Общее правило: доставка, а не вручение

Пункт 1 статьи 165.1 ГК: заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат с ним не ознакомился.

Отсюда первый практический вывод: сам факт возврата конверта не означает, что уведомления не было. Отказ от получения, неявка за письмом и истечение срока хранения относятся к обстоятельствам, зависящим от адресата.

Пункт 3 статьи 54 ГК усиливает это для организаций: юридическое лицо несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в реестре, а также риск отсутствия по этому адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу из реестра, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно по указанному адресу не находится.