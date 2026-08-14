Цифровой контракт по малой закупке в ЕИС: что проверить поставщику

Практический чек-лист поставщика

Проверить регистрацию и актуальность карточки организации в ЕИС.

Убедиться, что у подписанта действует электронная подпись и оформлены полномочия.

Настроить ежедневный контроль входящих задач и уведомлений.

Сверить структурированные поля с приложенным проектом: предмет, цена, срок, адрес, этапы.

Проверить порядок приёмки, комплект закрывающих документов и срок оплаты.

Сохранить подписанную версию и подтверждение действий в ЕИС.

Не подписывать документ при расхождении полей и вложений; направить вопрос заказчику.

Обновить шаблон расчёта малой закупки с учётом логистики и отсрочки платежа.

Малые закупки часто используются для срочной потребности и первого контракта с заказчиком. Цифровой контракт по малой закупке повышает прозрачность оформления и может сократить ручной обмен файлами, но одновременно делает качество данных заметнее. Поставщик, который поддерживает профиль в актуальном состоянии и быстро подтверждает условия, получает операционное преимущество при поиске закупок по 44-ФЗ.

Новый функционал не означает, что каждый контракт малого объёма уже обязательно заключается только в цифровой форме. Поэтому поставщику следует уточнять выбранный сценарий у конкретного заказчика и не переносить порядок одной закупки на другую.

Редакции также важно аккуратно разграничивать обязанности заказчика и действия поставщика. В этой публикации шаги формирования проекта приведены как контекст, а рекомендации для бизнеса относятся к подготовке данных, полномочий и внутреннего контроля. При спорной ситуации нужно обращаться к актуальной редакции Закона № 44-ФЗ, постановлению Правительства РФ и официальным материалам ЕИС. Следите за обновлениями в разделе новости госзакупок, чтобы не пропустить важные изменения в регулировании.