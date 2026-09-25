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Елена Чурсинова
НДФЛ
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В Госдуме предложили налоговый вычет на содержание питомцев

В России могут появиться новые льготы для владельцев домашних животных. С инициативой ввести социальный налоговый вычет на расходы по их содержанию выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). Об этом он рассказал в беседе с ТАСС 25 сентября 2026 года.

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Суть предложения в том, чтобы позволить гражданам возвращать часть денег, потраченных на заботу о питомце. В перечень расходов, которые можно будет учесть для вычета, вошли: покупка корма, оплата ветеринарных услуг (включая диагностику и терапию), вакцинация, стерилизация, а также приобретение лекарств, назначенных специалистом. 

Какие условия предлагает инициатива

Депутат обозначил конкретные параметры:

  • Базовый лимит. 50 тысяч рублей в год на одного питомца. При стандартной ставке НДФЛ 13% это позволит вернуть до 6,5 тысячи рублей.

  • Повышенный лимит для животных из приютов. Если питомец взят из приюта или из системы отлова, лимит увеличивают до 80 тысяч рублей в год. Соответственно, максимальный возврат составит до 10 тысяч рублей. 

  • Как оформить. Есть два варианта. Первый — традиционный: владелец сохраняет чеки и договоры, подаёт декларацию 3-НДФЛ и заявляет расходы. Второй — упрощённый: если ветеринарная клиника подключена к системе передачи данных в ФНС, вычет оформляется автоматически, по аналогии с медицинскими и образовательными услугами. 

Зачем это нужно

По мнению Каплана Панеша, такая мера решит сразу несколько задач. Во-первых, она станет реальным стимулом для людей брать животных из приютов: многих останавливает страх перед высокими ветеринарными счетами. Во-вторых, это поможет снизить нагрузку на сами приюты, так как часть животных быстрее обретёт дом. Депутат подчеркнул: государство поддерживает благотворительность и приюты, но не создавало прямых финансовых стимулов для граждан, готовых забрать питомца. 

Что дальше

Для реализации идеи потребуется внести изменения в Налоговый кодекс РФ и принять соответствующий закон. Сейчас ветеринарные расходы в перечень оснований для социального налогового вычета не входят. 

Инициатива вызвала живой отклик: многие владельцы животных поддерживают идею, видя в ней реальную помощь. В то же время эксперты отмечают, что важно продумать механизмы контроля — например, чтобы избежать злоупотреблений при подтверждении расходов. 

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Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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