Налоговый вычет на образование предложили поднять до 500 тысяч рублей

Почему возникла такая инициатива?
Депутат указал на серьёзный дисбаланс: стоимость обучения растёт, а лимиты вычетов давно не пересматривались. По его данным, в 2026 году средняя цена обучения в российских вузах выросла на 10,7%, а в ведущих университетах рост по отдельным направлениям достиг 20–37%. В Москве и Санкт-Петербурге годовое обучение может составлять 450–650 тысяч рублей, в регионах — 160–280 тысяч.
Панеш привёл наглядный пример: если семья потратила 500 тысяч рублей на обучение ребёнка, сейчас она может вернуть лишь около 14,3 тысячи рублей — это менее 3% от реальных затрат. Депутат заключил, что действующий лимит покрывает менее 15% расходов, и призвал привести налоговую поддержку в соответствие с реальностью.
Что предлагает инициатива?
Помимо повышения общего лимита до 500 тысяч рублей, Панеш выдвинул ещё две идеи:
Увеличить отдельный лимит на обучение каждого ребёнка — со 110 до 250 тысяч рублей. При этом он не будет суммироваться с другими социальными вычетами.
Ввести ежегодную индексацию лимитов — пропорционально росту стоимости образовательных услуг или уровню инфляции. Депутат подчеркнул: без этого через несколько лет вычет окончательно потеряет смысл.
Какой эффект ожидается?
При ставке НДФЛ 13% новый общий лимит позволит возвращать до 65 тысяч рублей в год. А для тех, кто платит налог по повышенной ставке 22%, сумма вырастет до 110 тысяч рублей. Депутат отметил, что для регионов с более доступной стоимостью обучения это станет реальной поддержкой, а для столичных вузов — хотя бы частичной компенсацией затрат.
Что важно помнить?
Даже при реализации инициативы стоит учитывать несколько моментов:
Вычет — это не субсидия, а возврат уже уплаченного НДФЛ. Если у человека нет официального дохода, с которого удерживается налог, получить возврат не получится.
Как и сейчас, нужно будет соблюдать условия: у образовательной организации должна быть лицензия (для иностранных учреждений — документ, подтверждающий образовательный статус).
Неиспользованный остаток лимита на следующий год не переносится.
Инициатива пока находится на стадии обсуждения. Будет интересно проследить, как её оценят эксперты, профильные ведомства и другие депутаты. Если законопроект получит поддержку, это действительно станет ощутимой мерой помощи для многих семей.