретный день. Остаток пересчитывается автоматически, может измениться и уже меняется у всех на глазах. Приёмку задним числом не пересчитаешь, она привязана к событию, у которого есть дата, номер поставки и номер короба
Отсюда практический вывод. Когда экран остатков перестал показывать склады, спор смещается с вопроса «сколько числится сейчас» на вопрос «что было принято, что за это списывалось и что после этого не двигалось». Второй вопрос закрывается документами, которые уже созданы и лежат в прошлых периодах
Как связать цепочку от поставки до отсутствия движения
Цепочка строится по одному артикулу и по одной партии, а потом тиражируется на весь перечень. Логика такая
Поставка. Номер, дата, склад назначения, состав коробов и их штрихкоды
Приёмка. Документы о принятии на этот склад, количество принятого, расхождения если были
Хранение. Начисления за хранение по этому складу помесячно: товар лежал там и площадка брала за это деньги
Отсутствие движения. По отчётам о реализации после даты события нет продаж, нет возвратов, нет перемещений по этому артикулу
Итог. Товар принят на склад, хранился на нём, за хранение платили, после события движения нет, в кабинете позиции не отражены
Каждое звено по отдельности оспоримо. Собранные вместе, они дают ту самую совокупность доказательств, о которой говорит ст. 71 АПК РФ, и переводят разговор из плоскости «покажите скриншот» в плоскость документов
Что делать, если данные уже пропали из кабинета?
Действовать в три хода: письменный запрос площадке, фиксация того, что осталось, и ходатайство об истребовании доказательств в суде. Отсутствие данных на экране это не отсутствие данных вообще: они есть у площадки, потому что именно она ведёт складской учёт
Ход первый: письменный запрос
Запрашивается детализация остатков по конкретному складу на дату события, документы приёмки по перечню поставок и акт сверки расчётов. Запрос направляется через кабинет и дублируется на юридический адрес, подтверждение отправки сохраняется. Смысл не только в том, чтобы получить документы, а в том, чтобы зафиксировать: продавец их запрашивал, а площадка не дала
Ход второй: фиксация того, что осталось
Пока разделы открываются, состояние кабинета фиксируется нотариально в порядке обеспечения доказательств по ст. 102 Основ законодательства о нотариате. Фиксируется и сам факт: раздела с разбивкой по складам в кабинете больше нет, склад помечен как не работающий. Дальше этот протокол объясняет суду, почему продавец не может представить данные самостоятельно
Ход третий: истребование через суд
Если доказательство находится у другого лица и получить его самостоятельно нельзя, сторона заявляет ходатайство об истребовании по ст. 66 АПК РФ. В ходатайстве обозначается сам документ, обстоятельства, которые он подтверждает, причины невозможности получить его самому и место нахождения. По ч. 5 ст. 66 АПК РФ суд вправе истребовать доказательство и по своей инициативе в предусмотренных законом случаях
Отказ отдать документы работает против площадки. Неисполнение определения об истребовании влечёт судебный штраф по ч. 9 ст. 66 АПК РФ, и штраф не снимает обязанность документ представить. Дополнительно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ: обстоятельства, на которые ссылается сторона, считаются признанными другой стороной, если та прямо их не оспорила и несогласие не вытекает из иных доказательств
Здесь важно говорить честно: истребование это инструмент, а не автоматический результат. Суд оценивает, обоснованно ли ходатайство и относимо ли доказательство к делу по ст. 67 и ст. 68 АПК РФ. Поэтому запрос формулируется узко и предметно, с перечнем артикулов, номеров поставок и датами, а не общей просьбой «предоставить все данные по складу»
Как посчитать сумму, если разбивки по складу больше нет?
Считать нужно по последним доступным отчётам, где складской разрез ещё был, и по себестоимости, а не по цене на витрине. Порядок расчёта
Берётся последняя дата, на которую разбивка по складу ещё отображалась и была выгружена
Фиксируется остаток по каждому артикулу на этом складе на эту дату
Прибавляются поставки на этот склад после указанной даты, подтверждённые приёмкой
Вычитаются продажи и перемещения по этим артикулам за период между датой отчёта и датой события, они видны в отчётах о реализации
Полученное количество умножается на подтверждённую документами стоимость единицы: закупочные документы, УПД, товарные накладные
Расчёт оформляется отдельной таблицей, где к каждой строке приложен документ-основание. Такая таблица сама по себе не доказательство, она способ показать суду арифметику, а доказательствами остаются документы под ней. Формула компенсации при утрате берётся из действующей на момент события редакции оферты, и эту редакцию тоже нужно сохранить сегодня, потому что публикуется всегда только текущая
Что сделать в ближайшие дни
Выгрузить всё доступное в исходном формате. Детализация хранения по складам за прошлые периоды, еженедельные отчёты о реализации, история поставок с номерами и датами, штрихкоды коробов, документы приёмки, электронные УПД. Файлы не пересобирать
Зафиксировать состояние кабинета нотариально. Пока разделы открываются: что видно, чего больше не видно, на какую дату (ст. 102 Основ законодательства о нотариате)
Собрать цепочку по каждому артикулу. Поставка, приёмка на конкретный склад, начисления за хранение помесячно, отсутствие движения после даты события
Направить площадке письменный запрос. Детализация остатков по складу на дату события, документы приёмки, акт сверки. Через кабинет и на юридический адрес, с сохранением подтверждения отправки
Заявить возражения по отчёту в срок. Если отчёт не отражает утраченный товар, возражения направляются в тридцатидневный срок по ст. 999 ГК РФ, когда договором не установлено иное
Сохранить действующую редакцию оферты на дату события: площадка публикует только текущую версию, прошлую потом восстановить нечем
Подготовить ходатайство об истребовании. Узкий перечень документов, артикулы, номера поставок, даты, обоснование невозможности получить их самостоятельно (ст. 66 АПК РФ)
Есть ли гарантия, что суд примет такую доказательную базу?
Гарантии здесь дать нельзя, и любой, кто её обещает, лукавит. Бремя доказывания лежит на том, кто заявляет требование (ч. 1 ст. 65 АПК РФ), а оценка доказательств это дискреция суда по ст. 71 АПК РФ. Ситуация свежая: события идут с июля 2026 года, устоявшейся практики именно по спорам об утрате товара на складах после атак пока не сложилось, и делать вид, что она есть, было бы нечестно
Что можно сказать обоснованно: дело выигрывается не одним документом, а плотностью. Один эксель без подписи легко объявить недостоверным. Тот же эксель, лежащий рядом с документами приёмки, начислениями за хранение по этому складу, отсутствием движения по артикулу и письменным запросом, на который площадка не ответила, оспорить гораздо труднее. И наоборот: продавец, который сегодня ничего не выгрузил, через полгода останется без первички вообще
Источники
Арбитражный процессуальный кодекс РФ: ст. 64 (понятие доказательств), ч. 1 ст. 65 (бремя доказывания), ст. 66 и ч. 5, ч. 9 ст. 66 (истребование доказательств и последствия неисполнения), ст. 68 (допустимость), ч. 3.1 ст. 70 (признание обстоятельств), ст. 71 (оценка доказательств), ст. 75 и ч. 3 ст. 75 (письменные доказательства, документы из сети интернет)
Гражданский кодекс РФ: ст. 999 (отчёт комиссионера, тридцатидневный срок для возражений, если иное не установлено соглашением сторон)
Основы законодательства РФ о нотариате: ст. 102 (обеспечение доказательств)
Интерфакс, сообщение о пожаре на складе в Коледино 16 августа 2026 года: interfax.ru/russia/1109581
Обсуждения продавцов в отраслевых чатах за 16 августа 2026 года (цитаты приведены обезличенно)
Материал носит информационный характер, отражает правовую позицию автора на 16 августа 2026 года и не является юридической консультацией по конкретному делу. Оценка доказательств относится к компетенции суда, исход спора зависит от обстоятельств конкретного дела и представленных документов. Автор материала - Галина Мелега, практикующий юрист, 13 лет практики, специализация: споры продавцов с маркетплейсами. Обновлено 16 августа 2026 года
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