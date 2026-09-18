С 1 октября маркетплейс обязан выдать акт взаиморасчетов за 7 рабочих дней. Что это меняет для учета селлера

Спорить с площадкой об удержаниях до сих пор было почти не с чем: в кабинете есть выгрузки, а нормального документа нет. Закон о платформенной экономике вводит документы и сроки, и часть привычных практик площадок с октября становится нарушением.

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, ФЗ от 31.07.2025 № 289-ФЗ. Про него много пишут в ключе «маркетплейсы теперь под контролем», но для бухгалтера, который ведёт селлера, там важно другое. Появляются конкретные документы и конкретные сроки, и на них уже можно ссылаться.

Разберу четыре нормы, которые меняют работу больше всего.

Акт взаиморасчётов с детализацией удержаний

Главное для учёта. По статье 11 площадка обязана по запросу продавца предоставить акт взаиморасчётов с детализацией удержаний, и сделать это в течение семи рабочих дней.

Почему это важно. Сейчас типичная картина выглядит так: в отчёте есть строка расхода, за ней стоит непонятное начисление, и на вопрос «за что» приходит ответ в стиле «начислено согласно оферте». Проверить нечего, потому что документа с расшифровкой не существует. Бухгалтер видит сумму, но не видит основания, и в учёте она проходит как есть.

С октября такой документ можно потребовать, и у требования есть срок. Это меняет саму механику: спор начинается не с эмоций, а с бумаги, где написано, из чего сложилась сумма.

Практический вывод: если у клиента есть спорные удержания за прошлые периоды, имеет смысл запросить акт сразу после 1 октября и зафиксировать дату запроса.

Сорок пять дней на ухудшение условий

Статья 12 делит изменения договора на две категории. Меры ответственности, размер вознаграждения площадки и условия приёмки, доставки и возврата меняются с предупреждением не менее чем за 45 дней. Прочие условия за 15 дней.

Это прямо бьёт по практике, к которой все привыкли за последние годы, когда о повышении комиссии объявляют за пару недель до даты. После 1 октября так уже нельзя, а начисления, сделанные по условиям, введённым с нарушением срока, спорны.

Исключение только одно: если условия улучшаются или приводятся в соответствие с законом.

Пятнадцать дней на ответ по жалобе

Статья 14 обязывает площадку рассмотреть жалобу партнёра не дольше пятнадцати дней, а если жалоба признана обоснованной, отменить меру в течение сорока восьми часов.

Здесь важен не столько срок, сколько сам факт его появления. До сих пор главной проблемой был не отказ, а отписка: обращение закрывали фразой «мы уже ответили», и дальше двигаться было некуда. Теперь у ответа есть срок, и молчание перестаёт быть безопасным для площадки.

Для бухгалтера это означает простую вещь: переписку по спорным удержаниям нужно вести так, чтобы дата подачи обращения фиксировалась. Чат для этого не годится, нужен канал с номером обращения.

Блокировка только с мотивировкой

По статье 13 ограничение размещения товаров или доступа в кабинет требует уведомления не позднее чем за три дня, с указанием, какие именно положения договора или закона нарушены. При экстренных мерах уведомление направляется в день применения. Доступ к разделу подачи жалоб сохраняется в любом случае.

То есть немотивированная блокировка становится самостоятельным нарушением, а не просто неприятностью.

Что закон не делает

Чтобы не создавать лишних ожиданий. Размер комиссий и логистики он не ограничивает. Собственные продажи площадок не запрещает. Данные покупателей продавцу не отдаёт. Экономику отношений закон не меняет, он меняет процедуру. Но именно в процедуре и застревало большинство споров об удержаниях.

Что сделать до 1 октября

Поднять по клиенту список спорных начислений за последние месяцы и сложить их в один перечень с датами и суммами. Это основа будущего запроса.

Проверить, через какой канал ведётся переписка с площадкой. Если это чат, перевести на обращения с номером, иначе дату подачи потом не подтвердить.

Посмотреть, когда площадка объявляла последние изменения тарифов и за сколько дней до вступления в силу. После октября этот интервал становится проверяемым.

И держать в виду ещё одно изменение, уже налоговое. Порог по НДС для УСН снижен с 60 млн до 20 млн рублей в год, а площадки передают данные о выручке продавцов в ФНС. К удержаниям это отношения не имеет, но у многих клиентов-селлеров всплывает в том же разговоре.