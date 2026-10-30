Госдума приняла в первом чтении налоговые поправки к бюджету на 2027–2029 годы

Пассивные доходы попадут под единую шкалу НДФЛ

Самое заметное для граждан изменение — реформа НДФЛ. Большинство доходов физлиц объединят в единую налоговую базу с пятиступенчатой прогрессивной шкалой: 13% — до 2,4 млн рублей в год, 15% — от 2,4 до 5 млн, 18% — от 5 до 20 млн, 20% — от 20 до 50 млн и 22% — свыше 50 млн.

В эту базу войдут и пассивные доходы — дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества и страховые выплаты, которые сейчас облагаются отдельно по ставкам 13–15%. По расчётам Минфина, новшество затронет около 4 млн человек — не более 6% налогоплательщиков, но принесёт бюджету в среднем более 450 млрд рублей ежегодно.

Бонус для вкладчиков: необлагаемый лимит по процентам сохранится. Правда, изменится формула — в расчёте будет участвовать максимальная ключевая ставка ЦБ за предыдущий год, а не за текущий, чтобы банки заранее знали точную сумму льготы.