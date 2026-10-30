Госдума приняла в первом чтении налоговые поправки к бюджету на 2027–2029 годы

Рассмотрение затянулось до позднего вечера — не в последнюю очередь из-за дискуссии по самому бюджету, но два ключевых налоговых законопроекта всё же прошли первое чтение. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
По оценке Минфина, налоговые мероприятия обеспечат бюджету свыше триллиона рублей дополнительных доходов в год — именно на них бюджетная трёхлетка во многом «опирается».
Пассивные доходы попадут под единую шкалу НДФЛ
Самое заметное для граждан изменение — реформа НДФЛ. Большинство доходов физлиц объединят в единую налоговую базу с пятиступенчатой прогрессивной шкалой: 13% — до 2,4 млн рублей в год, 15% — от 2,4 до 5 млн, 18% — от 5 до 20 млн, 20% — от 20 до 50 млн и 22% — свыше 50 млн.
В эту базу войдут и пассивные доходы — дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества и страховые выплаты, которые сейчас облагаются отдельно по ставкам 13–15%. По расчётам Минфина, новшество затронет около 4 млн человек — не более 6% налогоплательщиков, но принесёт бюджету в среднем более 450 млрд рублей ежегодно.
Бонус для вкладчиков: необлагаемый лимит по процентам сохранится. Правда, изменится формула — в расчёте будет участвовать максимальная ключевая ставка ЦБ за предыдущий год, а не за текущий, чтобы банки заранее знали точную сумму льготы.
Банки станут налоговыми агентами
С 1 января 2027 года функции налоговых агентов по НДФЛ с процентов по вкладам перейдут от ФНС к банкам: кредитные организации будут удерживать налог прямо при выплате дохода, нарастающим итогом.
Онлайн-торговля и рынок металлов
Второй крупный блок касается трансграничной электронной торговли: с 2027 года вводится НДС по ставке 22% на товары, заказываемые физлицами у продавцов из третьих стран. Налоговыми агентами выступят торговые площадки — это обещает бюджету до 75 млрд рублей в год. Ажиотаж вокруг таможенного сбора в 100 рублей за посылку до 200 евро Минфин успел частично погасить: замглавы ведомства Алексей Сазанов заверил депутатов, что вводить и НДС, и сбор одновременно не планируется — ко второму чтению готовится поправка, освобождающая интернет-покупки от сбора.
Отдельным законопроектом (№ 618-9) вводится налог на сверхприбыль для горнодобывающих компаний, добывающих руды чёрных и цветных металлов, драгметаллы и горно-химическое сырьё. Платить придётся, если мировые цены в 2026–2028 годах превысят уровень 2025-го более чем на 10%: ставка — 30%, для золота — 20%. Взимать налог планируют в 2027–2029 годах.
Инвесторы и фонды: повышенные ставки
Ударят новации и по «пассивным» деньгам компаний. Для дивидендов, перечисляемых на счета типа «С», устанавливается ставка налога на прибыль в 35% — ожидаемый эффект до 150 млрд рублей в год. Закрытые и интервальные ПИФы с 2027 года начнут платить налог на прибыль с пассивных доходов — дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей, что добавит бюджету около 100 млрд рублей. Ставка налога на прибыль личных фондов повышается с 15% до 22
Акцизы, штрафы, КИК и другие новшества
Остальные изменения пакетной «обвязки» выглядят так:
Акцизы. На 2027–2029 годы предусмотрена опережающая индексация ставок выше прогнозируемой инфляции — свыше 80 млрд рублей в год. В перечень подакцизных товаров добавят жидкость для электронных систем доставки никотина, включая безникотиновую.
Штрафы и пошлины. Увеличиваются штрафы за налоговые нарушения и размеры ряда госпошлин; уточнение пошлин при лицензировании деятельности принесёт 4,5 млрд рублей в год.
КИК. Порог признания контролирующим лицом иностранной компании повышается с 25% до 50%, отменяется необлагаемый порог прибыли КИК в 10 млн рублей, а возможность отложить уплату налога с прибыли заблокированных компаний продлевается до 2030 года.
Льготы. Продлевается нулевая ставка НДС для авиаперевозок в аэропорты ДФО, Крыма и Севастополя и 10% — для рейсов в Московский авиационный узел; расширяется периметр налогового мониторинга; появляются вычеты на медизделия, а выигрыши в азартных играх начнут облагаться с общей суммы за год за вычетом проигранных ставок.
Споры ко второму чтению
Комитет Госдумы по бюджету и налогам концепцию поддержал, но потребовал доработки: депутатов смущают расчёт лимита по вкладам по «прошлогодней» ставке, механизм налога на сверхдоходы, повышение штрафов и полномочия ФНС в отношении маркетплейсов — в частности, возможность приостанавливать заказы и карточки продавцов по поручению налоговой. К дискуссии подключилась и Счётная палата.
Если оба законопроекта будут приняты, большинство изменений вступит в силу с 1 января 2027 года. До этого — две парламентские читки и, судя по накалу обсуждений, не одна уступка от Минфина.