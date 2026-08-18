Переквалификация договоров с самозанятыми: какие формулировки провоцируют требования из ИФНС

Этим летом знакомому предпринимателю пришло требование из инспекции: пояснить, почему отношения с восемью самозанятыми исполнителями не являются трудовыми. Исполнители сотрудничают с ним по два-три года, чеки пробиваются, налог на профессиональный доход платится исправно. Тем не менее вопросы возникли, и повод для них дал сам текст договоров.

Напомню, чем рискует заказчик при переквалификации. Если инспекция докажет, что гражданско-правовые договоры прикрывают трудовые отношения, заказчику доначислят НДФЛ и страховые взносы за весь период сотрудничества, а сверху лягут пени и штрафы. В описанном случае предварительный расчёт показал сумму больше семисот тысяч рублей. Для малого бизнеса это чувствительно.

Разбор договоров показал три типовые ошибки, и все они родом из шаблонов трудовых договоров, которые когда-то просто переименовали в договоры подряда.

Первая ошибка: ежемесячное вознаграждение фиксированной суммой в одни и те же даты. Для инспекции регулярные одинаковые выплаты в дни зарплаты выглядят как оплата труда, а не оплата результата. Безопасная конструкция: оплата за конкретный объём работ по акту, суммы и даты привязаны к сдаче результата.

Вторая ошибка: график и территория. Обязанность исполнителя находиться в офисе заказчика с девяти до восемнадцати превращает его в сотрудника. Самозанятый сам определяет, когда и где выполняет работу, иначе теряется сама суть гражданско-правовых отношений.

Третья ошибка: пункт о подчинении правилам внутреннего трудового распорядка. Эта формулировка встречается удивительно часто и читается инспекцией однозначно. Туда же относятся слова «работник», «должность», «зарплата», «отпуск» в тексте договора.

Отдельный пункт, о котором забывают: бывшие сотрудники. Закон прямо запрещает применять режим налога на профессиональный доход к доходам от бывшего работодателя в течение двух лет после увольнения. Перевод вчерашнего штата на самозанятость не экономия, а отложенное доначисление.

Помимо текста договора инспекция смотрит на фактические отношения: единственный ли у исполнителя заказчик, чьими инструментами он работает, есть ли признаки постоянной функции вместо разовых заданий. Поэтому мало переписать документ, реальная модель работы тоже должна соответствовать.

Чем закончилась история. Черновой аудит договоров предприниматель сделал через специализированный ИИ-сервис по российскому праву, который подсветил рискованные пункты и предложил нейтральные формулировки. Финальный текст пояснений вычитал юрист, и это правильное разделение: рутинную проверку берёт на себя автоматизация, ответственность за итоговый документ остаётся на специалисте. Пояснения инспекция приняла, договоры переподписаны.

Практический вывод простой. Возьмите свои договоры с самозанятыми и проверьте их на пять признаков: регулярные одинаковые выплаты, график и территория заказчика, единственный заказчик, трудовая лексика, бывшие сотрудники. Любое совпадение стоит устранить до того, как им заинтересуется инспекция, потому что после требования переделывать договоры уже поздно.

А как вы оформляете отношения с самозанятыми исполнителями: типовым шаблоном или под каждую задачу отдельно?