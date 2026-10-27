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Елена Чурсинова
Регистрация, изменения и ликвидация бизнеса
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Электронная почта вместо юридического адреса: Минфин предложил разрешить ООО обходиться без офиса

Минфин разработал два законопроекта, которые позволят компаниям вести официальную переписку с контрагентами и госорганами через электронную почту — без аренды офиса под юридический адрес.

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Документы уже опубликованы на портале regulation.gov.ru, но до Госдумы пока не дошли: работать новая норма должна с 1 января 2028 года.

Зачем это нужно

Сейчас закон обязывает каждое юрлицо иметь физический адрес для связи с третьими лицами. Для компаний, которые работают полностью в онлайне, это чаще всего просто статья расходов: аренда, обслуживание, номинальный офис. Минфин прямо называет цель инициативы — сократить расходы тех, кому офис не нужен и кто ведёт деятельность практически полностью в электронном виде.

Кому разрешат отказаться от адреса

Воспользоваться новым механизмом смогут и действующие, и вновь создаваемые ООО, но не все, а при одновременном выполнении условий: 

  • компания относится к субъектам малого и среднего предпринимательства;

  • деятельность не требует лицензии;

  • она не оказывает профессиональные услуги на финансовом рынке;

  • руководитель — физлицо, проживающее в России (полномочия нельзя передать управляющей компании или ИП-управляющему).

Как это будет работать

Речь не о любом почтовом ящике. Официальным каналом связи станет специальный адрес электронной почты, сформированный на портале «Госуслуг» — порядок его создания установит правительство.

Решение об отказе от физического адреса принимают учредители при создании общества или позже — общим собранием участников. Переход добровольный: от электронной почты можно отказаться в любой момент и вернуться к традиционному адресу. 

Ключевые моменты схемы:

  • Регистрация по месту жительства директора. Компанию зарегистрируют и поставят на налоговый учёт по адресу проживания руководителя; этот же адрес определяет подведомственность и подсудность споров. В открытом доступе ЕГРЮЛ его показывать не будет — сведения о месте жительства директора будут выдаваться так же ограниченно, как данные о месте жительства ИП.

  • Почта — только для юридически значимого взаимодействия: претензии, уведомления, требования о расторжении договора. Если письмо доставлено на такой ящик, оно считается полученным, даже если компания им не пользуется, — риск неполучения несёт само юрлицо. 

  • Контроль «живости» ящика. Если компания три месяца фактически не пользуется почтой, в ЕГРЮЛ внесут запись об отсутствии связи — её приравняют к записи о недостоверности сведений. Если запись провиснет больше полугода, налоговая сможет исключить компанию из реестра как недействующую. Вернуться к электронному адресу после этого можно не раньше чем через шесть месяцев. 

  • Автоматическая актуализация. Если директор сменился или переехал, налоговая сама внесёт в ЕГРЮЛ новый адрес компании — в течение пяти рабочих дней. 

Что менять придётся в законах

Поправки затронут сразу несколько документов: Гражданский кодекс (появится новая статья 54.1 и дополнится статья 54), закон о госрегистрации юрлиц и ИП, закон об ООО и антиотмывочное законодательство — банки при идентификации таких компаний будут фиксировать и их электронный адрес. 

На что обратить внимание бизнесу

Экономия на аренде выглядит привлекательно, но у механизма есть оборотная сторона. Юридически значимые письма — претензии контрагентов, требования налоговой, уведомления о судах — будут считаться доставленными с момента отправки на ящик. Пропустили письмо — сроки ответа и обжалования всё равно пойдут. Плюс за почтой придётся следить неукоснительно: три месяца «молчания» — и запись в реестре, полгода такой записи — риск принудительного исключения из ЕГРЮЛ. 

Пока это только законопроекты на стадии обсуждения — в Госдуму они не внесены, и детали могут измениться. До 1 января 2028 года действуют прежние правила: для официальной связи нужен физический адрес. 

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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