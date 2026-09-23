«Справедливый потолок» за коммуналку: в Госдуме предлагают ограничить расходы на ЖКУ 10% дохода семьи

Инициативу предложили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.
Законопроект дополняет статью 159 Жилищного кодекса новой частью 13, которая устанавливает: федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКУ не может превышать 10% совокупного дохода семьи — единый для всей страны.
С чем предлагается покончить
Сейчас действует федеральный стандарт: субсидию на оплату ЖКУ предоставляют, если расходы семьи превышают 22% её совокупного дохода. Авторы законопроекта считают этот порог слишком высоким и называют его «фактором постоянной уязвимости»: для многих семей такие траты означают вынужденный отказ от базовых потребностей.
При этом в отдельных регионах порог уже ниже общефедерального: в Москве субсидию назначают при превышении 10%, в Санкт‑Петербурге — 14%. Однако в большинстве субъектов РФ действует норматив 22%. Авторы указывают, что такая ситуация «представляется несправедливой по отношению к гражданам, проживающим в других регионах страны».
Как будет работать
Если законопроект примут, всё, что семья платит сверх 10% своего дохода, будет компенсироваться за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.
Пример 1. Семья с доходом 60 000 рублей. Потолок — 6 000 рублей. Квитанция на 9 500? Субсидия покрывает 3 500.
Пример 2. Одинокий пенсионер с доходом 25 000 рублей. Потолок — 2 500. Квитанция на 4 200? Субсидия покрывает 1 700.
Кто выиграет больше всего
Наибольшую пользу почувствуют те, у кого коммуналка съедает значительную часть бюджета:
пенсионеры и одиноко проживающие граждане с невысокими доходами;
многодетные семьи;
семьи с одним работающим;
жители регионов с высокими тарифами на отопление и электроэнергию.
По словам Сергея Миронова, цель инициативы — «распространить минимальную планку на всю страну, чтобы субсидии покрывали затраты свыше 10% от доходов семьи».
Авторам законопроекта важно было подчеркнуть
В пояснительной записке депутаты формулируют свою позицию предельно чётко: «Введение максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно‑коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере не более 10% на федеральном уровне соответствует принципу справедливости, так как распространяет данную меру поддержки на всех граждан, независимо от региона проживания».
Не только «Справедливая Россия»
Похожие инициативы озвучивали и другие фракции. ЛДПР ранее подготовила свой вариант ограничения расходов на ЖКУ до 10%. Лидер фракции Леонид Слуцкий напомнил, что долг населения за коммунальные услуги превысил 1,2 трлн рублей, и отметил: «С учётом непрекращающегося роста тарифов ЖКХ оплаченный счёт за коммуналку скоро будет считаться признаком роскоши». КПРФ также направляла аналогичное предложение в правительство, указывая, что мера «потенциально позволит сократить количество неплательщиков».
Статус законопроекта
Документ находится на стадии рассмотрения. На сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы указан статус «На рассмотрении». Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
Что предстоит решить
Реализация инициативы потребует:
увеличения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам;
донастройки механизмов проверки доходов и состава семьи;
синхронизации региональных и федеральных нормативов.
Главный вопрос — финансирование. Чем ниже порог, тем больше семей получают право на субсидию и тем выше нагрузка на бюджет. Однако авторы законопроекта убеждены: затраты окупятся снижением долгов населения за ЖКУ и ростом качества жизни миллионов семей.