Бухгалтер продавца на Wildberries регулярно видит одно и то же: сумма, пришедшая на расчётный счёт, не совпадает ни с одним еженедельным отчётом о реализации. Это не обязательно ошибка площадки. По оферте выводится не сумма конкретной недели, а остаток баланса, поэтому сверка строится по цепочке «утверждённые отчёты - заявки - выписка»