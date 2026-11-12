Ozon вводит платные пломбы от подмены: какие документы нужны продавцу, чтобы вернуть деньги за подмененный товар?

Почему без доказательств подмену не компенсируют

В деле А40-120875/25 продавец обнаружил в возврате подделку вместо смартфона, сразу написал в поддержку и подал возражение к приёмке. Первая инстанция взыскала с площадки 235 500 рублей убытков и 30 100 рублей упущенной выгоды, но апелляция 22 декабря 2025 года решение отменила и отказала полностью. Суд указал, что факт подмены не имеет документального подтверждения, а отказ покупателя от товара не обязывает площадку компенсировать его стоимость

Вывод для учёта: удержанная с продавца сумма возврата покупателю без доказательств подмены, скорее всего, так и останется расходом продавца