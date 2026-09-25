В Госдуме предложили налоговый вычет на содержание питомцев

Что дальше

Для реализации идеи потребуется внести изменения в Налоговый кодекс РФ и принять соответствующий закон. Сейчас ветеринарные расходы в перечень оснований для социального налогового вычета не входят.

Инициатива вызвала живой отклик: многие владельцы животных поддерживают идею, видя в ней реальную помощь. В то же время эксперты отмечают, что важно продумать механизмы контроля — например, чтобы избежать злоупотреблений при подтверждении расходов.

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