Штраф в кабинете Wildberries есть, детализации нет: как бухгалтеру и продавцу получить основание удержания

Сумма в графе штрафов списана, а расшифровка пустая. Для учёта это удержание без документа, для юриста повод для возражения. Разбираю, что проверить, в какой срок возразить и как быть со штрафом за просрочку, если товар задержался на сортировке самой площадки
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В чате селлеров 25 сентября вопрос сформулировали так: «Вб в графе штрафы пишет минус 16k. При нажатии на деталировку, говорит что нет ничего. Что это такое?»
Через двадцать минут в той же ветке появился второй сюжет. Продавец привёз товар вовремя, а штраф за просрочку всё равно получил, потому что заказ задержался на сортировке внутри площадки
Обе ситуации встречаются постоянно. Ниже порядок действий по каждой
Почему удержание без детализации важно для учёта
Маркетплейс работает как комиссионер. По статье 999 ГК РФ комиссионер обязан представить продавцу отчёт и передать всё полученное. Удержания из выручки отражаются в этом отчёте, а по пункту 6.9 оферты требования сторон сальдируются автоматически, в момент указания сумм в отчёте
Для бухгалтера из этого следует простая вещь. Деньги ушли до того, как появилось основание. Если за строкой штрафа не стоит конкретный документ, её нечем подтвердить ни во внутреннем учёте, ни в споре. Рабочее правило такое: удержание без номера документа нужно не принимать молча, а разбирать
Что проверить в первую очередь
общую сумму в еженедельном отчёте о реализации за период
отчёт по удержаниям в разделе аналитики: там детализация по видам нарушений
привязку штрафа к номеру заказа или поставки, артикулу и дате
позицию перечня штрафов, по которой начислена сумма
не является ли строка корректировкой прошлого периода: такие суммы часто появляются без понятной расшифровки
не списана ли плата за услугу, которую вы не подключали
Последний пункт не теоретический. В конце марта 2026 года продавцы массово жаловались на удержание 4,3 % за ускоренный вывод средств, который не включали. Услуга без заказа оплате не подлежит, а удержанное может быть неосновательным обогащением по статье 1102 ГК РФ
Сколько времени на возражение
Закон даёт 30 дней на возражения по отчёту комиссионера, но оферта этот срок сокращает. По пункту 5.6 у продавца 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием отчётного периода, чтобы направить мотивированные замечания. После этого отчёт считается утверждённым обеими сторонами
Ждать расшифровки и только потом возражать нельзя: срок идёт независимо от ответа поддержки. Возражение подаётся с тем, что известно на сегодня: сумма, дата, отсутствие документа-основания, требование раскрыть расчёт
Штраф за просрочку, когда виновата сортировка
Здесь многое решает сама оферта. Время передачи товара продавцом определяется моментом сканирования штрихкода поставки при поступлении на склад или в пункт приёма (пункт 12.7.2). После этого площадка сортирует товар сама, срок сортировки не более 6 часов, а статус и время сортировки каждой единицы отражаются в кабинете (пункт 12.7.3)
Если площадка отсканировала единицу с нарушением срока сортировки, заказ из-за этого отменили и продавцу начислили штраф, по пункту 12.7.4 площадка обязана аннулировать штраф и выплатить продавцу 50 % розничной цены товара, но не менее 100 рублей. Автоматически это не происходит, требование нужно заявить
Для спора понадобятся:
время сканирования штрихкода поставки и её номер
время заказа
статус и время сортировки единицы в кабинете
снимки экрана статуса заказа с датой, если заказ висел в сортировке
Без пары «время заказа и время скана поставки» ни аннулировать штраф, ни потребовать встречную выплату не получится
Если основание подтвердилось
Даже законный штраф стоит проверить на размер. По пункту 9.10.6 оферты у части видов нарушений есть месячный потолок по обороту, сверх которого каждый следующий штраф того же вида составляет 1 копейку. Оборот для этого считается за вычетом возвратов. Кроме того, площадка в пункте 9.10.4 признаёт возможность снизить неустойку при явной несоразмерности, но для предпринимателя это работает только по письменному заявлению
Как вести документы
Удобнее всего вести реестр спорных удержаний по месяцам: дата, номер заказа или поставки, артикул, позиция перечня, сумма, ответ площадки. Одна строка на 16 тысяч выглядит как мелочь. Реестр за полгода с однотипной причиной превращается в претензию с расчётом. Претензия по оферте направляется через раздел поддержки в категории досудебных претензий, срок ответа 30 календарных дней
Разборы удержаний и штрафов маркетплейсов публикую в канале https://telegram.me/sellerprav