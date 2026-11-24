Бухгалтер продавца на Wildberries регулярно видит одно и то же: сумма, пришедшая на расчётный счёт, не совпадает ни с одним еженедельным отчётом о реализации. Это не обязательно ошибка площадки. По оферте выводится не сумма конкретной недели, а остаток баланса, поэтому сверка строится по цепочке «утверждённые отчёты - заявки - выписка»
Сроки отчёта по оферте
отчётный период - календарная неделя, отчёт размещается в течение 7 календарных дней после неё (п. 5.5)
если неделя приходится на два месяца, отчётов два, у каждого свой срок
на мотивированные замечания 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием периода. Без замечаний отчёт утверждён обеими сторонами (п. 5.6)
с утверждением услуги из отчёта считаются принятыми как надлежаще оказанные (п. 6.7), а встречные требования прекращаются сальдированием в момент указания сумм в отчёте (п. 6.9)
выплату можно востребовать после утверждения отчёта, срок не позднее 7 рабочих дней со дня заявки при сумме от 500 рублей (п. 5.7)
По ст. 999 ГК РФ срок на возражения по отчёту комиссионера 30 дней, если соглашением не установлен иной. Оферта установила 14
Как пересчитать итог отчёта
Из «К перечислению за товар» вычитаются стоимость доставки, хранения, операций при приёмке, штрафы, комиссия и кешбэк, прочие удержания, затем прибавляется компенсация скидки по программе лояльности. Результат сравнивают с «Итого к оплате». В колонке «Прочие удержания/выплаты» выплата продавцу может стоять с минусом, поэтому расхождение на сумму одной строки сначала проверяют на знак
Три реестра для сверки
реестр отчётов: номер, период, дата утверждения, «Итого к оплате», включая отрицательные
реестр заявок: номер, дата, сумма, статус и какие отчёты были утверждены к дате заявки
банковская выписка: каждое поступление от площадки или от лица, которое платит по её поручению
Контрольное равенство: остаток на балансе на начало периода плюс итоги утверждённых отчётов минус выведенные суммы равен остатку на конец периода
Где обычно разница
отрицательный отчёт: разницу продавец платит в течение 10 рабочих дней с получения отчёта, иначе её удерживают из следующего (п. 6.9)
переводы третьим лицам: платежи по займу в ООО «МКК «ВБ Финанс», по факторингу в ООО «РВБ Факторинг», по договорам с ООО «ВБ Банк» удерживаются из причитающихся продавцу денег (п. 6.11)
возвраты после выплаты удерживаются в том же или следующих периодах (п. 5.10)
дата: обязательство площадки исполнено с даты списания с её счёта (п. 5.11), а при оплате через третье лицо с момента зачисления на корсчёт банка продавца (п. 5.7), поэтому день в выписке может быть позже
Что хранить по каждому отчёту
Скриншот сводки с номером и периодом, файл детализации XLSX в том виде, в каком он скачан, и печатную форму из раздела «Документы». В арбитражном суде отчёт - письменное доказательство (ч. 1 ст. 75 АПК РФ). Для сверки на дату полезен и акт сверки с площадкой, в котором она сама называет сальдо
Документы об издержках площадка по п. 6.3 оферты не предоставляет, но расчёт по конкретной строке можно запросить в замечаниях к отчёту и в претензии
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