Переквалификация самозанятых: почему уплаченный ими НПД не закроет ваш НДФЛ

Разбираю на модельных цифрах, во что обходится переквалификация договоров с самозанятыми и почему уплаченный ими НПД не уменьшает доначисленный заказчику НДФЛ.

Самый частый вопрос от предпринимателей, которые работают с бывшими сотрудниками в статусе самозанятых: «Ну даже если переквалифицируют, налог же уже уплачен, доплатим разницу». Разницы не будет. Будет полная сумма.

Разберу по порядку, во что складывается цена вопроса.

Почему конструкция уязвима изначально

Статья 15 ТК РФ запрещает гражданско-правовые договоры, фактически регулирующие трудовые отношения. Статья 19.1 ТК РФ устанавливает порядок признания таких отношений трудовыми и прямо говорит: неустранимые сомнения толкуются в пользу наличия трудовых отношений. Бремя доказывания реального подряда ложится на заказчика.

Отдельная ловушка для бухгалтера. Пункт 8 части 2 статьи 6 закона 422-ФЗ: доходы от оказания услуг заказчику, который был работодателем исполнителя менее двух лет назад, не признаются объектом налога на профессиональный доход. Если человека перевели из штата, его НПД уплачен не по той системе с первого платежа, независимо от того, как оформлен договор.

Статья 67 закона 565-ФЗ о занятости: сведения о работе с самозанятыми ФНС передаёт в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Пороги по количеству исполнителей и суммам выплат Минтруд пересматривал, в 2026 году они повышены, поэтому актуальные значения надо сверять по действующей редакции приказа. Механика от этого не меняется: отбор идёт по платежам, а не по жалобам работников.

Расчёт на модельных цифрах

Четыре исполнителя, выплаты 80 000 рублей в месяц каждому, 11 месяцев. База 3 520 000 рублей.

НДФЛ 13 процентов: 457 600 рублей. Пункт 10 статьи 226 НК РФ позволяет доначислить неудержанный налог самому налоговому агенту, то есть платит заказчик, а не исполнитель.

Страховые взносы 30 процентов: 1 056 000 рублей.

Штраф по статье 123 НК РФ за неудержание, 20 процентов от суммы: 91 520 рублей.

Штраф по статье 122 НК РФ за неуплату взносов, 20 процентов: 211 200 рублей.

Административный штраф по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ. В судебной практике по таким делам встречаются суммы от 50 000 рублей и выше на организацию.

Итого порядка 1 866 000 рублей без пеней. Экономия на взносах за тот же период была около миллиона.

Ключевой момент про зачёт

Исполнители за 11 месяцев уплатили НПД: 6 процентов от 3 520 000, то есть 211 200 рублей. Именно эту сумму обычно и рассчитывают зачесть.

Верховный суд в определении по делу № А76-20897/2023 (номер 309-ЭС24-20306) по предпринимателю, переведшему работников в самозанятые, указал на существенное обстоятельство: переплата по НПД является средствами самозанятого, а не заказчика, и распорядиться ею можно только по заявлению самого физического лица. Автоматическая налоговая реконструкция через зачёт НПД в счёт НДФЛ налогового агента в таком виде не допускается.

Практический вывод для бухгалтера. Либо получить от каждого исполнителя заявление в налоговую, что при уже прекращённых отношениях реалистично далеко не всегда, либо закрывать доначисленный НДФЛ полностью, а уплаченный НПД останется вопросом самих исполнителей.

Что проверить в действующих договорах

Убрать из документов и фактической практики признаки трудовых отношений: фиксированные выплаты дважды в месяц равными суммами, график и режим, рабочее место и оборудование заказчика, подчинение руководителю заказчика, отсутствие измеримого результата в акте.

Проверить каждого исполнителя на трудовые отношения с вами за последние два года. При их наличии режим НПД неприменим.

Сформировать доказательную базу реального подряда: заявки, акты с конкретным объёмом и сроками, переписку о согласовании результата, подтверждение наличия у исполнителя других заказчиков.

Оценивать риск на трёхлетнем горизонте, а не на текущем годе: проверкой охватывается весь период.

Отдельно советую не опираться на ответы общих ИИ-сервисов по таким вопросам. Я проверял: большинство из них уверенно сообщает, что НПД зачтут, то есть занижает цену риска примерно на 200 тысяч рублей на четырёх человек. Проверяйте первоисточник: норму и карточку дела.

Как вы оцениваете риск переквалификации у себя, и считали ли сценарий без зачёта НПД?