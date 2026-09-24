Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ 13–22%

Что именно предлагают
Сейчас пассивные доходы (дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей, по договорам страхования и дарения) формируют отдельную налоговую базу. К ним применяется двухступенчатая шкала: 13% при годовом доходе до 2,4 млн рублей и 15% — с суммы превышения.
По замыслу Минфина, эти доходы нужно объединить с основной базой (куда входят зарплаты и другие активные доходы). Тогда ставка будет зависеть от совокупного размера дохода человека, а не от того, как именно он получен. Это, как поясняют в ведомстве, лучше соответствует идее прогрессивной шкалы: доходы одного уровня должны облагаться сопоставимо, независимо от источника. В результате для высокодоходных граждан к пассивным поступлениям может примениться ставка вплоть до 22%.
Помимо этого, в пакете есть и другие инициативы. Например, предложить паевым инвестиционным фондам (ПИФам) самим платить налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15% (сейчас ПИФы этого не делают, налог возникает только при выплате пайщику). Также планируется повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, выплачиваемых нерезидентам на счета «С», — до 35%.
Кого это коснётся
По оценкам Минфина, такая унификация затронет не более 6% населения с налогооблагаемыми доходами — примерно 4 млн человек.
При этом ведомство сразу обозначило исключения, чтобы не создавать лишней нагрузки на отдельные группы:
Необлагаемый порог для малых вкладов сохранится. Налог по-прежнему будет взиматься только с суммы процентов, превышающей лимит (1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год).
Доходы участников СВО под изменения не подпадут.
Зачем это нужно
В Минфине связывают инициативу с задачей повысить устойчивость бюджетной системы. Ожидается, что мера приведёт к росту поступлений. Например, прогнозируют увеличение сборов от НДФЛ с процентных доходов по вкладам: в 2025 году федеральный бюджет может получить 252 млрд рублей против 109 млрд рублей в 2024 году. Также ожидается рост сборов с дивидендов, превышающих 2,4 млн рублей в год.
Какие могут быть последствия
Реакция на предложение неоднозначна. С одной стороны, идея унификации поддерживает принцип справедливости: все доходы одного уровня облагаются одинаково. С другой — часть инвесторов и вкладчиков опасается, что объединение баз усложнит планирование и повысит налоговую нагрузку на тех, кто активно инвестирует или имеет несколько источников дохода. Также есть вопросы к тому, как новая система будет администрироваться и не создаст ли дополнительных сложностей для налогоплательщиков.
В целом предложение — часть более широкой налоговой реформы, направленной на выстраивание более сбалансированной и прозрачной системы. Дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от обсуждений в Правительстве и парламенте.
Хотите, чтобы я подробнее разобрала, как именно будет считаться совокупный доход, или проанализировала, какие стратегии инвестирования могут стать менее выгодными в новых условиях?