Wildberries заплатил за утраченный товар меньше закупки: какие документы нужны, чтобы получить себестоимость?

Как площадка считает компенсацию по умолчанию

По п. 11.3.5 оферты компенсация за утрату равна расчётной стоимости товара. Формула такая: Св = Ц - НДС - К - (Ц - НДС - К) × Нац%

Ц - средняя розничная цена продавца по каждой продаже за 365 дней до последней продажи, если товар продан не менее 10 раз (п. 11.3.6)

НДС - по статусу продавца на дату выплаты

К - комиссия площадки по категории

Нац - наценка по таблице, которую площадка публикует на Портале, а не ваша фактическая

Пример на условных цифрах: цена 1 000 рублей, продавец без НДС, комиссия 20 %, наценка по таблице 30 %. Комиссия 200 рублей, наценка (1 000 - 200) × 0,3 = 240 рублей, компенсация 560 рублей. Если товар закуплен за 700 рублей, по формуле продавец теряет 140 рублей с единицы. Если закуплен за 400 рублей, формула выгоднее себестоимости

Упущенная выгода и косвенные убытки по оферте не возмещаются (пп. 8.6, 11.3.4)