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Елена Чурсинова
Налоговые изменения
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Почему заговорили о росте налогов с 2027 года?

С 1 января 2027 года в России стартует очередной этап налоговой реформы, и владельцам недвижимости действительно стоит быть внимательнее: ряд изменений может повлиять на размер платежей.

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Какие именно изменения ждут собственников?

На самом деле речь идёт о двух разных блоках изменений — они затрагивают разные ситуации, поэтому важно не запутаться.

  • Налог при продаже недвижимости. Минфин предложил распространить на доходы от продажи жилья общую прогрессивную шкалу НДФЛ. Сейчас такой доход часто облагается отдельно (по ставке 13–15%), а по новым правилам его будут суммировать со всеми остальными доходами человека за год (зарплатой, доходами от бизнеса, дивидендов и т.п.). Итоговая сумма за год будет облагаться по ступенчатой шкале: до 2,4 млн руб. — 13%, от 2,4 до 5 млн руб. — 15%, от 5 до 20 млн руб. — 18%, от 20 до 50 млн руб. — 20%, свыше 50 млн руб. — 22%. Эксперты отмечают: для многих это означает риск роста налога. Например, если у человека есть зарплата и он продаёт инвестиционную квартиру, доход от сделки «подтягивает» общую базу в более высокую ступень. При этом важное уточнение: если вы владели недвижимостью дольше минимального срока (5 лет в общем случае, 3 года — для жилья, полученного в наследство или в дар от близкого родственника), налог платить не придётся вообще. 

  • Налог на имущество (ежегодный платёж за владение). Здесь есть два нюанса. Во-первых, с 2027 года ФНС сама будет рассчитывать налог на имущество для организаций — компаниям не придётся подавать уведомления, налоговая пришлёт готовое исчисление. Для физических лиц механика расчёта остаётся прежней, но есть риск роста базы. Во-вторых, власти усиливают контроль: ФНС будет передавать регионам данные, которые помогут Роскадастру выявлять неучтённые объекты или расхождения в ЕГРН (неверная площадь, границы, незарегистрированные пристройки, мансарды, хозпостройки). Если в результате проверки характеристики объекта уточнят в сторону увеличения (например, фактическая площадь больше, чем в реестре), налоговая база вырастет — и сумма налога тоже. В отдельных случаях разница может быть существенной. 

  • Объекты с высокой кадастровой стоимостью. Для недвижимости, чья кадастровая стоимость превышает 300 млн руб., могут отменить действующие ограничения. Сейчас рост налога для таких объектов ограничен (не более 10% в год), а по законопроекту эту льготу планируют убрать. 

Что делать собственнику?

Не стоит паниковать сразу — многие риски можно минимизировать.

  • Если планируете продажу недвижимости в ближайшие годы, прикиньте, как доход от сделки сложится с другими вашими доходами за год — это поможет спрогнозировать ставку НДФЛ. 

  • Проверьте данные в ЕГРН. Убедитесь, что площадь, границы, назначение объекта указаны верно. Если есть расхождения с реальностью, лучше исправить их до 2027 года — так вы избежите неожиданного роста базы. 

  • Если кадастровая стоимость вашего объекта завышена относительно рынка, имеет смысл оспорить её до начала нового налогового периода. Это можно сделать через комиссию при Росреестре или в суде. 

  • Следите за региональным законодательством: субъекты РФ вправе устанавливать свои ставки и льготы в пределах, разрешённых Налоговым кодексом

В целом реформа направлена на то, чтобы сделать налоговую систему более справедливой, но для конкретного собственника важно заранее просчитать свои сценарии.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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