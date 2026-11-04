Wildberries заплатил за утраченный товар меньше закупки: какие документы нужны, чтобы получить себестоимость?

Типичная картина в отчётах продавцов: площадка признала утрату товара на складе и начислила компенсацию, но сумма меньше, чем было заплачено поставщику. Бухгалтер видит убыток по каждой единице, собственник спрашивает, можно ли вернуть разницу. Можно попробовать, но всё решают документы о закупке и сроки их подачи. Разберу по оферте Wildberries в редакции, которая действует с 1 октября 2026 года
Как площадка считает компенсацию по умолчанию
По п. 11.3.5 оферты компенсация за утрату равна расчётной стоимости товара. Формула такая: Св = Ц - НДС - К - (Ц - НДС - К) × Нац%
Ц - средняя розничная цена продавца по каждой продаже за 365 дней до последней продажи, если товар продан не менее 10 раз (п. 11.3.6)
НДС - по статусу продавца на дату выплаты
К - комиссия площадки по категории
Нац - наценка по таблице, которую площадка публикует на Портале, а не ваша фактическая
Пример на условных цифрах: цена 1 000 рублей, продавец без НДС, комиссия 20 %, наценка по таблице 30 %. Комиссия 200 рублей, наценка (1 000 - 200) × 0,3 = 240 рублей, компенсация 560 рублей. Если товар закуплен за 700 рублей, по формуле продавец теряет 140 рублей с единицы. Если закуплен за 400 рублей, формула выгоднее себестоимости
Упущенная выгода и косвенные убытки по оферте не возмещаются (пп. 8.6, 11.3.4)
Когда можно получить себестоимость
Второй способ расчёта предусмотрен п. 11.3.7. Площадка вправе запросить документы о закупочной стоимости, а продавец обязан в течение 10 дней «с момента получения запроса либо несогласия с расчетом компенсации» представить документы о расходах на приобретение или производство товара. Компенсация равна себестоимости, если площадка выразила согласие с суммой по этим документам
Что это значит для учёта и документооборота
10 дней - короткий срок. Если пакет по закупке не собран заранее, его не успеть подать
Срок запускает и несогласие самого продавца. Ждать запроса площадки не обязательно
Себестоимость выплачивается при согласии площадки. Само по себе требование документов согласием не является, поэтому в обращении нужно прямо просить согласие или возражение
Согласованная компенсация «покрывает все убытки Продавца, связанные с утратой Товара». Других сумм по тем же единицам потом не получить
Какие документы подавать
Оферта называет договоры, товарные накладные, акты приёма-передачи, УПД, счета-фактуры и документы, подтверждающие оплату. На практике пакет зависит от того, откуда товар
Закупка у российского поставщика: договор поставки, УПД или товарная накладная, счёт-фактура, платёжные поручения
Импорт: контракт, инвойс, декларация на товары, платёжки по инвойсу и по таможенным платежам. Декларации в перечне оферты нет, но для импортной партии это документ, который связывает контракт с конкретным товаром. Площадка может с этим спорить
Собственное производство: договоры и УПД на сырьё и работы, калькуляция на единицу, платёжки
Главное требование к пакету - связка с утраченным товаром. Наименование в УПД должно узнаваться по карточке, количество по документу должно покрывать утраченные единицы, оплата должна быть подтверждена. Удобно свести всё в таблицу: артикул, штрихкод, поставка на склад, номер и дата УПД или декларации, цена за единицу, номер платёжки
Что не стоит включать в себестоимость
Оферта говорит о расходах на приобретение или производство товара. Общие расходы бизнеса туда не попадают, и суды это подтверждают. В одном из дел, которое дошло до кассации в Арбитражном суде Московского округа, продавец заявил 10 063 996 рублей за утраченный товар: закупку, а также зарплату, налоги с неё, аренду склада, маркировку, транспорт, короба и налог на прибыль. Суды признали достоверным расчёт площадки и взыскали 467 299,58 рубля. В другом деле к закупке добавили прямые затраты на реализацию и налог по УСН, а при отсутствии достоверной первички суд взял среднюю цену продажи минус комиссия: 420 803 рубля из 1 149 726
Вывод для бухгалтерии: себестоимость для компенсации - это закупка, подтверждённая первичкой и оплатой. Всё остальное размывает расчёт и даёт суду повод принять расчёт площадки целиком
Как подать, чтобы расчёт не поменяли
Только через Портал: по п. 8.1 оферты переписка, включая претензии и первичные документы, идёт исключительно там. Раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии» (п. 8.9)
В тексте: несогласие с расчётом компенсации, ссылка на п. 11.3.7, перечень документов, построчный расчёт, просьба сообщить согласие или возражение по каждой строке
Сроки: ответ на претензию 30 календарных дней (п. 8.9), выплата 30 рабочих дней с подачи запрошенных документов (п. 11.3.8)
Если компенсация уже пришла в отчёте, на мотивированные замечания к отчёту 14 календарных дней (п. 5.6), иначе отчёт считается утверждённым
Если площадка потом представит в суде другой расчёт, построчный пакет, который она получила и не оспорила, - главный довод продавца. Практики по редакции оферты с 1 октября 2026 года пока нет, исход любого спора зависит от документов
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav