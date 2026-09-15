Самозанятых ждут перемены: лимит дохода, новые ограничения и законопроекты в Госдуме

Режим налога на профессиональный доход (НПД) действует с 2019 года и формально остаётся неизменным до 31 декабря 2028-го. Но за кулисами идёт активная законотворческая работа: сразу несколько фракций внесли в Госдуму законопроекты о повышении годового лимита дохода, а с 1 октября 2026 года вступают в силу новые ограничения для тех, кто работает через цифровые платформы. Разбираю, какие именно инициативы обсуждаются, что уже принято и к чему готовиться.

Как только доход с начала календарного года превышает 2,4 млн, ФНС автоматически снимает плательщика с учёта НПД. Приложение «Мой налог» блокируется, чеки формировать нельзя. Вариантов два: приостановить работу до следующего года или перейти на другой режим — открыть ИП на УСН, оформить патент или платить НДФЛ как физлицо.

Сейчас предельный годовой доход самозанятого составляет 2,4 млн рублей . Эта сумма не пересматривалась ни разу с момента запуска эксперимента в 2019 году. При накопленной инфляции около 68% за период действия режима порог фактически обесценился: если пересчитать с учётом роста цен, эквивалент составил бы порядка 4 млн рублей.

Действующий лимит: 2,4 млн рублей — и ни рублём больше

Какие законопроекты о повышении лимита рассматриваются в Госдуме

На сентябрь 2026 года в Госдуме находятся сразу несколько инициатив с разными суммами. Ни одна из них пока не принята, но часть включена в примерный план рассмотрения.

1. Проект № 1244122-8 — повышение до 3,4 млн рублей

Внесён фракцией ЛДПР в июне 2026 года. Предлагает поднять лимит на 1 млн рублей — до 3,4 млн. Законопроект включён в примерный план Госдумы на октябрь 2026 года, то есть его могут начать рассматривать уже в осеннюю сессию. Ставки налога (4% с физлиц, 6% с юрлиц и ИП) остаются прежними. Попутно этим же проектом предлагается освободить женщин-самозанятых от уплаты НПД на один год после рождения ребёнка.

2. Проект № 1324485-8 — повышение до 4,3 млн рублей

Внесён 25 августа 2026 года депутатами фракции «Новые люди» во главе с председателем комитета по МСП Александром Деминым. Предлагает поднять планку почти вдвое — до 4,3 млн рублей в год. Авторы обосновывают инициативу тремя аргументами: Лимит не индексировался с 2019 года;

Налог считается с выручки, а не с прибыли — у многих самозанятых значительная часть дохода уходит на сырьё, аренду, оборудование и комиссии платформ;

При приближении к порогу люди либо прекращают работу, либо уходят из легального поля, либо искусственно сдерживают рост бизнеса. В случае принятия изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

3. Инициатива Алексея Нечаева — до 5 млн рублей

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в июле 2026 года предложил поднять лимит до 5 млн рублей. Инициатива подана, но пока находится на стадии законопроекта — официальных поправок в закон № 422-ФЗ ещё не внесено.

4. Инициатива Сергея Миронова — до 5,2 млн рублей

Председатель «Справедливой России» предложил удвоить порог — до 5,2 млн рублей. Дополнительно законопроект предлагает разрешить самозанятым сдавать в аренду не только жилую, но и нежилую недвижимость, что сейчас запрещено.

5. Предложение Дмитрия Гусева — до 3 млн рублей с 2027 года + продление режима до 2035 года

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением: Продлить действие режима НПД до 2035 года ;

Повысить лимит дохода до 3 млн рублей начиная с 2027 года;

Ввести ежегодную индексацию лимита с учётом инфляции. Аргументация: средняя зарплата в России по итогам 2025 года составила около 100 тыс. рублей в месяц, что делает текущий лимит эквивалентным всего двум средним зарплатам. Часть добросовестных плательщиков вынуждена покидать режим исключительно из-за превышения порога.

Сводка инициатив

Инициатор Сумма Статус на сентябрь 2026 ЛДПР (№ 1244122-8) 3,4 млн ₽ Внесён, в плане на октябрь «Новые Люди» / Демин (№ 1324485-8) 4,3 млн ₽ Внесён в августе 2026 А. Нечаев («Новые Люди») 5 млн ₽ На стадии предложения С. Миронов («Справедливая Россия») 5,2 млн ₽ Законопроект внесён Д. Гусев («Справедливая Россия») 3 млн ₽ + индексация Письмо премьеру

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