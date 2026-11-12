Акция на подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Мелега
Маркетплейсы
Читать 3 мин
Ozon вводит платные пломбы от подмены: какие документы нужны продавцу, чтобы вернуть деньги за подмененный товар?

Ozon вводит платные пломбы от подмены: какие документы нужны продавцу, чтобы вернуть деньги за подмененный товар?

Продавцы на Ozon с 17 ноября 2026 года получат новую строку расходов и новый тип доказательства одновременно. Площадка запускает услугу «Проверка товара партнерами»: номерная пломба на товаре, которую сверяет пункт выдачи.

416 просмотров14 открытий
1

Продавцы на Ozon с 17 ноября 2026 года получат новую строку расходов и новый тип доказательства одновременно. Площадка запускает услугу «Проверка товара партнёрами»: номерная пломба на товаре, которую сверяет пункт выдачи. Для бухгалтера это 15 рублей с каждой выдачи, для юриста - шанс доказать подмену при возврате, которую раньше доказать было почти невозможно. Разберу, как это работает и какие документы держать готовыми

Как устроена услуга

По публикациям отраслевых СМИ от 2 ноября 2026 года:

  • продавец покупает пломбу с уникальным номером на витрине Ozon для бизнеса, ставит её на товар и вносит номер в личный кабинет

  • сотрудник пункта выдачи или курьер проверяет целостность пломбы и номер при выдаче покупателю и при возврате

  • если пломба повреждена или номер не совпадает, возврат не принимают, товар остаётся у покупателя

  • для схемы FBS услуга работает с 17 ноября 2026 года и бесплатна до 15 декабря включительно

  • для схемы FBO - с 16 декабря 2026 года сразу платно

  • плата 15 рублей за каждую выдачу, повторная выдача после возврата оплачивается ещё раз, пломба покупается отдельно

Официальный текст условий на сайтах Ozon 5 ноября открыть не удалось. По данным СМИ, условия появятся в разделе «Комиссии и тарифы» и в разделах договора для FBO и FBS. Перед подключением стоит скачать их и сохранить с датой: от редакции зависит, кто отвечает за ошибку проверки

Сколько это стоит в месяц

Простой расчёт для планирования:

  • 1 000 выдач в месяц - 15 000 рублей за проверку без стоимости пломб

  • товар вернули и выдали снова - 30 рублей на одну продажу

  • для товара ценой 500 рублей проверка - 3 % цены за каждую выдачу

Поэтому пломбу разумно ставить выборочно: на технику, брендовые вещи, парфюмерию, товары с серийным номером. Бесплатный месяц на FBS удобно использовать, чтобы посчитать долю возвратов по таким позициям

Почему без доказательств подмену не компенсируют

В деле А40-120875/25 продавец обнаружил в возврате подделку вместо смартфона, сразу написал в поддержку и подал возражение к приёмке. Первая инстанция взыскала с площадки 235 500 рублей убытков и 30 100 рублей упущенной выгоды, но апелляция 22 декабря 2025 года решение отменила и отказала полностью. Суд указал, что факт подмены не имеет документального подтверждения, а отказ покупателя от товара не обязывает площадку компенсировать его стоимость

Вывод для учёта: удержанная с продавца сумма возврата покупателю без доказательств подмены, скорее всего, так и останется расходом продавца

Что докажет пломба

Если пункт выдачи принял возврат с целой пломбой, а продавцу пришёл товар без неё или с другим номером, подмена произошла, когда товар был у площадки. Это и есть то звено, которого не хватило в деле выше

Если же пломба целая, а внутри другой товар, пломба говорит против продавца: после установки товар никто не вскрывал. Поэтому опломбирование стоит снимать на видео

Где пломба не поможет

  • товар с недостатком покупатель вправе вернуть по закону о защите прав потребителей и с сорванной пломбой

  • подмену до опломбирования пломба не выявит

  • кто компенсирует ущерб, если пункт выдачи пропустит подмену, Ozon пока не уточнил

  • возвращается ли плата за проверку при подмене, не сообщается

Какие документы держать готовыми

  • договор поставки или производства, УПД, товарные накладные и платёжки по опломбированным артикулам: без них сумму ущерба считать не из чего

  • видео упаковки: товар, серийный номер, номер пломбы, номер отправления в одном кадре

  • скриншот кабинета с внесённым номером пломбы

  • видео вскрытия возврата в день получения

  • мотивированное возражение через кабинет и ответ поддержки с датами

  • отчёт о реализации, где видно удержание суммы возврата покупателю

Сроки короткие. В редакции договора, которую суд применил в деле выше, на мотивированные возражения по возвратам было пять рабочих дней, на сообщение о претензии - 30 дней. Действующие сроки нужно сверить в своей редакции оферты

Практики по спорам с такими пломбами пока нет, исход будет зависеть от условий услуги и от документов продавца

Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav

Информации об авторе

Мелега

Мелега

Юрист по маркетплейсам

4 подписчика74 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
1
ГлавнаяПодписка