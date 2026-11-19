С 1 октября 2026 года Wildberries проверяет GTIN маркируемых товаров, и продавцы спрашивают, нужно ли печатать его на этикетке. Не нужно: инструкция WB «Маркировка товаров и поставок», обновлённая 2 октября 2026 года, прямо говорит, что отдельно наносить GTIN на упаковку не нужно, достаточно указать его в карточке в поле «Баркоды». Для бухгалтера в этой теме важнее другое: коды маркировки в УПД, штрафы в еженедельном отчёте и сроки, после которых спорить поздно
Коды маркировки в документах
при модели «Склад WB» (FBW) продавец передаёт коды маркировки в УПД по ЭДО не позднее 3 рабочих дней после получения акта приёмки (пп. «а» пп. 1 п. 4.6 оферты)
при модели «Маркетплейс» (FBS) коды указываются на Портале до передачи товара
на момент отгрузки код должен быть в статусе «В обороте», проверить можно в приложениях «Честный ЗНАК.Бизнес» и «Чекмарк»
Какие штрафы появятся в отчёте
1 ₽ за единицу, код которой не передан в УПД: УПД с кодами в статусе «эмитирован» или «выбыл», с кодами не от этих товаров, с неполным перечнем (п. 5 Перечня штрафов)
1 500 ₽ за единицу, если код идентификации или УИН не указан или указан некорректно (п. 4.6 оферты, п. 23 Перечня)
1 500 ₽ за единицу, если не указан или неверен ТН ВЭД маркируемого товара (п. 12 Перечня)
5 000 ₽ за разгрузку с нарушением Правил упаковки и маркировки, когда WB отказался принять (п. 11.1.1 оферты, п. 21 Перечня)
40 ₽ за единицу за нарушение требований к индивидуальной упаковке (п. 10.5 оферты, п. 27 Перечня)
Штрафа за отсутствие GTIN на этикетке в Перечне нет. За отсутствие GTIN в карточке WB грозит блокировкой карточки, а не штрафом
Если площадка отказала в приёмке по количеству мест без нарушений со стороны продавца, по п. 11.1.2 оферты она платит продавцу 25 000 ₽. Это стоит сверять с отчётом
Сроки, которые нельзя пропустить
7 дней на возражения к акту приёмки со дня его публикации на Портале (п. 11.1.5 оферты), без возражений акт считается согласованным
14 календарных дней на замечания к отчёту со дня после окончания отчётной недели (п. 5.6)
15 календарных дней на ответ площадки по претензии о штрафе или блокировке карточки (пп. 1 п. 8.9)
30 дней на рассмотрение обращения о разблокировке карточки, с возможным продлением ещё на 15 дней (п. 9.11.14)
Еженедельный отчёт удобно проверять сразу на штрафы по маркировке: замечание в течение 14 дней фиксирует несогласие, пока его ещё можно заявить
Что хранить по каждой поставке
УПД с кодами маркировки и дату его отправки по ЭДО
акт приёмки и возражения к нему, если были
фото этикеток и видео сборки и отгрузки с датой
скриншот карточки с полем «Баркоды»
скриншот раздела «GTIN» инструкции WB с датой обновления
Административная ответственность
Ст. 15.12 КоАП РФ наказывает за оборот товара без обязательной маркировки или с нарушением её порядка. По ч. 2 за продажу, хранение, перевозку или приобретение для сбыта без маркировки юрлицам грозит от 50 000 до 300 000 ₽ с конфискацией. Индивидуальный предприниматель по общему правилу отвечает как должностное лицо (примечание к ст. 2.4 КоАП РФ). Отсутствие отдельного GTIN на этикетке при читаемом коде маркировки нарушением порядка маркировки не является
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav