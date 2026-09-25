В Госдуме предложили налоговый вычет на содержание питомцев

Суть предложения в том, чтобы позволить гражданам возвращать часть денег, потраченных на заботу о питомце. В перечень расходов, которые можно будет учесть для вычета, вошли: покупка корма, оплата ветеринарных услуг (включая диагностику и терапию), вакцинация, стерилизация, а также приобретение лекарств, назначенных специалистом.
Какие условия предлагает инициатива
Депутат обозначил конкретные параметры:
Базовый лимит. 50 тысяч рублей в год на одного питомца. При стандартной ставке НДФЛ 13% это позволит вернуть до 6,5 тысячи рублей.
Повышенный лимит для животных из приютов. Если питомец взят из приюта или из системы отлова, лимит увеличивают до 80 тысяч рублей в год. Соответственно, максимальный возврат составит до 10 тысяч рублей.
Как оформить. Есть два варианта. Первый — традиционный: владелец сохраняет чеки и договоры, подаёт декларацию 3-НДФЛ и заявляет расходы. Второй — упрощённый: если ветеринарная клиника подключена к системе передачи данных в ФНС, вычет оформляется автоматически, по аналогии с медицинскими и образовательными услугами.
Зачем это нужно
По мнению Каплана Панеша, такая мера решит сразу несколько задач. Во-первых, она станет реальным стимулом для людей брать животных из приютов: многих останавливает страх перед высокими ветеринарными счетами. Во-вторых, это поможет снизить нагрузку на сами приюты, так как часть животных быстрее обретёт дом. Депутат подчеркнул: государство поддерживает благотворительность и приюты, но не создавало прямых финансовых стимулов для граждан, готовых забрать питомца.
Что дальше
Для реализации идеи потребуется внести изменения в Налоговый кодекс РФ и принять соответствующий закон. Сейчас ветеринарные расходы в перечень оснований для социального налогового вычета не входят.
Инициатива вызвала живой отклик: многие владельцы животных поддерживают идею, видя в ней реальную помощь. В то же время эксперты отмечают, что важно продумать механизмы контроля — например, чтобы избежать злоупотреблений при подтверждении расходов.