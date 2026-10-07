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Елена Чурсинова
Интернет и технологии
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Ваш номер может быть заблокирован по закону «О связи»: что это значит и что делать

Практическая памятка для делопроизводителя, офис-менеджера и любого сотрудника, который работает с корпоративными SIM-картами или получил тревожное SMS от оператора.

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Что означает такое сообщение

Иногда от оператора приходит SMS вида: «Ваш номер может быть заблокирован по закону "О связи", если достоверность персональных данных не будет подтверждена». Сообщение выглядит подозрительно — особенно если SIM-карта используется много лет и паспорт при покупке уже предъявляли. Но требование действительно законное: операторы обязаны проверять актуальность сведений об абонентах, в том числе сверяя их через государственные системы вроде ЕСИА (это база «Госуслуг»). Поэтому того, что паспорт показывали при покупке, недостаточно — данные должны оставаться актуальными «здесь и сейчас». 

За подобными SMS чаще всего стоят такие причины:

  • Данные устарели. Паспорт меняли, фамилия или имя изменились, а в договоре остались старые сведения. Либо при оформлении когда-то допустили ошибку. 

  • Номер оформлен на другого человека. Типичная история со старыми SIM-картами: номер купил один член семьи, а пользуется другой. По договору владелец — не тот, кто звонит. 

  • Корпоративная SIM-карта. Все корпоративные номера должны быть зарегистрированы на «Госуслугах», а оператору переданы данные конкретных пользователей — сотрудников, которые реально пользуются картами. Если этого нет, номер блокируют. 

  • Слишком много номеров на одного сотрудника. Физлицу может быть выделено не более 20 корпоративных номеров в совокупности; при превышении или выявлении недостоверных данных оператор обязан прекратить оказание услуг по таким номерам. 

  • Задолженность или неактивность. При отрицательном балансе и при неиспользовании номера (обычно 90 дней подряд без звонков, SMS и интернета) услуги сначала приостанавливают, затем договор расторгают. 

  • Предписание госорганов. По мотивированному решению уполномоченных органов или суда оператор приостанавливает или прекращает услуги, если номер используется в противоправных целях. 

Что реально грозит номеру

Да, заблокировать могут. Если сведения об абоненте не подтверждаются, оператор вправе приостановить оказание услуг — перестанут работать звонки, SMS и мобильный интернет. Но происходит это не мгновенно: сначала оператор присылает уведомление и даёт срок на подтверждение данных. Ориентироваться нужно на дату, указанную в самом уведомлении; встречающийся в публикациях срок «15 дней» — не универсальная цифра, а параметр конкретной процедуры проверки. 

Для корпоративных карт последствия наступают быстрее и жёстче: если данные пользователей не внесены или сведения о номерах не зарегистрированы на «Госуслугах», оператор не вправе обслуживать такие номера. 

Важно про сроки. Если заблокированный номер не восстановить в течение 1–3 месяцев, договор расторгается, номер уходит в свободную продажу — и вернуть его уже нельзя. 

Что делать: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Убедитесь, что SMS — не мошенничество. Настоящее уведомление всегда продублировано в личном кабинете и в приложении оператора. Никогда не сообщайте коды из SMS звонящим, не переходите по ссылкам из сообщения и не диктуйте паспортные данные по телефону. Если кто-то представляется «сотрудником оператора» и требует подтвердить личность прямо сейчас, иначе номер отключат через несколько часов — это классическая схема мошенников. Безопаснее самостоятельно открыть приложение оператора или его сайт. 

Шаг 2. Подтвердите данные. Обычно два пути:

  • через личный кабинет или приложение оператора — там появляется предложение подтвердить сведения через «Госуслуги», после авторизации данные сверяются автоматически;

  • через официальный салон связи с паспортом — это нужно, если паспорт менялся, в договоре обнаружена ошибка или автоматическая проверка не проходит. 

Шаг 3. Выясните, на кого оформлен номер. Для старых SIM-карт это ключевой вопрос. Если договор на родственника или на организацию, простого подтверждения паспорта мало — номер нужно переоформить. Процедура зависит от оператора: иногда заявление заводят в личном кабинете, но завершают в салоне. С корпоративной SIM-картой на оформление передачи физлицу может понадобиться участие организации-владельца. 

Шаг 4. Если блокировка уже произошла. Действуйте быстро: зайдите в приложение или на сайт оператора; если доступ к личному кабинету потерян — в салон связи с паспортом или на горячую линию. Дальше снимите причину: погасите долг, подтвердите данные, подайте заявление о возобновлении обслуживания. 

Шаг 5. Если считаете блокировку необоснованной. Направьте оператору письменную претензию с обоснованием (например, что SMS-рассылка была согласована договорами с клиентами и не является рекламой). Если оператор не отреагировал или отказал, действия можно обжаловать в судебном порядке. 

Отдельная инструкция для работы с корпоративными номерами

Если в организации распоряжаются пулом SIM-карт, держите в порядке три вещи:

  1. Регистрация на «Госуслугах». Все корпоративные номера — включая карты в модемах, терминалах и других устройствах (M2M/IoT) — должны быть внесены в учётную запись компании на портале. 

  2. Данные пользователей. По каждой карте оператору переданы паспортные данные конкретного сотрудника. Каждый работник вносит свои данные в свою учётную запись на «Госуслугах» сам. При увольнении сотрудника карту нужно переоформить, а не просто передать новому человеку. 

  3. Инвентаризация. Раз в квартал проверяйте, сколько номеров закреплено за каждым сотрудником (лимит — 20 на физлицо), какие номера активны, где они оформлены и не «зависли» ли карты, которые никто не использует. 

Имейте в виду и новые антифрод-требования: с 1 марта 2027 года договор на новую SIM-карту нельзя расторгнуть в первые 90 дней владения, а с 1 сентября 2025 года организации и ИП обязаны маркировать исходящие вызовы с корпоративных номеров — немаркированные звонки оператор может блокировать, а спам-звонки караются штрафом до 1 млн рублей по ст. 14.3 КоАП РФ

Памятка-чек-лист «SMS от оператора о блокировке»

  • ✅ Не реагируйте на звонки «операторов» с требованием назвать код из SMS — проверьте уведомление в приложении или на сайте оператора самостоятельно.

  • ✅ Подтвердите данные через личный кабинет + «Госуслуги» до даты, указанной в уведомлении.

  • ✅ Если данные не проходят через «Госуслуги» или паспорт менялся — салон связи с паспортом.

  • ✅ Узнайте, на кого оформлен договор; если не на вас — переоформите номер.

  • ✅ Не тяните: после 1–3 месяцев блокировки номер уходит в свободную продажу безвозвратно. 

  • ✅ Храните копию договора и реквизиты оператора под рукой, для важных аккаунтов используйте приложения-аутентификаторы вместо SMS-кодов. 

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

4 подписчика67 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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