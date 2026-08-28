ЭПД за 3 секунды: как избавить логистов от двойной работы в 1С:УНФ при оформлении накладных

Пока весь рынок в спешке готовится к 1 сентября и массово подключается к электронным перевозочным документам (ЭПД), за кадром остается одна важная деталь. Сам по себе переход на «цифру» избавляет от бумажной волокиты, но при большом потоке рейсов сотрудникам всё равно приходится тратить время на заполнение форм в 1С.

Разберем на реальном примере логистической компании (грузоперевозки), как превратить базовый функционал 1С-ЭПД в скоростной конвейер и избавить логистов от двойной работы.

❌ Проблема: типового функционала бывает мало Частый сценарий после внедрения ЭПД: компания избавилась от бумаги, но отдел логистики столкнулся с рутиной двойного ввода.

Как выглядит стандартный процесс:

Менеджер оформляет детальный «Заказ покупателя», вносит туда маршрут, данные груза, водителя и тягача. Затем он нажимает кнопку создания электронной накладной (ЭТрН). Открывается новая форма, и вот здесь кроется подвох. Базовые реквизиты перенесутся без проблем. Но реальная логистика редко бывает типовой. Если в вашем «Заказе» есть специфичные для бизнеса данные (особые параметры груза, нестандартные требования к перевозке), стандартный модуль ЭПД их просто «не увидит». Логисту приходится вручную дозаполнять и проверять эти поля! 🤦‍♂️

Из-за этого ручного дозаполнения неизбежно начинаются ошибки. Опечатка в номере тягача или неверный формат адреса приводят к тому, что оператор просто бракует документ и он не проходит в государственную систему. Итог: фуры простаивают на погрузке, ожидая переоформления.

⚙️ Как эта задача решается технически (через доработку) Чтобы исключить человеческий фактор, учетная система и транспортные документы связываются в единый, бесшовный механизм с помощью небольшой доработки конфигурации.

Архитектура такого решения включает 4 шага:

🔹 Оформление в один клик. Логисту больше не нужно ничего дублировать в соседних окнах. Он работает только в первичном Заказе. Одно нажатие — и система сама формирует электронную заказ-заявку и транспортную накладную, безошибочно перенося все 100% параметров груза (включая нетиповые) и маршрута.

🔹 Строгий запрет ручного ввода. Поля «Водитель» и «Автомобиль» переводятся на жесткие справочники. Система просто не даст отправить накладную, если в карточке водителя не заполнены права (ВУ), или данные расходятся с изначальным заказом.

🔹 Жесткий контроль адресов. Никаких адресов «от руки». Адреса погрузки и выгрузки принудительно подтягиваются строго по государственному классификатору (ФИАС/КЛАДР), что полностью исключает ошибки маршрутизации при передаче данных.

🔹 Автоматический возврат фактического веса. Для грузоперевозок точный тоннаж — это основа расчетов. Поэтому настраивается обратная связь: когда грузополучатель принимает товар, фактический вес груза автоматически возвращается в исходный «Заказ покупателя» для закрытия сделки. Цикл замыкается сам! 🔄

🏆 Что получает бизнес? Сотрудники больше не работают «печатными машинками». Риск человеческого фактора сведен к нулю, а безошибочное оформление рейса занимает ровно столько времени, сколько нужно на пару кликов мышкой. ЭПД начинает реально ускорять бизнес, а не тормозить его.

👇 А как в вашей компании организован процесс оформления накладных? Хватает ли вам стандартных полей 1С или тоже приходится вручную переносить специфичные данные?