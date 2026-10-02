Почему заговорили о росте налогов с 2027 года?

Налог при продаже недвижимости. Минфин предложил распространить на доходы от продажи жилья общую прогрессивную шкалу НДФЛ. Сейчас такой доход часто облагается отдельно (по ставке 13–15%), а по новым правилам его будут суммировать со всеми остальными доходами человека за год (зарплатой, доходами от бизнеса, дивидендов и т.п.). Итоговая сумма за год будет облагаться по ступенчатой шкале: до 2,4 млн руб. — 13%, от 2,4 до 5 млн руб. — 15%, от 5 до 20 млн руб. — 18%, от 20 до 50 млн руб. — 20%, свыше 50 млн руб. — 22%. Эксперты отмечают: для многих это означает риск роста налога. Например, если у человека есть зарплата и он продаёт инвестиционную квартиру, доход от сделки «подтягивает» общую базу в более высокую ступень. При этом важное уточнение: если вы владели недвижимостью дольше минимального срока (5 лет в общем случае, 3 года — для жилья, полученного в наследство или в дар от близкого родственника), налог платить не придётся вообще.