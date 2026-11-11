Маркетплейс предложил компенсацию меньше заявленной: какие документы проверить до подписи соглашения?

Типичная ситуация осени 2026 года. Продавец посчитал утраченный на складе Wildberries товар, подал досудебную претензию, а в ответ получил не отказ, а предложение заплатить часть. По ответам, которые продавцы показывают в профильных чатах, это примерно от 10 до 49% заявленного. Потом в детализации появляется выплата со строкой «Компенсация за утраченный товар за весь период по соглашению №…»

Для бухгалтера и собственника вопрос двойной: что закрывает эта подпись юридически и какие документы нужно иметь на руках, чтобы решение было осознанным. Разберу по оферте Wildberries в редакции с 1 октября 2026 года и нормам Гражданского кодекса