Штраф в кабинете Wildberries есть, детализации нет: как бухгалтеру и продавцу получить основание удержания

Сумма в графе штрафов списана, а расшифровка пустая. Для учёта это удержание без документа, для юриста повод для возражения. Разбираю, что проверить, в какой срок возразить и как быть со штрафом за просрочку, если товар задержался на сортировке самой площадки

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В чате селлеров 25 сентября вопрос сформулировали так: «Вб в графе штрафы пишет минус 16k. При нажатии на деталировку, говорит что нет ничего. Что это такое?»

Через двадцать минут в той же ветке появился второй сюжет. Продавец привёз товар вовремя, а штраф за просрочку всё равно получил, потому что заказ задержался на сортировке внутри площадки

Обе ситуации встречаются постоянно. Ниже порядок действий по каждой