Товар на складе Wildberries пропал: когда он считается утраченным и какие документы готовить заранее?

Срок не идёт сам, его запускает продавец

Главное, что стоит знать: по п. 11.3.1 оферты товар признаётся утраченным, если площадка не вернула его в течение 60 дней с момента, когда продавец потребовал возврата. Не вернула - значит, не доставила на пункт выдачи, который выбрал продавец

Требование о возврате - это заявка на возврат через Портал (п. 11.2.4). Обращения в поддержку с вопросом, где товар, срок не запускают. Пока заявки нет, 60 дней не идут, и товар может числиться «в пути» сколько угодно

Пример. Заявка подана 1 августа 2026 года. Срок считается со следующего дня (ст. 191 ГК РФ), 60-й день - 30 сентября. Если до конца этого дня товар не доставлен на пункт выдачи, с этого момента он утрачен (п. 11.3.3)