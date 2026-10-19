Wildberries не вернул комиссию по индивидуальным условиям, а суд сказал «соглашение не подписано»: какие документы собрать до иска

Продавец участвовал в программе сотрудничества Wildberries, выполнил план по обороту на 102,51 % и ждал возврата части комиссии. Деньги не пришли, претензия осталась без ответа, продавец пошёл в суд. Арбитражный суд Московской области в деле А41-78204/2026 в иске на 896 209 рублей отказал: копия соглашения не подписана сторонами, значит, соглашение не заключено, а детального расчёта суммы нет. Разбираю, почему так вышло и какие документы нужны, чтобы такой исход не повторился
Как устроена программа сотрудничества
Индивидуальные условия оформляются отдельным соглашением к основному договору с площадкой. В соглашении есть согласованный период продаж, целевой оборот и ставка. Если продавец выполнил план, площадка возвращает часть удержанного вознаграждения, в типовом тексте - не позднее последнего числа третьего месяца после окончания периода
В деле А41-78204/2026 период был с 1 ноября 2025 года по 31 января 2026 года, целевой оборот 17 484 888 рублей, базовая ставка 5 %, фактический оборот по данным кабинета 17 924 181 рубль. Срок возврата истёк 30 апреля 2026 года
Почему суд не поверил соглашению
Соглашение не подписывают ни ручкой, ни ключом электронной подписи. Площадка публикует предложение в кабинете, продавец нажимает кнопку «Принимаю». На скачанном тексте подписей нет ни у кого. В деле лежала только такая копия, и суд написал, что соглашение не подписано, а если оно подписано электронной подписью, то нужен файл подписи .sig или отображение подписи на каждой странице
Файла .sig у такого соглашения не бывает. Это формат усиленной электронной подписи, которая создаётся криптографическим ключом, как подпись руководителя в отчётности (ч. 3-4 ст. 5 закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Кнопка в кабинете - простая электронная подпись, то есть подпись кодом и паролем (ч. 2 ст. 5). Объяснить это суду должен сам продавец, с документами
На какие нормы опираться
Пункт 9.1.3 Правил использования Портала, которые входят в оферту Wildberries: логин и пароль продавца - аналог собственноручной подписи, а сделки, совершённые в кабинете, считаются заключёнными в простой письменной форме
Абзац второй п. 1 ст. 160 ГК РФ: письменная форма соблюдена, если сделка совершена электронными средствами и способ позволяет достоверно определить, кто выразил волю
Пункт 2 ст. 434 ГК РФ: договор может быть заключён одним электронным документом или обменом электронными документами
Часть 2 ст. 6 закона № 63-ФЗ: документ с простой подписью равнозначен подписанному от руки, если так установлено соглашением участников электронного взаимодействия
Пункт 3 ст. 432 ГК РФ и п. 6 постановления Пленума ВС РФ № 49 от 25.12.2018: кто принял исполнение или подтвердил действие договора, не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор не заключён
Какие документы собрать, пока доступ к кабинету есть
снимок всего экрана страницы предложения в разделе дополнительных соглашений: номер, дата, статус и текст о том, что кнопка «Принимаю» означает принятие предложения простой электронной подписью. На снимке должны быть видны адресная строка, дата и время
текст соглашения, скачанный по кнопке из той же строки, без переименования
оферта в редакции, которая действовала в день принятия соглашения
виджет фиксированной ставки в аналитике кабинета: показатели программы, посчитанные самой площадкой
архив подтверждений условий оферты
ответы поддержки по программе с номерами обращений и датами
отчёты о продажах за весь период и баланс, где возврат не появился
претензия, поданная через раздел «Поддержка», «Досудебные претензии», и снимок её карточки. Срок ответа на такую претензию 30 календарных дней (п. 8.9 оферты)
Как оформить расчёт
Суд отдельно указал на отсутствие детального, арифметически обоснованного расчёта. Сумма в деле 896 209 рублей - это ровно 5 % от фактического оборота, одна строка. Для бухгалтера здесь привычная логика: каждое число берётся из первичного документа, следующее получается видимым действием
целевой оборот и ставка из соглашения
фактический оборот за период по отчётам о продажах с номерами отчётов
процент выполнения: факт, делённый на план
сумма возврата: оборот, умноженный на ставку
сверка с цифрой виджета в кабинете. Если есть расхождение, указать причину, например недели на стыке периода
проценты по ст. 395 ГК РФ с первого дня после срока возврата
Честно о перспективах
Это одно решение первой инстанции, вынесенное в упрощённом порядке без вызова сторон, по тем документам, которые были в деле. Оно не значит, что возврат по индивидуальным условиям взыскать нельзя. Но площадка уже использует довод о незаключённости в отзывах, и в упрощённом производстве объяснить суду устройство кабинета на заседании не получится. Всё должно быть в иске и приложениях с первого дня. Практика по таким спорам только складывается, результат каждого дела зависит от собранных документов
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