Больничное и пособие для внешнего совместителя без основного места работы: правила и примеры на 2026 год

Как действовать на практике

Шаг 1. Сотрудник сообщает работодателю. Работник предоставляет номер электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). Отдельно приносить бумажный больничный не нужно — система СФР автоматически рассылает сведения всем работодателям.

Шаг 2. Работодатель проверяет данные. В кадровых документах может по-прежнему значиться статус «внешний совместитель». Не ориентируйтесь только на это — смотрите на фактическое наличие других действующих трудовых договоров на дату страхового случая.

Шаг 3. Расчёт с учётом прошлого заработка. При расчёте среднего дневного заработка бухгалтер учитывает все выплаты за расчётный период (два календарных года до года наступления страхового случая), даже если к моменту болезни трудовые отношения с некоторыми работодателями уже прекращены. Это прямо следует из статьи 14 Федерального закона № 255-ФЗ. Например: в 2024–2025 годах человек работал по основному месту в одной компании, а по совместительству — в другой. В 2026 году он уволился с основного места, а в 2027 году заболел. Оставшийся работодатель при расчёте возьмёт в расчёт и зарплату с бывшего основного места, и выплаты от совместительства.

Шаг 4. Распределение оплаты. Как и в общем случае, первые три дня болезни оплачивает работодатель за свой счёт, а с четвёртого дня и далее — территориальный орган СФР.