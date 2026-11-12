Ozon вводит платные пломбы от подмены: какие документы нужны продавцу, чтобы вернуть деньги за подмененный товар?

Продавцы на Ozon с 17 ноября 2026 года получат новую строку расходов и новый тип доказательства одновременно. Площадка запускает услугу «Проверка товара партнёрами»: номерная пломба на товаре, которую сверяет пункт выдачи. Для бухгалтера это 15 рублей с каждой выдачи, для юриста - шанс доказать подмену при возврате, которую раньше доказать было почти невозможно. Разберу, как это работает и какие документы держать готовыми
Как устроена услуга
По публикациям отраслевых СМИ от 2 ноября 2026 года:
продавец покупает пломбу с уникальным номером на витрине Ozon для бизнеса, ставит её на товар и вносит номер в личный кабинет
сотрудник пункта выдачи или курьер проверяет целостность пломбы и номер при выдаче покупателю и при возврате
если пломба повреждена или номер не совпадает, возврат не принимают, товар остаётся у покупателя
для схемы FBS услуга работает с 17 ноября 2026 года и бесплатна до 15 декабря включительно
для схемы FBO - с 16 декабря 2026 года сразу платно
плата 15 рублей за каждую выдачу, повторная выдача после возврата оплачивается ещё раз, пломба покупается отдельно
Официальный текст условий на сайтах Ozon 5 ноября открыть не удалось. По данным СМИ, условия появятся в разделе «Комиссии и тарифы» и в разделах договора для FBO и FBS. Перед подключением стоит скачать их и сохранить с датой: от редакции зависит, кто отвечает за ошибку проверки
Сколько это стоит в месяц
Простой расчёт для планирования:
1 000 выдач в месяц - 15 000 рублей за проверку без стоимости пломб
товар вернули и выдали снова - 30 рублей на одну продажу
для товара ценой 500 рублей проверка - 3 % цены за каждую выдачу
Поэтому пломбу разумно ставить выборочно: на технику, брендовые вещи, парфюмерию, товары с серийным номером. Бесплатный месяц на FBS удобно использовать, чтобы посчитать долю возвратов по таким позициям
В деле А40-120875/25 продавец обнаружил в возврате подделку вместо смартфона, сразу написал в поддержку и подал возражение к приёмке. Первая инстанция взыскала с площадки 235 500 рублей убытков и 30 100 рублей упущенной выгоды, но апелляция 22 декабря 2025 года решение отменила и отказала полностью. Суд указал, что факт подмены не имеет документального подтверждения, а отказ покупателя от товара не обязывает площадку компенсировать его стоимость
Вывод для учёта: удержанная с продавца сумма возврата покупателю без доказательств подмены, скорее всего, так и останется расходом продавца
Что докажет пломба
Если пункт выдачи принял возврат с целой пломбой, а продавцу пришёл товар без неё или с другим номером, подмена произошла, когда товар был у площадки. Это и есть то звено, которого не хватило в деле выше
Если же пломба целая, а внутри другой товар, пломба говорит против продавца: после установки товар никто не вскрывал. Поэтому опломбирование стоит снимать на видео
Где пломба не поможет
товар с недостатком покупатель вправе вернуть по закону о защите прав потребителей и с сорванной пломбой
подмену до опломбирования пломба не выявит
кто компенсирует ущерб, если пункт выдачи пропустит подмену, Ozon пока не уточнил
возвращается ли плата за проверку при подмене, не сообщается
Какие документы держать готовыми
договор поставки или производства, УПД, товарные накладные и платёжки по опломбированным артикулам: без них сумму ущерба считать не из чего
видео упаковки: товар, серийный номер, номер пломбы, номер отправления в одном кадре
скриншот кабинета с внесённым номером пломбы
видео вскрытия возврата в день получения
мотивированное возражение через кабинет и ответ поддержки с датами
отчёт о реализации, где видно удержание суммы возврата покупателю
Сроки короткие. В редакции договора, которую суд применил в деле выше, на мотивированные возражения по возвратам было пять рабочих дней, на сообщение о претензии - 30 дней. Действующие сроки нужно сверить в своей редакции оферты
Практики по спорам с такими пломбами пока нет, исход будет зависеть от условий услуги и от документов продавца
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav
Ничего не понял. Если пломба на коробочке/пакетике, то при вскрытии/проверке она однозначно повредится. А если при вскрытии не повреждается, то какой в ней толк?