Электронная почта вместо юридического адреса: Минфин предложил разрешить ООО обходиться без офиса

Регистрация по месту жительства директора. Компанию зарегистрируют и поставят на налоговый учёт по адресу проживания руководителя; этот же адрес определяет подведомственность и подсудность споров. В открытом доступе ЕГРЮЛ его показывать не будет — сведения о месте жительства директора будут выдаваться так же ограниченно, как данные о месте жительства ИП.

Почта — только для юридически значимого взаимодействия: претензии, уведомления, требования о расторжении договора. Если письмо доставлено на такой ящик, оно считается полученным, даже если компания им не пользуется, — риск неполучения несёт само юрлицо.

Контроль «живости» ящика. Если компания три месяца фактически не пользуется почтой, в ЕГРЮЛ внесут запись об отсутствии связи — её приравняют к записи о недостоверности сведений. Если запись провиснет больше полугода, налоговая сможет исключить компанию из реестра как недействующую. Вернуться к электронному адресу после этого можно не раньше чем через шесть месяцев.