Семейная ипотека меняется с 1 октября: станет ли сложнее купить квартиру?

В чём суть изменений
Государство сделало программу более адресной: теперь ставка и максимальная сумма кредита зависят от нескольких факторов — количества детей в семье, их возраста и региона, где покупается жильё. Цель — сфокусировать поддержку на многодетных семьях.
Дифференциация ставок. Чем больше детей, тем ниже ставка. Например, для семей с пятью и более детьми (при условии, что хотя бы один ребёнок младше 7 лет) ставка может составить 2% в регионах и 4% — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. А вот для семей с одним ребёнком младше 7 лет ставка вырастет: 10% в регионах и 12% в столичных. Для семей с двумя детьми — 8% в регионах и 10% в столицах.
Изменение лимитов. Максимальные суммы кредита тоже привязали к составу семьи и региону. В регионах: 6 млн рублей для одного ребёнка, 8 млн — для двух, 10 млн — для трёх и более. В столичных регионах цифры выше: 12, 15 и 18 млн рублей соответственно.
Срок субсидирования. Вводится ограничение: государство будет субсидировать льготную ставку максимум 15 лет. Если заёмщик оформляет ипотеку на больший срок (например, 20 или 25 лет), то после 15-го года ставка «подтянется» к рыночному уровню.
Дополнительные требования. После покупки нужно оформить постоянную регистрацию в новом жилье. Сделать это необходимо не позднее чем через 271 день после регистрации права собственности, а затем подтверждать прописку ежегодно в течение 5 лет с момента выдачи кредита. Если эти условия нарушить, банк вправе изменить условия договора.
Ещё один нюанс: СНИЛС ребёнка нельзя использовать повторно для получения льготы.
При этом есть важные исключения, которые сохраняют доступность программы в отдельных случаях:
Ставка 6% сохраняется для семей с ребёнком-инвалидом.
Такая же ставка действует при строительстве частного дома, покупке земли под строительство или готового дома у застройщика — независимо от числа детей и региона.
Если первоначальный взнос составляет более 50% от стоимости жилья, ставка тоже снижается до 6%.
Если в течение первого года заёмщик снизит остаток долга до 50% от стоимости жилья, ставку тоже можно снизить до 6%.
Почему может показаться, что стало сложнее?
Для семей с одним или двумя детьми условия действительно ухудшились: выросла ставка, а лимиты по сумме кредита остались относительно невысокими. Это может сделать ежемесячный платёж ощутимее и ограничить выбор жилья.
Ограничение по сроку субсидирования тоже добавляет неопределённости: заёмщик заранее должен понимать, что через 15 лет платёж может вырасти.
Новые требования к регистрации добавляют бюрократических шагов и рисков, если семья планирует в будущем менять место жительства.
Что в итоге?
Программа не закрылась — для многодетных семей условия даже улучшились: ставки снизились, а лимиты выросли. Сложность возникла именно для той части заёмщиков, на которую фокус сместился меньше.