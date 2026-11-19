Какие штрафы появятся в отчёте

1 ₽ за единицу, код которой не передан в УПД: УПД с кодами в статусе «эмитирован» или «выбыл», с кодами не от этих товаров, с неполным перечнем (п. 5 Перечня штрафов)

1 500 ₽ за единицу, если код идентификации или УИН не указан или указан некорректно (п. 4.6 оферты, п. 23 Перечня)

1 500 ₽ за единицу, если не указан или неверен ТН ВЭД маркируемого товара (п. 12 Перечня)

5 000 ₽ за разгрузку с нарушением Правил упаковки и маркировки, когда WB отказался принять (п. 11.1.1 оферты, п. 21 Перечня)

40 ₽ за единицу за нарушение требований к индивидуальной упаковке (п. 10.5 оферты, п. 27 Перечня)

Штрафа за отсутствие GTIN на этикетке в Перечне нет. За отсутствие GTIN в карточке WB грозит блокировкой карточки, а не штрафом

Если площадка отказала в приёмке по количеству мест без нарушений со стороны продавца, по п. 11.1.2 оферты она платит продавцу 25 000 ₽. Это стоит сверять с отчётом