Wildberries не дает закрыть кабинет из-за остатков, которых нет: как выйти из договора с деньгами

Коротко
Остаток, которого нет на полке, это либо ваш товар на хранении у площадки, либо утраченный товар. В первом случае его требуют вернуть, во втором возместить. Закрытие кабинета не должно зависеть от того, что площадка не может найти чужое имущество
Товар остаётся вашей собственностью по пункту 1 статьи 996 ГК РФ, сколько бы он ни лежал у комиссионера и что бы ни показывал кабинет
60 дней по пункту 11.3.1 оферты идут с вашего требования о возврате: не вернули товар на ПВЗ, значит он утрачен. Требование от 25 сентября 2026 года даёт крайнюю дату 24 ноября. Если площадка до этого сообщит об инвентаризации, срок 90 дней с сообщения
За утрату площадка возмещает реальный ущерб по формуле пункта 11.3.4 оферты, исключение только непреодолимая сила. На претензию по пункту 8.9 отводится 30 дней
Отказаться от договора вправе каждая сторона по пункту 8.2 оферты. По пункту 1 статьи 450.1 ГК РФ договор прекращается с получения уведомления, а не с одобрения заявки на закрытие
Расчёт не обрывается вместе с договором: 14 дней на утверждение отчёта и 7 рабочих дней на выплату по пунктам 5.6 и 5.7 оферты действуют до окончания расчёта
Почему площадка не одобряет закрытие кабинета, если товара нет?
Потому что по учёту площадки товар есть: пока за продавцом числятся остатки, договор для учётной системы не завершён, и заявка на закрытие упирается в вопрос, куда эти остатки деть. Если товар физически лежит на складе, вопрос решается вывозом. Если его нет, вывозить нечего, и заявка стоит без движения
С этим вопросом продавцы приходят в чаты регулярно. Свежий пример из чата селлеров 25 сентября 2026 года
Коллеги, кто-то сталкивался с тем, что надо закрыть кабинет на вб, но не одобряли из-за остатков, которых по факту нет. Что делать?
Сообщение в чате селлеров, 25.09.2026, 09:08
Ошибка в такой ситуации одна и та же: продавец воспринимает остаток как техническую помеху к закрытию и пытается её «почистить». На деле за этой цифрой стоит его имущество или его деньги, и чистить её нужно требованием, а не согласием на списание
Что такое «остаток, которого нет», с точки зрения закона?
Это ваш товар, судьба которого не установлена. Отношения продавца с площадкой по оферте строятся как комиссия (статья 990 ГК РФ), а по пункту 1 статьи 996 ГК РФ вещи, поступившие к комиссионеру от комитента, остаются собственностью комитента. Цифра в кабинете это запись учёта: она не создаёт и не прекращает право собственности. Подробнее о том, что означает цифра остатка, в разборе «Остатки обнулились в кабинете WB»
Дальше возможны только два состояния, и от них зависит требование
Товар на хранении у площадки. Он где-то есть, просто не найден или не доступен к вывозу. Требование: вернуть товар продавцу. Похожая ситуация, когда товар числится, но не продаётся, разобрана в статье «Товар в остатках есть, а в продаже нет»
Товар утрачен. Площадка сама сообщила об утрате (перечень в кабинете, отчёт, пункт 11.3.2 оферты) или не вернула товар в срок после требования (пункт 11.3.1). Требование: возместить ущерб. За утрату имущества комитента комиссионер отвечает по пункту 1 статьи 998 ГК РФ
Третьего варианта «товара нет, и ничего никому не должны» закон не знает
Какое требование заявлять по тому, что видно в кабинете?
Требование выбирается по состоянию остатка на дату выгрузки, а не по объяснениям поддержки
Остатки числятся, товар на складе есть, но закрытие не одобряют. что это юридически: Имущество продавца у комиссионера (п. 1 ст. 996 ГК РФ); какое требование: Требование о возврате всех остатков на выбранный ПВЗ
Остатки числятся, товар не находят, вывоз не оформляется. что это юридически: Товар с неустановленной судьбой, пока ещё не утраченный; какое требование: Требование о возврате: с его даты идут 60 дней по п. 11.3.1 оферты
После требования прошло 60 дней, товар не доставлен на ПВЗ. что это юридически: Утраченный товар (п. 11.3.1 оферты); какое требование: Компенсация по п. 11.3.4 оферты и претензия по п. 8.9
До истечения 60 дней пришло сообщение об инвентаризации. что это юридически: Срок продлён: 90 дней с даты сообщения; какое требование: Сохранить сообщение, после 90 дней требовать компенсацию
Товар в перечне утраченных в кабинете или в отчёте. что это юридически: Утрата, о которой сообщила сама площадка (п. 11.3.2 оферты); какое требование: Компенсация по п. 11.3.4 оферты, п. 1 ст. 998 ГК РФ
Остаток обнулился без какого-либо документа. что это юридически: Изменение записи учёта, а не списание; какое требование: Запрос отчёта о судьбе товара (ст. 999 ГК РФ) с перечнем артикулов
Можно ли расторгнуть договор с WB без одобрения заявки на закрытие?
Да, отказаться от договора продавец вправе сам. По пункту 8.2 оферты каждая сторона может отказаться от исполнения договора полностью или в части, причём сама площадка ограничена основаниями пункта 8.3, а продавец таким перечнем не связан. По пункту 1 статьи 450.1 ГК РФ, если право на односторонний отказ предусмотрено договором, договор прекращается с момента получения уведомления об отказе
Отдельно это право закреплено в нормах о комиссии: статья 1002 ГК РФ называет отказ комитента основанием прекращения договора, статья 1003 регулирует последствия такого отказа. После прекращения комитент распоряжается своим имуществом, то есть вправе забрать товар, а не выпрашивать разрешение на это
Кнопка закрытия кабинета и её одобрение это внутренняя процедура площадки. Юридически значимое действие другое: письменное уведомление об отказе, направленное через Портал. В нём важна одна оговорка
Как запустить срок, после которого товар считается утраченным?
Подать через Поддержку требование о возврате всех остатков на выбранный пункт выдачи. С даты этого требования идут 60 дней по пункту 11.3.1 оферты: если за это время товар не вернули, то есть не доставили на выбранный ПВЗ, он признаётся утраченным
Исключение одно. Если площадка до истечения 60 дней сообщит о проведении инвентаризации, срок составит 90 дней с даты такого сообщения. Поэтому любое сообщение про инвентаризацию сохраняйте скриншотом с датой: от него зависит, когда можно требовать деньги
Что должно быть в требовании о возврате
Ссылка на отчёт об остатках с датой выгрузки и приложенный файл
Перечень артикулов и количество по каждому, как в отчёте
Прямая формулировка: требую вернуть весь товар на ПВЗ по адресу, без выбора «частично» и без оговорок
Указание, что требование направлено в связи с прекращением работы и что за вами сохраняется право на компенсацию по пункту 11.3.4 за товар, который не будет возвращён
Номер обращения и скриншот отправленного требования сохраните отдельно: дата требования это точка отсчёта всего дальнейшего расчёта
Что делать, если за 60 дней товар так и не вернули?
Требовать компенсацию и направлять претензию. После истечения срока товар по пункту 11.3.1 оферты признаётся утраченным, а по пункту 11.3.4 за утрату, кроме случаев непреодолимой силы, площадка возмещает реальный ущерб по формуле оферты
Претензия направляется по пункту 8.9 оферты, срок ответа на неё 30 дней. В претензии нужны дата требования о возврате, дата истечения 60 или 90 дней, перечень невозвращённого товара и расчёт. О том, как считается компенсация и где в формуле обычно теряются деньги, подробно в разборе «Маркетплейс потерял товар»
Почему не стоит закрывать кабинет, пока не закончен расчёт?
Потому что в кабинете лежат доказательства. Отчёты об остатках, акты приёмки, отчёты о реализации, переписка с поддержкой, перечни утраченного товара: всё это понадобится для претензии и, если дойдёт, для суда. После закрытия кабинета доступ к ним может пропасть, а запрашивать собственные документы у оппонента в споре неудобно и долго
Юридически для прекращения договора физическое закрытие кабинета не нужно: достаточно уведомления об отказе. Кабинет можно закрыть позже, когда деньги получены. До этого выгрузите всё, что может пригодиться, с датами
Отдельно о деньгах. Прекращение договора не обнуляет расчёты: по пунктам 5.6 и 5.7 оферты сроки утверждения отчёта (14 дней) и выплаты (7 рабочих дней с заявки) продолжают действовать, пока расчёт не закончен
Что нельзя подписывать при закрытии кабинета?
Ничего, где вы соглашаетесь «списать» остатки, отказываетесь от них или подтверждаете, что расчёт завершён и претензий нет. Такое согласие превращает утрату, за которую площадка отвечает, в ваше добровольное распоряжение своим имуществом. Спорить после этого о компенсации будет значительно тяжелее
Если для закрытия кабинета предлагают поставить галочку или подтвердить документ со списанием, лучше остановиться и сначала пройти порядок из чек-листа ниже. Одобрение закрытия не стоит того товара, который числится в остатках
Чек-лист: кабинет не закрывают из-за остатков, которых нет
Выгрузите отчёт об остатках по складам и артикулам и сделайте скриншоты с видимой датой и адресом страницы
Подайте через Поддержку требование о возврате всех остатков на ПВЗ с перечнем артикулов и количеством. Сохраните номер обращения: с его даты идут 60 дней по п. 11.3.1 оферты
Сохраните любое сообщение об инвентаризации с датой: оно продлевает срок до 90 дней с даты сообщения
Соберите документы о себестоимости товара, который числится в остатках: они определяют размер компенсации
После истечения срока потребуйте компенсацию по п. 11.3.4 оферты и направьте претензию по п. 8.9, ответ в течение 30 дней
Направьте через Портал уведомление об отказе от договора по п. 8.2 оферты и п. 1 ст. 450.1 ГК РФ с оговоркой о сохранении требований по расчётам и остаткам
Не подписывайте ничего о списании остатков и об отсутствии претензий
Не закрывайте кабинет физически, пока не выгружены все отчёты и переписка и не закончен расчёт
Каковы реальные перспективы?
Честно: результат зависит от документов и занимает время. Опубликованной судебной практики именно по отказу в закрытии кабинета из-за несуществующих остатков я не знаю, поэтому позиция строится на общих нормах о комиссии (статьи 996, 998, 999, 1002, 1003 ГК РФ) и на условиях самой оферты. Нормы здесь на стороне продавца, но гарантировать исход спора нельзя
Срок. До денег проходит минимум 60 дней с требования о возврате (или 90 при инвентаризации) плюс до 30 дней на ответ на претензию. Выход из договора с остатками это история на несколько месяцев, а не на неделю
Размер. Возмещается реальный ущерб по формуле оферты. Без документов о себестоимости сумма может оказаться заметно ниже ожиданий
Фиксация. Сильнее всего позиция у продавца, у которого есть отчёт об остатках с датой, номер требования о возврате и выгруженные документы кабинета. Если остатки уже исчезли из кабинета без следа, начинать придётся с запроса отчёта
Часть товара может найтись. Это нормальный исход: вернули часть - принимаете её, по остальному требуете компенсацию
Что ещё спрашивают?
Сохраняется ли право на выплату после отказа от договора с Wildberries?
Да. Прекращение договора не прекращает обязательства по расчётам, которые возникли до него. По пунктам 5.6 и 5.7 оферты сроки утверждения отчёта (14 дней) и выплаты (7 рабочих дней с заявки) продолжают действовать до окончания расчёта. В уведомлении об отказе стоит прямо оговорить, что требования по расчётам и по остаткам сохраняются
Что меняется, если Wildberries сообщил об инвентаризации?
Меняется срок. Обычно товар, не возвращённый через 60 дней после требования продавца, признаётся утраченным по пункту 11.3.1 оферты. Если площадка до истечения этих 60 дней сообщила о проведении инвентаризации, срок составляет 90 дней с даты сообщения. Сообщение и его дату нужно сохранить скриншотом
Может ли площадка просто списать остатки и ничего не заплатить?
По закону нет. Товар, переданный комиссионеру, остаётся собственностью продавца по пункту 1 статьи 996 ГК РФ, а за утрату имущества комитента комиссионер отвечает по пункту 1 статьи 998 ГК РФ. Оферта в пункте 11.3.4 тоже предусматривает возмещение реального ущерба за утрату, кроме непреодолимой силы. Риск возникает, если продавец сам подпишет согласие на списание
Материал носит информационный характер, отражает правовую позицию автора на 25 сентября 2026 года и не является юридической консультацией по конкретной ситуации. Номера пунктов приведены по редакции оферты, загруженной 25 сентября 2026 года: площадка меняет оферту регулярно, поэтому условия нужно сверять с редакцией, действовавшей на дату вашего требования. Гарантировать сроки возврата товара, размер компенсации и исход спора нельзя. Автор материала - Галина Мелега, практикующий юрист, 13 лет практики, специализация: споры продавцов с маркетплейсами. Обновлено 25 сентября 2026 года
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