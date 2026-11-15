Маркетплейс задержал выплату продавцу: как посчитать проценты по ст. 395 ГК РФ и когда иск окупает пошлину?

Когда иск не окупается

Пошлина в арбитражный суд считается по пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ:

до 100 000 рублей - 10 000 рублей

от 100 001 до 1 000 000 рублей - 10 000 рублей плюс 5% суммы свыше 100 000

от 1 000 001 до 10 000 000 рублей - 55 000 рублей плюс 3% суммы свыше 1 000 000

от 10 000 001 до 50 000 000 рублей - 325 000 рублей плюс 1% суммы свыше 10 000 000

При выигрыше пошлину возмещает ответчик (ч. 1 ст. 110 АПК РФ), но уплачивается она при подаче. Если выплата уже поступила, а задержка была короткой, отдельный иск только о процентах обычно экономически пустой

Проценты не компенсируют кассовый разрыв. Расходы по кредиту, взятому из-за задержки, или неустойка поставщику - это убытки, для их взыскания нужны отдельные доказательства