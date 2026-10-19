Лимит налогового вычета на жилье могут увеличить до 8 млн рублей: в чем суть инициативы и что это даст покупателям

Что предлагают депутаты

Суть предложения — увеличить лимит расходов для вычета при покупке или строительстве жилья с 2 до 8 млн рублей. При сохранении ставки НДФЛ 13 % максимальная сумма возврата может вырасти до 1 040 000 рублей. Это не затрагивает отдельный вычет по ипотечным процентам — по нему лимиты пока остаются прежними.

Авторы инициативы считают, что такая мера станет ощутимой поддержкой для семей, покупающих жильё: она позволит вернуть заметно большую часть уплаченных налогов и тем самым снизить фактические расходы на приобретение квартиры или дома.

Даже если проект поступит в Госдуму, для его одобрения потребуется финансово‑экономическое обоснование — в частности, расчёт выпадающих доходов бюджета и источники их компенсации. Без этого профильные комитеты не смогут поддержать инициативу.

Кроме того, любые изменения в правилах налоговых вычетов вступают в силу не сразу: обычно это происходит с начала календарного года либо с даты, прямо указанной в законе. Также сохраняются базовые условия получения вычета: наличие официального дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13 %, и документальное подтверждение расходов на жильё.