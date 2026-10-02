Банкам хотят разрешить удерживать налог на вклады: что изменится для вкладчиков

Как это работает сейчас
Пока механизм устроен иначе. Банки выплачивают проценты полностью, без налоговых удержаний. До 1 февраля следующего года они передают в ФНС сведения о выплаченных суммах. Налоговая служба объединяет данные по всем вкладам гражданина, рассчитывает налог и направляет уведомление. Уплатить начисленную сумму нужно не позднее 1 декабря. При этом налогом облагается не весь процентный доход, а только та его часть, которая превышает необлагаемый лимит. Сейчас этот лимит рассчитывается так: 1 млн рублей умножают на максимальное значение ключевой ставки ЦБ из тех, что действовали на 1-е число каждого месяца текущего года. Например, в 2025 году максимальная ставка составила 21%, поэтому необлагаемый лимит — 210 тыс. рублей за год.
Что предложит новый закон
Если поправки примут, ключевое изменение — в том, кто выступает налоговым агентом. Банки начнут исчислять НДФЛ прямо в момент выплаты процентов, нарастающим итогом с начала года. При этом каждый банк будет учитывать только свои выплаты клиенту — информации о вкладах в других кредитных организациях у него не будет.
Но окончательный расчёт за год всё равно останется за ФНС. Служба соберёт данные от банков, ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Если итоговая сумма налога, рассчитанная ФНС, окажется больше той, что уже удержали банки, человеку направят уведомление на доплату — её тоже нужно будет внести до 1 декабря следующего года.
Есть и другие важные изменения:
Формула необлагаемого лимита. С 1 января 2027 года в расчёт возьмут максимальную ключевую ставку не текущего, а предыдущего года. То есть для определения необлагаемого дохода по процентам, полученным в 2027 году, будет использоваться ставка, зафиксированная в 2026 году.
Прогрессивная шкала. Законопроект включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ. Вместо отдельных ставок (13% и 15%) для процентного дохода применят общую пятиступенчатую шкалу: 13% (до 2,4 млн руб. в год), 15% (от 2,4 до 5 млн руб.), 18% (от 5 до 20 млн руб.), 20% (от 20 до 50 млн руб.) и 22% (свыше 50 млн руб.). То есть ставка налога с процентов будет зависеть от общего дохода человека.
Зачем это нужно
У инициативы есть несколько мотивов. Для вкладчиков это может быть удобнее: многим становится неожиданностью необходимость платить налог после окончания периода, особенно если уже потрачены полученные проценты. Для бюджета выгода в том, что деньги будут поступать раньше и меньше зависеть от того, вовремя ли человек сам уплатит налог по уведомлению.
Что важно помнить
Пока это только законопроект — действующие правила сохраняются. Если документ примут, изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования, но не раньше 1-го числа очередного налогового периода.
Эксперты отмечают, что нововведение затронет не более 6% населения — тех, у кого совокупный доход по вкладам превышает необлагаемый лимит.