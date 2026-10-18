Налоговый вычет на образование предложили поднять до 500 тысяч рублей

Почему возникла такая инициатива?

Депутат указал на серьёзный дисбаланс: стоимость обучения растёт, а лимиты вычетов давно не пересматривались. По его данным, в 2026 году средняя цена обучения в российских вузах выросла на 10,7%, а в ведущих университетах рост по отдельным направлениям достиг 20–37%. В Москве и Санкт-Петербурге годовое обучение может составлять 450–650 тысяч рублей, в регионах — 160–280 тысяч.

Панеш привёл наглядный пример: если семья потратила 500 тысяч рублей на обучение ребёнка, сейчас она может вернуть лишь около 14,3 тысячи рублей — это менее 3% от реальных затрат. Депутат заключил, что действующий лимит покрывает менее 15% расходов, и призвал привести налоговую поддержку в соответствие с реальностью.