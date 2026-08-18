Площадка убрала разбивку по складам: чем доказать, что товар лежал именно там

Что вообще произошло со складами и с кабинетом?

16 августа 2026 года по складскому комплексу в Коледино под Подольском был нанесён удар беспилотника, начался пожар, сообщение о возгорании поступило в 08:43, площадь склада около 250 тысяч квадратных метров (по данным Интерфакса). Это уже не единичная история: с 18 июля 2026 года серия атак прошла по двум десяткам крупных складов площадки

с 18 июля 2026

серия атак по двум десяткам крупных складов, часть площадок то закрывается, то возобновляет работу

за несколько дней до пожара

продавцы фиксируют в чатах, что остатки по складам в кабинете перестали отображаться, а склад помечен как временно не работающий

16 августа, 08:43

сообщение о возгорании на складе в Коледино, площадь около 250 тысяч кв. м

после события

площадка обещает выделить Коледино отдельным столбцом в отчёте по складам, на момент публикации столбца нет, при этом другие пострадавшие склады в отчётности присутствуют

Отсюда и вопрос, который сейчас звучит в чатах продавцов почти дословно так

С учётом того, что площадка скрыла показатели по складам, как теперь зафиксировать убытки по Коледино? Из обсуждения продавцов, 16 августа 2026 года

Ответ практика в том же обсуждении звучал разумно: считать по отчётам и актам с начала деятельности. И тут же прилетело возражение по существу: посчитать не сложно, но юридически какой документ подтвердит цифру. Разбираем именно это