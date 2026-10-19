Лимит налогового вычета на жилье могут увеличить до 8 млн рублей: в чем суть инициативы и что это даст покупателям

Инициативу озвучил заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, действующий порог, установленный ещё в 2014 году, давно не отражает реальную стоимость недвижимости и нуждающимся
Как работает вычет сейчас
Сегодня правила имущественного вычета выглядят так:
До 2 млн рублей — максимальная сумма расходов на покупку или строительство жилья, с которой можно вернуть НДФЛ. При ставке 13 % это даёт возврат до 260 000 рублей.
До 3 млн рублей — отдельный лимит по процентам по ипотеке, с которого можно вернуть до 390 000 рублей. Этот вычет предоставляется только по одному объекту недвижимости.
Право на вычет даётся, по сути, один раз в жизни: можно использовать лимит полностью, даже если он расходуется по нескольким сделкам, но общая сумма возврата ограничена.
Эти лимиты не индексировались много лет, хотя цены на жильё заметно выросли. Например, средняя стоимость однокомнатной квартиры в России в 2026 году достигает 5,5 млн рублей — это существенно выше порога, с которого граждане могут вернуть налог.
Что предлагают депутаты
Суть предложения — увеличить лимит расходов для вычета при покупке или строительстве жилья с 2 до 8 млн рублей. При сохранении ставки НДФЛ 13 % максимальная сумма возврата может вырасти до 1 040 000 рублей. Это не затрагивает отдельный вычет по ипотечным процентам — по нему лимиты пока остаются прежними.
Авторы инициативы считают, что такая мера станет ощутимой поддержкой для семей, покупающих жильё: она позволит вернуть заметно большую часть уплаченных налогов и тем самым снизить фактические расходы на приобретение квартиры или дома.
Даже если проект поступит в Госдуму, для его одобрения потребуется финансово‑экономическое обоснование — в частности, расчёт выпадающих доходов бюджета и источники их компенсации. Без этого профильные комитеты не смогут поддержать инициативу.
Кроме того, любые изменения в правилах налоговых вычетов вступают в силу не сразу: обычно это происходит с начала календарного года либо с даты, прямо указанной в законе. Также сохраняются базовые условия получения вычета: наличие официального дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13 %, и документальное подтверждение расходов на жильё.
Практический пример
Допустим, семья покупает квартиру за 7 млн рублей. По действующим правилам она сможет заявить вычет только с 2 млн рублей и вернуть 260 000 рублей. Если лимит повысят до 8 млн рублей, вычет можно будет получить со всей стоимости квартиры, и сумма возврата составит 910 000 рублей (7 000 000 × 13 %).