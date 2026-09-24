Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13–22%

Что именно предлагают

Сейчас пассивные доходы (дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей, по договорам страхования и дарения) формируют отдельную налоговую базу. К ним применяется двухступенчатая шкала: 13% при годовом доходе до 2,4 млн рублей и 15% — с суммы превышения.

По замыслу Минфина, эти доходы нужно объединить с основной базой (куда входят зарплаты и другие активные доходы). Тогда ставка будет зависеть от совокупного размера дохода человека, а не от того, как именно он получен. Это, как поясняют в ведомстве, лучше соответствует идее прогрессивной шкалы: доходы одного уровня должны облагаться сопоставимо, независимо от источника. В результате для высокодоходных граждан к пассивным поступлениям может примениться ставка вплоть до 22%.

Помимо этого, в пакете есть и другие инициативы. Например, предложить паевым инвестиционным фондам (ПИФам) самим платить налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15% (сейчас ПИФы этого не делают, налог возникает только при выплате пайщику). Также планируется повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, выплачиваемых нерезидентам на счета «С», — до 35%.