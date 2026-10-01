Wildberries пишет «через 3 дня спишется штраф»: какие документы собрать, пока деньги не удержали

С 1 октября 2026 года у продавцов Wildberries новая оферта и новый Перечень штрафов. А в последние дни сентября в чатах селлеров разошлись уведомления одной формулы: «через 3 дня спишется штраф». За разворот поставки, за отгрузку на иной сортировочный центр, за нарушение срока на принятие товара в месте передачи. Продавцы уверены, что сдали всё вовремя, поддержка «уточняет»

Одно из сообщений: «Была поставка 26.09, все сдали в срок, на воротах все было принято, статус изменился и приходит такое, ниче не пойму». Другое: «Вб отменил же штрафы за это» - про штраф за иной СЦ

Для бухгалтера и собственника здесь два вопроса. Что проверить, пока штраф не попал в отчёт о реализации. И как вернуть сумму, если он уже удержан и прошёл через сальдо