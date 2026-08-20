Хватит отгружать в минус: как заставить 1С автоматически блокировать сделки с должниками

🛠 Как эта задача решается технически (через доработку)

Поскольку стандартными средствами УНФ жесткий запрет не поставить, логику контроля необходимо программировать дополнительно. Лучше всего делать это в виде расширения конфигурации, чтобы база без проблем обновлялась в будущем.

Вот несколько рабочих архитектурных сценариев такой доработки:

🛑 Программный запрет проведения накладной. В систему внедряется алгоритм проверки: программа смотрит на лимит отсрочки (в днях) и лимит долга (в рублях) по договору. Если покупатель вовремя не оплатил прошлую поставку или превысил сумму, при попытке провести Расходную накладную всплывает окно с предупреждением, а документ жестко блокируется. Менеджер может выставить новый счет, общаться с клиентом, но физически отгрузить товар со склада — нет.

⛔️ Блокировка на этапе Заказа покупателя. Для некоторых компаний логичнее перенести контроль на шаг раньше. В этом случае программируется запрет на перевод Заказа покупателя по воронке статусов (например, нельзя перевести «В сборку» или «На доставку»), пока старый долг не будет погашен.

🔐 Защита от «человеческого фактора». Чтобы менеджеры не могли сами себе снимать блокировки, в конфигуратор добавляются новые роли. Право включать/выключать галочку контроля долга и менять суммы лимитов выдается только администратору или финдиректору.

📩 Система автокасаний и пени. Чтобы не доводить до жестких блокировок, параллельно настраивается автоматическая рассылка. За пару дней до дедлайна клиенту уходит сформированное 1С письмо-напоминание. Если просрочка всё же случилась — отправляются регулярные претензии, а на сумму долга автоматически начисляются пени.

Итог: При внедрении такой доработки контроль денег встает до отгрузки, а не после 🛡. Компания перестает финансировать проблемных контрагентов, а менеджерам становится выгодно самим следить за оплатами: пока клиент не погасит старый долг, они просто не смогут провести новую сделку.

👇 А как в вашей компании контролируются лимиты по клиентам? Удается ли обходиться типовыми отчетами, или тоже приходилось писать расширения для блокировки должников?