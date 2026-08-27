Больничное и пособие для внешнего совместителя без основного места работы: правила и примеры на 2026 год

Ключевой принцип
Суть в том, что если на дату наступления страхового случая (открытия больничного, начала отпуска по беременности и родам) у сотрудника нет основного места работы, то фактически у него остаётся один действующий работодатель — тот, где он трудится по совместительству. Поэтому пособие назначается через этого единственного текущего страхователя.
Важное уточнение: сам по себе факт увольнения с основного места не превращает договор по совместительству в договор по основному месту работы автоматически. Для этого нужно волеизъявление обеих сторон. Но для целей назначения пособия это и не требуется — юридически достаточно, что на момент страхового случая у человека один действующий трудовой договор.
Как действовать на практике
Шаг 1. Сотрудник сообщает работодателю. Работник предоставляет номер электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). Отдельно приносить бумажный больничный не нужно — система СФР автоматически рассылает сведения всем работодателям.
Шаг 2. Работодатель проверяет данные. В кадровых документах может по-прежнему значиться статус «внешний совместитель». Не ориентируйтесь только на это — смотрите на фактическое наличие других действующих трудовых договоров на дату страхового случая.
Шаг 3. Расчёт с учётом прошлого заработка. При расчёте среднего дневного заработка бухгалтер учитывает все выплаты за расчётный период (два календарных года до года наступления страхового случая), даже если к моменту болезни трудовые отношения с некоторыми работодателями уже прекращены. Это прямо следует из статьи 14 Федерального закона № 255-ФЗ. Например: в 2024–2025 годах человек работал по основному месту в одной компании, а по совместительству — в другой. В 2026 году он уволился с основного места, а в 2027 году заболел. Оставшийся работодатель при расчёте возьмёт в расчёт и зарплату с бывшего основного места, и выплаты от совместительства.
Шаг 4. Распределение оплаты. Как и в общем случае, первые три дня болезни оплачивает работодатель за свой счёт, а с четвёртого дня и далее — территориальный орган СФР.
Примеры
Пример 1 (простой). Сотрудник работал внешним совместителем в ООО «Альфа». Основное место работы было в ООО «Гамма», но в марте 2026 года он оттуда уволился. В апреле 2026 года он заболел. Он обращается за пособием в ООО «Альфа». Бухгалтер при расчёте берёт заработок за 2024–2025 годы и из ООО «Альфа», и из ООО «Гамма».
Пример 2 (с неполным временем). Сотрудник трудится на 0,5 ставки. При расчёте из МРОТ (минимальный среднедневной заработок в 2026 году — 890,73 руб.) эту сумму нужно пропорционально уменьшить на коэффициент ставки (в данном случае на 0,5). То есть для расчёта берётся 445,37 руб. в день.
Что важно учесть в 2026 году
Лимиты. Предельные величины базы для страховых взносов в 2024 году — 2 225 000 руб., в 2025 году — 2 759 000 руб. Если заработок сотрудника превышал эти суммы, в расчёт пойдут лимиты.
Справка 182н отменена. С 2023 года работодатель не выдаёт справку о заработке для расчёта пособий — все данные передаются в СФР электронно.
Письмо СФР. Позицию фонда по этой ситуации закрепили в письме от 09.07.2026 № 12-20/37568 (изначально разбирали пособие по беременности и родам, но те же правила применимы и к обычному больничному).
Частые ошибки
Игнорирование прошлого заработка. Некоторые бухгалтеры исключают выплаты от работодателей, с которыми трудовой договор уже расторгнут, — это неверно.
Путаница с выбором страхователя. Когда у человека на момент страхового случая несколько действующих договоров, он может выбрать, куда обратиться за пособием (с учётом правил из ст. 13 Закона № 255-ФЗ). Но если договор фактически один (основное место потеряно), выбора нет — пособие назначает единственный текущий работодатель.
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