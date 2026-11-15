Маркетплейс задержал выплату продавцу: как посчитать проценты по ст. 395 ГК РФ и когда иск окупает пошлину?

Осенью 2026 года продавцы Wildberries неделями ждут еженедельные выплаты. Бухгалтеру в этой ситуации важны две вещи: правильно посчитать проценты за задержку и понять, когда требование стоит заявлять в суде, а когда расходы на иск съедят всю сумму. Разберу на цифрах
Как считать проценты
Формула по ст. 395 ГК РФ: долг × ключевая ставка × календарные дни просрочки / 365. Ключевая ставка Банка России с 27 июля 2026 года - 14% годовых, 23 октября её сохранили
1 000 000 рублей - 383,56 рубля в день, 11 506,85 рубля за 30 дней
3 000 000 рублей - 1 150,68 рубля в день, 34 520,55 рубля за 30 дней
10 000 000 рублей - 3 835,62 рубля в день, 30 684,93 рубля за 8 дней
Первый день просрочки определяется договором. По п. 5.7 оферты Wildberries в редакции с 1 октября 2026 года площадка выплачивает деньги не позднее 7 рабочих дней со дня заявки на вывод. Следующий за этим сроком день - первый день просрочки. Частая ошибка - считать на один день больше: если последний день выплаты 5 ноября, к 13 ноября просрочка составляет 8 дней, а не 9
Считать нужно отдельно по каждой выплате
Когда иск не окупается
Пошлина в арбитражный суд считается по пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ:
до 100 000 рублей - 10 000 рублей
от 100 001 до 1 000 000 рублей - 10 000 рублей плюс 5% суммы свыше 100 000
от 1 000 001 до 10 000 000 рублей - 55 000 рублей плюс 3% суммы свыше 1 000 000
от 10 000 001 до 50 000 000 рублей - 325 000 рублей плюс 1% суммы свыше 10 000 000
При выигрыше пошлину возмещает ответчик (ч. 1 ст. 110 АПК РФ), но уплачивается она при подаче. Если выплата уже поступила, а задержка была короткой, отдельный иск только о процентах обычно экономически пустой
Проценты не компенсируют кассовый разрыв. Расходы по кредиту, взятому из-за задержки, или неустойка поставщику - это убытки, для их взыскания нужны отдельные доказательства
Выплата во время досудебного порядка
Иск подаётся через 30 календарных дней после претензии (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Если площадка за это время выплатила долг, требование о процентах за период просрочки сохраняется. В октябре 2026 года Арбитражный суд Московской области по делу А41-89232/2026 взыскал проценты за весь период, хотя основную сумму площадка перечислила сама до решения. Решение первой инстанции, в законную силу на начало ноября не вступило
Когда иск имеет смысл
Когда к процентам добавляются суммы, удержанные без основания за последние три года (ст. 196 ГК РФ): утраченный товар, переплата за логистику и хранение из-за завышенных габаритов, штрафы без подтверждённого нарушения. Требования можно заявить в одном иске, их цена складывается, а шкала пошлины убывает
Условный пример: проценты 30 684,93 рубля, габариты 400 000 рублей, утрата 1 500 000 рублей. Три отдельных иска - 105 000 рублей пошлины, один иск на 1 930 684,93 рубля - около 82 921 рубля. Проценты увеличивают пошлину в таком иске примерно на 920 рублей
Какие документы подготовить
скриншот заявки на вывод: номер, дата, сумма, статус
расчёт процентов по каждой выплате с первым днём просрочки
еженедельные отчёты о реализации за три года в исходном формате
документы о закупке по утраченному товару: договоры, УПД, платёжки
претензия через Портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии», со всеми требованиями и процентами по день фактической уплаты
Если деньги пришли во время досудебного порядка, требование о процентах из претензии не исключайте. Исход спора по утратам и габаритам зависит от доказательств конкретного продавца
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