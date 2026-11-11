Маркетплейс предложил компенсацию меньше заявленной: какие документы проверить до подписи соглашения?

Типичная ситуация осени 2026 года. Продавец посчитал утраченный на складе Wildberries товар, подал досудебную претензию, а в ответ получил не отказ, а предложение заплатить часть. По ответам, которые продавцы показывают в профильных чатах, это примерно от 10 до 49% заявленного. Потом в детализации появляется выплата со строкой «Компенсация за утраченный товар за весь период по соглашению №…»
Для бухгалтера и собственника вопрос двойной: что закрывает эта подпись юридически и какие документы нужно иметь на руках, чтобы решение было осознанным. Разберу по оферте Wildberries в редакции с 1 октября 2026 года и нормам Гражданского кодекса
Что закрывает подпись
Соглашение о выплате меньшей суммы в счёт требования о компенсации может прекратить всё требование, а не только оплаченную часть. Гражданский кодекс знает три подходящих способа: отступное (ст. 409), прощение долга (ст. 415) и новацию (ст. 414)
Главное правило, которое стоит знать, установил Верховный Суд в постановлении Пленума от 11.06.2020 № 6. Если из соглашения неясно, прекращается обязательство полностью или в части, суд считает, что полностью, вместе с неустойкой и другими дополнительными требованиями (п. 2 для отступного, п. 32 для прощения долга). А если не указано, от какой именно обязанности освобождён должник, считается, что от всей (п. 33)
Поэтому формулировка «за весь период» без перечня товара опасна. Она может закрыть и утраты, которые продавец ещё не нашёл в отчётах
Чем это отличается от частичной выплаты
Если соглашение не подписано, частичная выплата остаток не прекращает. Денежный долг по общему правилу можно исполнять по частям, кредитор не вправе отказаться принять часть (ст. 311 ГК РФ и п. 17 постановления Пленума ВС от 22.11.2016 № 54). Отказ от осуществления права само право не прекращает (п. 2 ст. 9 ГК РФ)
Значит, деньги можно получить и продолжать требовать разницу. Опасна подпись под текстом вида «претензий не имею» или «сумма покрывает все убытки»
Какие документы собрать до решения
Без документов невозможно понять, мало предлагают или нет. Сравнивать предложение нужно не с суммой претензии, а с двумя расчётами
Расчёт по формуле оферты. По п. 11.3.5 компенсация по умолчанию - это средняя цена продажи минус НДС, комиссия площадки и наценка по её таблице. Для расчёта нужны отчёты о реализации по утраченным артикулам
Расчёт по себестоимости. По п. 11.3.7 продавец в течение 10 дней с запроса площадки или со своего несогласия с расчётом передаёт договоры с поставщиками, товарные накладные, акты приёма-передачи, УПД, счета-фактуры и документы об оплате. Компенсация по себестоимости назначается, если площадка с ней согласилась
Перечень утраченных единиц: артикул, штрихкод, количество, номер поставки, акт приёмки. Без перечня нельзя ограничить предмет соглашения
Ревизия утрат за весь период. Если её нет, «весь период» в соглашении закроет неизвестную сумму
Суды по прежним редакциям оферты взыскивали утрату, но резали размер, если не было первички. В одном деле при требовании 13 076 194 рублей взыскано 571 566 рублей, потому что документов о себестоимости не было и суд считал по формуле. Это аргумент в пользу того, чтобы документы о закупке по каждому артикулу были собраны до спора, а не после
Что проверить в тексте соглашения
Есть ли перечень артикулов, штрихкодов и поставок или только «за весь период»
Есть ли слова «претензий не имеет», «покрывает все убытки», «обязательство прекращается в полном объёме»
Указан ли срок выплаты. Если соглашение считается отступным и площадка не заплатила в срок, продавец вправе требовать полную компенсацию с процентами с первого дня просрочки (п. 5 постановления Пленума ВС № 6)
Что будет, если товар найдут. По п. 11.3.12 оферты площадка вправе удержать выплаченную компенсацию за найденную единицу
Сохраняются ли проценты за просрочку. При неясном тексте они прекращаются вместе с основным требованием
Правки к соглашению по ст. 443 ГК РФ считаются новым предложением, площадка может их не принять. Тогда соглашения нет, а претензия действует в полном размере. Вся переписка с площадкой по п. 8.1 оферты идёт через Портал, там же сохраняйте скриншоты с датами
После выплаты
Выплата приходит через недельный отчёт. На мотивированные замечания к отчёту у продавца 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием отчётного периода, без замечаний отчёт считается утверждённым (п. 5.6 оферты). Сумму в отчёте стоит сверить с соглашением сразу
Если ответа на претензию нет, срок для площадки - 30 календарных дней со дня получения (пп. 2 п. 8.9 оферты), дальше иск в Арбитражный суд Московской области
Судебной практики именно по соглашениям о компенсации с Wildberries пока нет. Как суд прочитает конкретный текст, заранее сказать нельзя, поэтому проверять документы и формулировки нужно до подписи
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