Ваш номер может быть заблокирован по закону «О связи»: что это значит и что делать

Что означает такое сообщение
Иногда от оператора приходит SMS вида: «Ваш номер может быть заблокирован по закону "О связи", если достоверность персональных данных не будет подтверждена». Сообщение выглядит подозрительно — особенно если SIM-карта используется много лет и паспорт при покупке уже предъявляли. Но требование действительно законное: операторы обязаны проверять актуальность сведений об абонентах, в том числе сверяя их через государственные системы вроде ЕСИА (это база «Госуслуг»). Поэтому того, что паспорт показывали при покупке, недостаточно — данные должны оставаться актуальными «здесь и сейчас».
За подобными SMS чаще всего стоят такие причины:
Данные устарели. Паспорт меняли, фамилия или имя изменились, а в договоре остались старые сведения. Либо при оформлении когда-то допустили ошибку.
Номер оформлен на другого человека. Типичная история со старыми SIM-картами: номер купил один член семьи, а пользуется другой. По договору владелец — не тот, кто звонит.
Корпоративная SIM-карта. Все корпоративные номера должны быть зарегистрированы на «Госуслугах», а оператору переданы данные конкретных пользователей — сотрудников, которые реально пользуются картами. Если этого нет, номер блокируют.
Слишком много номеров на одного сотрудника. Физлицу может быть выделено не более 20 корпоративных номеров в совокупности; при превышении или выявлении недостоверных данных оператор обязан прекратить оказание услуг по таким номерам.
Задолженность или неактивность. При отрицательном балансе и при неиспользовании номера (обычно 90 дней подряд без звонков, SMS и интернета) услуги сначала приостанавливают, затем договор расторгают.
Предписание госорганов. По мотивированному решению уполномоченных органов или суда оператор приостанавливает или прекращает услуги, если номер используется в противоправных целях.
Что реально грозит номеру
Да, заблокировать могут. Если сведения об абоненте не подтверждаются, оператор вправе приостановить оказание услуг — перестанут работать звонки, SMS и мобильный интернет. Но происходит это не мгновенно: сначала оператор присылает уведомление и даёт срок на подтверждение данных. Ориентироваться нужно на дату, указанную в самом уведомлении; встречающийся в публикациях срок «15 дней» — не универсальная цифра, а параметр конкретной процедуры проверки.
Для корпоративных карт последствия наступают быстрее и жёстче: если данные пользователей не внесены или сведения о номерах не зарегистрированы на «Госуслугах», оператор не вправе обслуживать такие номера.
Важно про сроки. Если заблокированный номер не восстановить в течение 1–3 месяцев, договор расторгается, номер уходит в свободную продажу — и вернуть его уже нельзя.
Что делать: пошаговый алгоритм
Шаг 1. Убедитесь, что SMS — не мошенничество. Настоящее уведомление всегда продублировано в личном кабинете и в приложении оператора. Никогда не сообщайте коды из SMS звонящим, не переходите по ссылкам из сообщения и не диктуйте паспортные данные по телефону. Если кто-то представляется «сотрудником оператора» и требует подтвердить личность прямо сейчас, иначе номер отключат через несколько часов — это классическая схема мошенников. Безопаснее самостоятельно открыть приложение оператора или его сайт.
Шаг 2. Подтвердите данные. Обычно два пути:
через личный кабинет или приложение оператора — там появляется предложение подтвердить сведения через «Госуслуги», после авторизации данные сверяются автоматически;
через официальный салон связи с паспортом — это нужно, если паспорт менялся, в договоре обнаружена ошибка или автоматическая проверка не проходит.
Шаг 3. Выясните, на кого оформлен номер. Для старых SIM-карт это ключевой вопрос. Если договор на родственника или на организацию, простого подтверждения паспорта мало — номер нужно переоформить. Процедура зависит от оператора: иногда заявление заводят в личном кабинете, но завершают в салоне. С корпоративной SIM-картой на оформление передачи физлицу может понадобиться участие организации-владельца.
Шаг 4. Если блокировка уже произошла. Действуйте быстро: зайдите в приложение или на сайт оператора; если доступ к личному кабинету потерян — в салон связи с паспортом или на горячую линию. Дальше снимите причину: погасите долг, подтвердите данные, подайте заявление о возобновлении обслуживания.
Шаг 5. Если считаете блокировку необоснованной. Направьте оператору письменную претензию с обоснованием (например, что SMS-рассылка была согласована договорами с клиентами и не является рекламой). Если оператор не отреагировал или отказал, действия можно обжаловать в судебном порядке.
Отдельная инструкция для работы с корпоративными номерами
Если в организации распоряжаются пулом SIM-карт, держите в порядке три вещи:
Регистрация на «Госуслугах». Все корпоративные номера — включая карты в модемах, терминалах и других устройствах (M2M/IoT) — должны быть внесены в учётную запись компании на портале.
Данные пользователей. По каждой карте оператору переданы паспортные данные конкретного сотрудника. Каждый работник вносит свои данные в свою учётную запись на «Госуслугах» сам. При увольнении сотрудника карту нужно переоформить, а не просто передать новому человеку.
Инвентаризация. Раз в квартал проверяйте, сколько номеров закреплено за каждым сотрудником (лимит — 20 на физлицо), какие номера активны, где они оформлены и не «зависли» ли карты, которые никто не использует.
Имейте в виду и новые антифрод-требования: с 1 марта 2027 года договор на новую SIM-карту нельзя расторгнуть в первые 90 дней владения, а с 1 сентября 2025 года организации и ИП обязаны маркировать исходящие вызовы с корпоративных номеров — немаркированные звонки оператор может блокировать, а спам-звонки караются штрафом до 1 млн рублей по ст. 14.3 КоАП РФ.
Памятка-чек-лист «SMS от оператора о блокировке»
✅ Не реагируйте на звонки «операторов» с требованием назвать код из SMS — проверьте уведомление в приложении или на сайте оператора самостоятельно.
✅ Подтвердите данные через личный кабинет + «Госуслуги» до даты, указанной в уведомлении.
✅ Если данные не проходят через «Госуслуги» или паспорт менялся — салон связи с паспортом.
✅ Узнайте, на кого оформлен договор; если не на вас — переоформите номер.
✅ Не тяните: после 1–3 месяцев блокировки номер уходит в свободную продажу безвозвратно.
✅ Храните копию договора и реквизиты оператора под рукой, для важных аккаунтов используйте приложения-аутентификаторы вместо SMS-кодов.