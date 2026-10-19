Товар на складе Wildberries пропал: когда он считается утраченным и какие документы готовить заранее?

Ситуация, знакомая многим продавцам: в кабинете товар числится «в пути» или в остатках, а на складе его нет. Поддержка отвечает шаблонами или молчит неделями. Бухгалтер не понимает, списывать ли товар, продавец не понимает, когда ждать денег. Разберу по оферте Wildberries в редакции, которая действует с 1 октября 2026 года: с какой даты товар считается утраченным, сколько за него заплатят и какие документы держать под рукой
Срок не идёт сам, его запускает продавец
Главное, что стоит знать: по п. 11.3.1 оферты товар признаётся утраченным, если площадка не вернула его в течение 60 дней с момента, когда продавец потребовал возврата. Не вернула - значит, не доставила на пункт выдачи, который выбрал продавец
Требование о возврате - это заявка на возврат через Портал (п. 11.2.4). Обращения в поддержку с вопросом, где товар, срок не запускают. Пока заявки нет, 60 дней не идут, и товар может числиться «в пути» сколько угодно
Пример. Заявка подана 1 августа 2026 года. Срок считается со следующего дня (ст. 191 ГК РФ), 60-й день - 30 сентября. Если до конца этого дня товар не доставлен на пункт выдачи, с этого момента он утрачен (п. 11.3.3)
Что меняет инвентаризация
Если площадка до истечения 60 дней сообщила о необходимости инвентаризации, срок меняется: товар утрачен, если не возвращён в течение 90 дней с даты сообщения. Не 60 плюс 90, а 90 от сообщения
При заявке от 1 августа и сообщении об инвентаризации от 15 сентября товар утрачен с истечения 14 декабря. Сообщение, которое пришло уже после 60 дней, по тексту пункта срок не продлевает
Для учёта это означает простое правило: дата сообщения об инвентаризации должна быть сохранена так же, как дата заявки. Скриншот с датой на экране, номер обращения, если сообщение пришло в чат поддержки
Утрата может прийти строкой в отчёте
Второй путь не требует заявки. По п. 11.3.2 товар утрачен, если площадка сама сообщила об утрате. Сообщением считается размещение в кабинете перечня, количества и стоимости утраченного товара, в том числе в еженедельном отчёте о реализации или в ежедневных отчётах. Товар утрачен с момента получения такого сообщения
Для бухгалтерии здесь важный срок. Замечания к недельному отчёту подаются в течение 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием отчётной недели (п. 5.6). Без замечаний отчёт считается утверждённым обеими сторонами, и спорить с суммой компенсации потом труднее. Поэтому отчёты стоит читать построчно, а не только сверять итог к перечислению
Сколько заплатят
По умолчанию площадка платит расчётную стоимость по формуле п. 11.3.5: средняя цена продажи минус НДС, минус комиссия площадки, минус наценка по таблице площадки. Средняя цена берётся по продажам за 365 дней, если товар продан не менее 10 раз (п. 11.3.6). Если продаж меньше, берётся средняя цена товаров продавца того же предмета
Условный пример: цена 1 000 рублей, продавец без НДС, комиссия 20 %, наценка 30 %. Комиссия 200 рублей, наценка (1 000 - 200) × 0,3 = 240 рублей, компенсация 560 рублей
Упущенная выгода по оферте не возмещается (п. 11.3.4)
Себестоимость: документы и 10 дней
Второй вариант - компенсация по себестоимости (п. 11.3.7). Площадка вправе запросить документы о закупке, а продавец обязан передать их в течение 10 дней с момента запроса либо с момента своего несогласия с расчётом. Компенсация по себестоимости выплачивается, если площадка согласилась с документами
Какие документы называет оферта:
договоры с поставщиком или на производство
товарные накладные и акты приёма-передачи
универсальные передаточные документы и счета-фактуры
документы об оплате расходов на приобретение или изготовление товара
Десять дней - мало, если документы приходится собирать по поставщикам за несколько лет. Поэтому комплект по каждому артикулу, который лежит на складах площадки, лучше держать готовым: от этого зависит, по какой цене посчитают компенсацию. В судебной практике отсутствие таких документов прямо снижало сумму: по одному из дел продавец заявил больше 13 млн рублей, а получил около 571 тысячи, потому что себестоимость подтвердить было нечем
Когда должны прийти деньги
Компенсацию платят в течение 30 рабочих дней после истечения срока по п. 11.3.1 или после передачи документов о себестоимости, если их запросили (п. 11.3.8). В примере с заявкой от 1 августа это середина ноября
Важная для учёта деталь: площадка считается исполнившей обязанность с момента, когда сумма появилась в кабинете как доступная к востребованию (п. 11.3.9). На расчётный счёт деньги приходят после заявки на вывод, в течение 5 рабочих дней
Ещё два условия влияют на итог. Если ущерб возмещён страховщиком, требовать его с площадки нельзя, а полученную от неё компенсацию за те же товары нужно вернуть в течение 10 дней (п. 11.3.11). Если площадка потом найдёт товар на складе, она вправе вернуть его в остатки и удержать компенсацию (п. 11.3.12). Такие удержания стоит сверять по штрихкодам
Если сроки прошли, а денег нет
Следующий шаг - досудебная претензия через Портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии» (п. 8.9). По спорам о компенсации площадка обязана ответить в течение 30 календарных дней. Если ответа нет или отказ, иск подаётся в Арбитражный суд Московской области
В суде решают документы: акты приёмки товара, номер и дата заявки на возврат, расчёт по каждому артикулу. Утрату, посчитанную только по скриншотам кабинета без актов приёмки, суды не принимали. Площадка в спорах также ссылается на форс-мажор, если склад пострадал от пожара или атаки беспилотников: в оферте такой перечень есть (п. 11.3.4.1), но по закону эти обстоятельства площадке ещё нужно доказать применительно к конкретному складу
Практики по редакции с 1 октября 2026 года пока нет, исход любого спора зависит от документов
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