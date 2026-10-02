Банкам хотят разрешить удерживать налог на вклады: что изменится для вкладчиков

Что предложит новый закон

Если поправки примут, ключевое изменение — в том, кто выступает налоговым агентом. Банки начнут исчислять НДФЛ прямо в момент выплаты процентов, нарастающим итогом с начала года. При этом каждый банк будет учитывать только свои выплаты клиенту — информации о вкладах в других кредитных организациях у него не будет.

Но окончательный расчёт за год всё равно останется за ФНС. Служба соберёт данные от банков, ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Если итоговая сумма налога, рассчитанная ФНС, окажется больше той, что уже удержали банки, человеку направят уведомление на доплату — её тоже нужно будет внести до 1 декабря следующего года.

Есть и другие важные изменения: