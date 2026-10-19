Wildberries не вернул комиссию по индивидуальным условиям, а суд сказал «соглашение не подписано»: какие документы собрать до иска

Как устроена программа сотрудничества

Индивидуальные условия оформляются отдельным соглашением к основному договору с площадкой. В соглашении есть согласованный период продаж, целевой оборот и ставка. Если продавец выполнил план, площадка возвращает часть удержанного вознаграждения, в типовом тексте - не позднее последнего числа третьего месяца после окончания периода

В деле А41-78204/2026 период был с 1 ноября 2025 года по 31 января 2026 года, целевой оборот 17 484 888 рублей, базовая ставка 5 %, фактический оборот по данным кабинета 17 924 181 рубль. Срок возврата истёк 30 апреля 2026 года