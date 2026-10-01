Wildberries пишет «через 3 дня спишется штраф»: какие документы собрать, пока деньги не удержали

С 1 октября 2026 года у продавцов Wildberries новая оферта и новый Перечень штрафов. А в последние дни сентября в чатах селлеров разошлись уведомления одной формулы: «через 3 дня спишется штраф». За разворот поставки, за отгрузку на иной сортировочный центр, за нарушение срока на принятие товара в месте передачи. Продавцы уверены, что сдали всё вовремя, поддержка «уточняет»
Одно из сообщений: «Была поставка 26.09, все сдали в срок, на воротах все было принято, статус изменился и приходит такое, ниче не пойму». Другое: «Вб отменил же штрафы за это» - про штраф за иной СЦ
Для бухгалтера и собственника здесь два вопроса. Что проверить, пока штраф не попал в отчёт о реализации. И как вернуть сумму, если он уже удержан и прошёл через сальдо
Почему три дня - это не формальность
В редакции оферты, вступающей в силу 1 октября, появился абзац: площадка не позднее чем за 3 календарных дня уведомляет продавца о начислении штрафа. Стоит он в п. 9.2.4. В прошлой редакции такого правила не было
Практический смысл простой. После начисления штраф попадает в отчёт, и по п. 6.9 оферты требования сторон сальдируются автоматически в момент указания в отчёте. До этого момента можно снять штраф обычным обращением, без претензии и без ожидания. Если же уведомления не было, это довод в претензию: площадка нарушила свой порядок начисления
Что на самом деле написано в пунктах из уведомлений
Разворот поставки, п. 11.1.1 оферты и п. 21 Перечня штрафов, 5 000 рублей. Штраф полагается, если продавец не обеспечил соответствие товара, упаковки и маркировки Правилам упаковки и маркировки и площадка отказалась принять товар. Нужны оба факта. Если поставку приняли по количеству мест, в кабинете есть транспортная накладная (п. 11.1.2), отказа не было. Больше того, если площадка отказала в приёмке по местам без нарушений со стороны продавца, по тому же п. 11.1.2 она сама должна продавцу 25 000 рублей
Отгрузка на иной СЦ, п. 9 Перечня. Это FBS: сдача в пункт, отличный от заявленного. Штраф 30 % стоимости каждого заказа, не меньше 100 и не больше 100 000 рублей. Исключения: оба пункта в границах одного города, а для Москвы и области - сдача внутри той же зоны доставки. В конце июля площадка объявила временную отмену этого штрафа без срока окончания, но в Перечне с 1 октября пункт 9 есть
Срок на принятие товара в месте передачи, п. 11.2.3 оферты и п. 29 Перечня. Этот штраф вообще не про поставку. Пункт стоит в разделе о возврате товара продавцу: возвращённый товар нужно забрать из выбранного пункта выдачи за 3 календарных дня с даты поступления. Дальше 10 рублей в день за единицу, пока не истекут 7 дней нахождения товара в пункте
Что собрать, пока штраф не списан
уведомление о штрафе целиком, с датой, номером поставки или заказа и пунктами
транспортную накладную по количеству мест и акт приёмки товаров из кабинета
статусы поставки и сборочных заданий со временем сканирования, по FBS время передачи определяется сканированием штрихкода поставки (п. 12.7.2)
накладную перевозчика или электронную транспортную накладную, если её оформляли
фото и видео сдачи: короба, этикетки, штрихкод поставки, адрес пункта, исходные файлы
для возврата: раздел «Возвраты и перемещения» с датой поступления и адресом пункта, свой список адресов возврата
для иного СЦ: сообщение о временной отмене штрафа и карту зон сдачи
номера обращений в поддержку
Возражение подаётся через раздел «Поддержка». По п. 8.1 оферты вся переписка, включая претензии, идёт через портал и признаётся обменом юридически значимыми сообщениями
Если штраф уже удержан
Первое - замечания к отчёту о реализации. По п. 5.6 оферты на мотивированные замечания 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием отчётного периода. Без замечаний отчёт считается утверждённым обеими сторонами. Для учёта это важно: утверждённый отчёт становится документом, с которым потом трудно спорить. В деле А41-42476/2025 продавцу отказали в возврате штрафов на 243 309 рублей, в том числе потому, что отчёты были утверждены молчанием
Второе - досудебная претензия через портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии». По претензиям о штрафах площадка теперь обязана ответить за 15 календарных дней со дня подачи, по остальным за 30 (п. 8.9). Претензия по штрафу, поданная 2 октября, - ответ не позднее 17 октября
Третье - суд. Арбитражный суд Московской области. Обращаться надёжнее после 30 дней с претензии по ч. 5 ст. 4 АПК РФ: считать ли 15-дневный срок ответа сокращением срока до иска, практика ещё не сказала
Как хранить документы по эпизоду
Документальная основа претензии - отчёт о реализации, где штраф виден строкой, и ваши замечания к нему. Если площадка штраф сторнирует, это тоже появится в отчёте. Удобно держать по каждому эпизоду одну папку: уведомление, отчёт за период начисления, замечания с датой подачи, претензия, ответ площадки и документы сдачи. В деле А41-27380/2025 часть штрафов площадка сторнировала сама, и без такой папки сверить, что вернули, а что нет, сложно
Как спорить по существу
Штраф по Перечню - неустойка по ст. 330 ГК РФ, и по п. 2 этой статьи кредитор не вправе требовать её, если должник не отвечает за нарушение. Удержанное без основания возвращается по ст. 1102 ГК РФ. Если нарушение было, но штраф несоразмерен, заявляется снижение по ст. 333 ГК РФ, оферта сама допускает его в п. 9.10.4
Кассационная практика по штрафам площадки показывает, где проходит граница. В деле А41-42827/2025 продавец вернул 1 405 901 рубль из 1 744 168 рублей штрафов: он спорил с процедурой площадки, а бремя доказать нарушение суд возложил на неё. В деле А41-27380/2025 из 2 761 652 рублей взыскано 99 766 рублей, мотивированных возражений на отчёты не было
Практики именно по штрафам за разворот, иной СЦ и возврат по новому Перечню пока нет. Условия приведены по тексту оферты и Перечня от 24 сентября 2026 года, вступающим в силу 1 октября
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