Wildberries не дает закрыть кабинет из-за остатков, которых нет: как выйти из договора с деньгами

Почему площадка не одобряет закрытие кабинета, если товара нет?

Потому что по учёту площадки товар есть: пока за продавцом числятся остатки, договор для учётной системы не завершён, и заявка на закрытие упирается в вопрос, куда эти остатки деть. Если товар физически лежит на складе, вопрос решается вывозом. Если его нет, вывозить нечего, и заявка стоит без движения

С этим вопросом продавцы приходят в чаты регулярно. Свежий пример из чата селлеров 25 сентября 2026 года

Коллеги, кто-то сталкивался с тем, что надо закрыть кабинет на вб, но не одобряли из-за остатков, которых по факту нет. Что делать? Сообщение в чате селлеров, 25.09.2026, 09:08

Ошибка в такой ситуации одна и та же: продавец воспринимает остаток как техническую помеху к закрытию и пытается её «почистить». На деле за этой цифрой стоит его имущество или его деньги, и чистить её нужно требованием, а не согласием на списание