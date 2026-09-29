Семейная ипотека меняется с 1 октября: станет ли сложнее купить квартиру?

Дифференциация ставок. Чем больше детей, тем ниже ставка. Например, для семей с пятью и более детьми (при условии, что хотя бы один ребёнок младше 7 лет) ставка может составить 2% в регионах и 4% — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. А вот для семей с одним ребёнком младше 7 лет ставка вырастет: 10% в регионах и 12% в столичных. Для семей с двумя детьми — 8% в регионах и 10% в столицах.

Изменение лимитов. Максимальные суммы кредита тоже привязали к составу семьи и региону. В регионах: 6 млн рублей для одного ребёнка, 8 млн — для двух, 10 млн — для трёх и более. В столичных регионах цифры выше: 12, 15 и 18 млн рублей соответственно.

Срок субсидирования. Вводится ограничение: государство будет субсидировать льготную ставку максимум 15 лет. Если заёмщик оформляет ипотеку на больший срок (например, 20 или 25 лет), то после 15-го года ставка «подтянется» к рыночному уровню.

Дополнительные требования. После покупки нужно оформить постоянную регистрацию в новом жилье. Сделать это необходимо не позднее чем через 271 день после регистрации права собственности, а затем подтверждать прописку ежегодно в течение 5 лет с момента выдачи кредита. Если эти условия нарушить, банк вправе изменить условия договора.

Ещё один нюанс: СНИЛС ребёнка нельзя использовать повторно для получения льготы.