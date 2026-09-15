Самозанятых ждут перемены: лимит дохода, новые ограничения и законопроекты в Госдуме

Режим налога на профессиональный доход (НПД) действует с 2019 года и формально остаётся неизменным до 31 декабря 2028-го. Но за кулисами идёт активная законотворческая работа: сразу несколько фракций внесли в Госдуму законопроекты о повышении годового лимита дохода, а с 1 октября 2026 года вступают в силу новые ограничения для тех, кто работает через цифровые платформы. Разбираю, какие именно инициативы обсуждаются, что уже принято и к чему готовиться.
Действующий лимит: 2,4 млн рублей — и ни рублём больше
Сейчас предельный годовой доход самозанятого составляет 2,4 млн рублей. Эта сумма не пересматривалась ни разу с момента запуска эксперимента в 2019 году. При накопленной инфляции около 68% за период действия режима порог фактически обесценился: если пересчитать с учётом роста цен, эквивалент составил бы порядка 4 млн рублей.
Как только доход с начала календарного года превышает 2,4 млн, ФНС автоматически снимает плательщика с учёта НПД. Приложение «Мой налог» блокируется, чеки формировать нельзя. Вариантов два: приостановить работу до следующего года или перейти на другой режим — открыть ИП на УСН, оформить патент или платить НДФЛ как физлицо.
Какие законопроекты о повышении лимита рассматриваются в Госдуме
На сентябрь 2026 года в Госдуме находятся сразу несколько инициатив с разными суммами. Ни одна из них пока не принята, но часть включена в примерный план рассмотрения.
1. Проект № 1244122-8 — повышение до 3,4 млн рублей
Внесён фракцией ЛДПР в июне 2026 года. Предлагает поднять лимит на 1 млн рублей — до 3,4 млн. Законопроект включён в примерный план Госдумы на октябрь 2026 года, то есть его могут начать рассматривать уже в осеннюю сессию. Ставки налога (4% с физлиц, 6% с юрлиц и ИП) остаются прежними.
Попутно этим же проектом предлагается освободить женщин-самозанятых от уплаты НПД на один год после рождения ребёнка.
2. Проект № 1324485-8 — повышение до 4,3 млн рублей
Внесён 25 августа 2026 года депутатами фракции «Новые люди» во главе с председателем комитета по МСП Александром Деминым. Предлагает поднять планку почти вдвое — до 4,3 млн рублей в год.
Авторы обосновывают инициативу тремя аргументами:
Лимит не индексировался с 2019 года;
Налог считается с выручки, а не с прибыли — у многих самозанятых значительная часть дохода уходит на сырьё, аренду, оборудование и комиссии платформ;
При приближении к порогу люди либо прекращают работу, либо уходят из легального поля, либо искусственно сдерживают рост бизнеса.
В случае принятия изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
3. Инициатива Алексея Нечаева — до 5 млн рублей
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в июле 2026 года предложил поднять лимит до 5 млн рублей. Инициатива подана, но пока находится на стадии законопроекта — официальных поправок в закон № 422-ФЗ ещё не внесено.
4. Инициатива Сергея Миронова — до 5,2 млн рублей
Председатель «Справедливой России» предложил удвоить порог — до 5,2 млн рублей. Дополнительно законопроект предлагает разрешить самозанятым сдавать в аренду не только жилую, но и нежилую недвижимость, что сейчас запрещено.
5. Предложение Дмитрия Гусева — до 3 млн рублей с 2027 года + продление режима до 2035 года
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением:
Продлить действие режима НПД до 2035 года;
Повысить лимит дохода до 3 млн рублей начиная с 2027 года;
Ввести ежегодную индексацию лимита с учётом инфляции.
Аргументация: средняя зарплата в России по итогам 2025 года составила около 100 тыс. рублей в месяц, что делает текущий лимит эквивалентным всего двум средним зарплатам. Часть добросовестных плательщиков вынуждена покидать режим исключительно из-за превышения порога.
Сводка инициатив
Инициатор
Сумма
Статус на сентябрь 2026
ЛДПР (№ 1244122-8)
3,4 млн ₽
Внесён, в плане на октябрь
«Новые Люди» / Демин (№ 1324485-8)
4,3 млн ₽
Внесён в августе 2026
А. Нечаев («Новые Люди»)
5 млн ₽
На стадии предложения
С. Миронов («Справедливая Россия»)
5,2 млн ₽
Законопроект внесён
Д. Гусев («Справедливая Россия»)
3 млн ₽ + индексация
Письмо премьеру
Что говорят в Правительстве
Позиция кабинета министров на все инициативы схожа: режим НПД и так льготный, а повышение порога доходов может негативно сказаться на доходах бюджета из-за перехода большего числа налогоплательщиков на льготный налог. Правительство указывает, что НПД введён в режиме эксперимента до 31 декабря 2028 года и менять его параметры раньше окончания эксперимента нецелесообразно.
Эксперты, однако, отмечают, что основное ограничение для подмены трудовых отношений — не размер лимита, а требования законодательства и риск переквалификации от ФНС и Роструда. Так что повышение порога, скорее, расширит возможности для легальной проектной занятости, чем приведёт к массовому отказу от найма.
Дополнительные законопроекты для самозанятых
Помимо повышения лимита, обсуждаются и другие меры поддержки:
Льготная ставка для мам с детьми. Законопроект № 1194333-8 даёт регионам право снижать ставку НПД до 1% для женщин-самозанятых с детьми до семи лет. Если закон примут, регионы смогут самостоятельно устанавливать пониженную ставку с 2027 года.
Освобождение от НПД после рождения ребёнка. Проект № 1244089-8 предлагает освободить женщин-самозанятых от уплаты налога на профессиональный доход на один год после рождения ребёнка.
Аренда нежилой недвижимости. Инициатива Сергея Миронова предлагает распространить НПД на сдачу в аренду нежилых помещений, что сейчас недоступно самозанятым.
Новые ограничения для платформенной занятости — уже с 1 октября 2026
Пока законопроекты о лимите ждут своего часа, одно важное ограничение уже принято и скоро вступит в силу.
С 1 октября 2026 года действует Постановление Правительства РФ № 760, регулирующее платформенную занятость (маркетплейсы, агрегаторы услуг, сервисы доставки). Если самозанятый работает через платформу с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд, платформа обязана приостановить обмен заказами между этой парой.
Важные нюансы:
Если в каком-то из шести месяцев количество часов меньше 60, отсчёт обнуляется;
Исполнитель может продолжать брать заказы у других клиентов через ту же площадку;
Ограничение касается только работы через платформу — если договор заключён напрямую, лимит не применяется;
Перечень сфер под особым контролем включает строительство, транспорт, торговлю, доставку еды, IT-услуги, образование, рекламу и другие.
Цель — не допустить подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, когда компания фактически нанимает штатного сотрудника, но оформляет его как самозанятого.
Добровольные больничные — с 1 января 2026 года
Уже с начала 2026 года самозанятые получили новую опцию: можно добровольно платить взносы в Социальный фонд России (СФР). После шести месяцев регулярных платежей появляется право на оплачиваемые больничные.
Что в итоге
На сентябрь 2026 года ситуация выглядит так:
Действующий лимит — 2,4 млн рублей, и до конца 2028 года Правительство не планирует его менять;
В Госдуме находятся 4–5 законопроектов о повышении лимита — от 3 до 5,2 млн рублей. Ближе всего к рассмотрению проект ЛДПР о 3,4 млн, включённый в план на октябрь;
Правительство относится к инициативам сдержанно или отрицательно, ссылаясь на риски для бюджета и незаконченность эксперимента;
С 1 октября 2026 года вступают в силу ограничения на платформенную занятость — 60 часов в месяц с одним заказчиком в течение полугода;
С 2027 года регионы смогут снижать ставку НПД до 1% для женщин с детьми до семи лет.
Если один из законопроектов о повышении лимита всё же будет принят, изменения, скорее всего, вступят в силу не раньше 1 января 2027 года. Пока же стоит ориентироваться на текущие 2,4 млн и вести учёт доходов самостоятельно — чтобы не оказаться снятым с учёта в неподходящий момент.