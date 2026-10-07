Ваш номер может быть заблокирован по закону «О связи»: что это значит и что делать

Что делать: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Убедитесь, что SMS — не мошенничество. Настоящее уведомление всегда продублировано в личном кабинете и в приложении оператора. Никогда не сообщайте коды из SMS звонящим, не переходите по ссылкам из сообщения и не диктуйте паспортные данные по телефону. Если кто-то представляется «сотрудником оператора» и требует подтвердить личность прямо сейчас, иначе номер отключат через несколько часов — это классическая схема мошенников. Безопаснее самостоятельно открыть приложение оператора или его сайт.

Шаг 2. Подтвердите данные. Обычно два пути:

через личный кабинет или приложение оператора — там появляется предложение подтвердить сведения через «Госуслуги», после авторизации данные сверяются автоматически;

через официальный салон связи с паспортом — это нужно, если паспорт менялся, в договоре обнаружена ошибка или автоматическая проверка не проходит.

Шаг 3. Выясните, на кого оформлен номер. Для старых SIM-карт это ключевой вопрос. Если договор на родственника или на организацию, простого подтверждения паспорта мало — номер нужно переоформить. Процедура зависит от оператора: иногда заявление заводят в личном кабинете, но завершают в салоне. С корпоративной SIM-картой на оформление передачи физлицу может понадобиться участие организации-владельца.

Шаг 4. Если блокировка уже произошла. Действуйте быстро: зайдите в приложение или на сайт оператора; если доступ к личному кабинету потерян — в салон связи с паспортом или на горячую линию. Дальше снимите причину: погасите долг, подтвердите данные, подайте заявление о возобновлении обслуживания.

Шаг 5. Если считаете блокировку необоснованной. Направьте оператору письменную претензию с обоснованием (например, что SMS-рассылка была согласована договорами с клиентами и не является рекламой). Если оператор не отреагировал или отказал, действия можно обжаловать в судебном порядке.