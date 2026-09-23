«Справедливый потолок» за коммуналку: в Госдуме предлагают ограничить расходы на ЖКУ 10% дохода семьи

Законопроект дополняет статью 159 Жилищного кодекса новой частью 13, которая устанавливает: федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКУ не может превышать 10% совокупного дохода семьи — единый для всей страны.

С чем предлагается покончить

Сейчас действует федеральный стандарт: субсидию на оплату ЖКУ предоставляют, если расходы семьи превышают 22% её совокупного дохода. Авторы законопроекта считают этот порог слишком высоким и называют его «фактором постоянной уязвимости»: для многих семей такие траты означают вынужденный отказ от базовых потребностей.

При этом в отдельных регионах порог уже ниже общефедерального: в Москве субсидию назначают при превышении 10%, в Санкт‑Петербурге — 14%. Однако в большинстве субъектов РФ действует норматив 22%. Авторы указывают, что такая ситуация «представляется несправедливой по отношению к гражданам, проживающим в других регионах страны».