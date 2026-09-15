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Елена Чурсинова
Самозанятые
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Самозанятых ждут перемены: лимит дохода, новые ограничения и законопроекты в Госдуме

Режим налога на профессиональный доход (НПД) действует с 2019 года и формально остается неизменным до 31 декабря 2028-го. Но за кулисами идет активная законотворческая работа.

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Режим налога на профессиональный доход (НПД) действует с 2019 года и формально остаётся неизменным до 31 декабря 2028-го. Но за кулисами идёт активная законотворческая работа: сразу несколько фракций внесли в Госдуму законопроекты о повышении годового лимита дохода, а с 1 октября 2026 года вступают в силу новые ограничения для тех, кто работает через цифровые платформы. Разбираю, какие именно инициативы обсуждаются, что уже принято и к чему готовиться. 

Действующий лимит: 2,4 млн рублей — и ни рублём больше

Сейчас предельный годовой доход самозанятого составляет 2,4 млн рублей. Эта сумма не пересматривалась ни разу с момента запуска эксперимента в 2019 году. При накопленной инфляции около 68% за период действия режима порог фактически обесценился: если пересчитать с учётом роста цен, эквивалент составил бы порядка 4 млн рублей. 

Как только доход с начала календарного года превышает 2,4 млн, ФНС автоматически снимает плательщика с учёта НПД. Приложение «Мой налог» блокируется, чеки формировать нельзя. Вариантов два: приостановить работу до следующего года или перейти на другой режим — открыть ИП на УСН, оформить патент или платить НДФЛ как физлицо. 

Какие законопроекты о повышении лимита рассматриваются в Госдуме

На сентябрь 2026 года в Госдуме находятся сразу несколько инициатив с разными суммами. Ни одна из них пока не принята, но часть включена в примерный план рассмотрения.

1. Проект № 1244122-8 — повышение до 3,4 млн рублей

Внесён фракцией ЛДПР в июне 2026 года. Предлагает поднять лимит на 1 млн рублей — до 3,4 млн. Законопроект включён в примерный план Госдумы на октябрь 2026 года, то есть его могут начать рассматривать уже в осеннюю сессию. Ставки налога (4% с физлиц, 6% с юрлиц и ИП) остаются прежними. 

Попутно этим же проектом предлагается освободить женщин-самозанятых от уплаты НПД на один год после рождения ребёнка

2. Проект № 1324485-8 — повышение до 4,3 млн рублей

Внесён 25 августа 2026 года депутатами фракции «Новые люди» во главе с председателем комитета по МСП Александром Деминым. Предлагает поднять планку почти вдвое — до 4,3 млн рублей в год

Авторы обосновывают инициативу тремя аргументами:

  • Лимит не индексировался с 2019 года;

  • Налог считается с выручки, а не с прибыли — у многих самозанятых значительная часть дохода уходит на сырьё, аренду, оборудование и комиссии платформ;

  • При приближении к порогу люди либо прекращают работу, либо уходят из легального поля, либо искусственно сдерживают рост бизнеса. 

В случае принятия изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. 

3. Инициатива Алексея Нечаева — до 5 млн рублей

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в июле 2026 года предложил поднять лимит до 5 млн рублей. Инициатива подана, но пока находится на стадии законопроекта — официальных поправок в закон № 422-ФЗ ещё не внесено. 

4. Инициатива Сергея Миронова — до 5,2 млн рублей

Председатель «Справедливой России» предложил удвоить порог — до 5,2 млн рублей. Дополнительно законопроект предлагает разрешить самозанятым сдавать в аренду не только жилую, но и нежилую недвижимость, что сейчас запрещено. 

5. Предложение Дмитрия Гусева — до 3 млн рублей с 2027 года + продление режима до 2035 года

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением:

  • Продлить действие режима НПД до 2035 года;

  • Повысить лимит дохода до 3 млн рублей начиная с 2027 года;

  • Ввести ежегодную индексацию лимита с учётом инфляции. 

Аргументация: средняя зарплата в России по итогам 2025 года составила около 100 тыс. рублей в месяц, что делает текущий лимит эквивалентным всего двум средним зарплатам. Часть добросовестных плательщиков вынуждена покидать режим исключительно из-за превышения порога. 

Сводка инициатив

Инициатор

Сумма

Статус на сентябрь 2026

ЛДПР (№ 1244122-8)

3,4 млн ₽

Внесён, в плане на октябрь

«Новые Люди» / Демин (№ 1324485-8)

4,3 млн ₽

Внесён в августе 2026

А. Нечаев («Новые Люди»)

5 млн ₽

На стадии предложения

С. Миронов («Справедливая Россия»)

5,2 млн ₽

Законопроект внесён

Д. Гусев («Справедливая Россия»)

3 млн ₽ + индексация

Письмо премьеру

Что говорят в Правительстве

Позиция кабинета министров на все инициативы схожа: режим НПД и так льготный, а повышение порога доходов может негативно сказаться на доходах бюджета из-за перехода большего числа налогоплательщиков на льготный налог. Правительство указывает, что НПД введён в режиме эксперимента до 31 декабря 2028 года и менять его параметры раньше окончания эксперимента нецелесообразно.

Эксперты, однако, отмечают, что основное ограничение для подмены трудовых отношений — не размер лимита, а требования законодательства и риск переквалификации от ФНС и Роструда. Так что повышение порога, скорее, расширит возможности для легальной проектной занятости, чем приведёт к массовому отказу от найма. 

Дополнительные законопроекты для самозанятых

Помимо повышения лимита, обсуждаются и другие меры поддержки:

  • Льготная ставка для мам с детьми. Законопроект № 1194333-8 даёт регионам право снижать ставку НПД до 1% для женщин-самозанятых с детьми до семи лет. Если закон примут, регионы смогут самостоятельно устанавливать пониженную ставку с 2027 года. 

  • Освобождение от НПД после рождения ребёнка. Проект № 1244089-8 предлагает освободить женщин-самозанятых от уплаты налога на профессиональный доход на один год после рождения ребёнка. 

  • Аренда нежилой недвижимости. Инициатива Сергея Миронова предлагает распространить НПД на сдачу в аренду нежилых помещений, что сейчас недоступно самозанятым. 

Новые ограничения для платформенной занятости — уже с 1 октября 2026

Пока законопроекты о лимите ждут своего часа, одно важное ограничение уже принято и скоро вступит в силу.

С 1 октября 2026 года действует Постановление Правительства РФ № 760, регулирующее платформенную занятость (маркетплейсы, агрегаторы услуг, сервисы доставки). Если самозанятый работает через платформу с одним и тем же заказчиком более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд, платформа обязана приостановить обмен заказами между этой парой. 

Важные нюансы:

  • Если в каком-то из шести месяцев количество часов меньше 60, отсчёт обнуляется;

  • Исполнитель может продолжать брать заказы у других клиентов через ту же площадку;

  • Ограничение касается только работы через платформу — если договор заключён напрямую, лимит не применяется;

  • Перечень сфер под особым контролем включает строительство, транспорт, торговлю, доставку еды, IT-услуги, образование, рекламу и другие. 

Цель — не допустить подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, когда компания фактически нанимает штатного сотрудника, но оформляет его как самозанятого. 

Добровольные больничные — с 1 января 2026 года

Уже с начала 2026 года самозанятые получили новую опцию: можно добровольно платить взносы в Социальный фонд России (СФР). После шести месяцев регулярных платежей появляется право на оплачиваемые больничные. 

Что в итоге

На сентябрь 2026 года ситуация выглядит так:

  • Действующий лимит — 2,4 млн рублей, и до конца 2028 года Правительство не планирует его менять;

  • В Госдуме находятся 4–5 законопроектов о повышении лимита — от 3 до 5,2 млн рублей. Ближе всего к рассмотрению проект ЛДПР о 3,4 млн, включённый в план на октябрь;

  • Правительство относится к инициативам сдержанно или отрицательно, ссылаясь на риски для бюджета и незаконченность эксперимента;

  • С 1 октября 2026 года вступают в силу ограничения на платформенную занятость — 60 часов в месяц с одним заказчиком в течение полугода;

  • С 2027 года регионы смогут снижать ставку НПД до 1% для женщин с детьми до семи лет.

Если один из законопроектов о повышении лимита всё же будет принят, изменения, скорее всего, вступят в силу не раньше 1 января 2027 года. Пока же стоит ориентироваться на текущие 2,4 млн и вести учёт доходов самостоятельно — чтобы не оказаться снятым с учёта в неподходящий момент.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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