Контрагент выставляет счёт на следующий период и сообщает, что уведомления не получал.
Для бухгалтера это вопрос о том, появилось ли у организации обязательство на год вперёд: при цене 120 000 рублей в месяц речь о 1 440 000 рублей расходов, акты по которым начнут приходить ежемесячно. Разберу механизм, который чаще всего упускают при подготовке и приёме таких уведомлений.
Общее правило: доставка, а не вручение
Пункт 1 статьи 165.1 ГК: заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат с ним не ознакомился.
Отсюда первый практический вывод: сам факт возврата конверта не означает, что уведомления не было. Отказ от получения, неявка за письмом и истечение срока хранения относятся к обстоятельствам, зависящим от адресата.
Пункт 3 статьи 54 ГК усиливает это для организаций: юридическое лицо несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в реестре, а также риск отсутствия по этому адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу из реестра, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно по указанному адресу не находится.
Исключение, которое меняет весь расчёт
Пункт 2 статьи 165.1 ГК: правила пункта 1 применяются, если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики взаимоотношений сторон.
Это ключевая оговорка. Договорный раздел об уведомлениях имеет приоритет над общим правилом о доставке. Если в договоре сказано, что юридически значимые сообщения направляются на адреса электронной почты из раздела «Реквизиты» и считаются полученными на следующий рабочий день после отправки, то именно этот порядок и определяет момент наступления последствий. Почтовое отправление по адресу из ЕГРЮЛ в такой конструкции само по себе может быть не признано надлежащим уведомлением, а дата получения будет считаться по договорной презумпции, а не по отметкам оператора связи.
Обратная сторона та же. Безупречно оформленное заказное письмо с описью, вручённое под подпись, не спасает, если нарушен договорный срок. Отправка за 28 дней при договорном условии «не позднее чем за 30 дней» означает, что право на непродление в срок не реализовано, и у контрагента появляется основание считать договор пролонгированным. При цене 80 000 рублей в месяц досрочный выход из такого продления обходится в сумму фактического пользования за весь период переговоров.
Что проверять в договоре
Первое. Перечень надлежащих способов направления сообщений. Если назван один способ, остальные могут не создавать правовых последствий.
Второе. Конкретные адреса и ящики, а также требование к адресу отправителя. Письмо с ящика, не указанного в договоре, контрагент нередко квалифицирует как ненадлежащее уведомление.
Третье. Наличие договорной презумпции даты получения и её формулировка.
Четвёртое. От какой даты исчисляется срок: от направления или от получения сообщения. При автопролонгации это разница между годом обязательств и их отсутствием.
Пятое. Условие о сообщении контрагенту о смене адреса и последствия его нарушения.
Что собирать в доказательства
По почтовому каналу: квитанция, опись вложения, отчёт об отслеживании, конверт с отметкой оператора связи при возврате.
По электронному каналу: исходящее сообщение с адреса, указанного в договоре, на адрес, указанный в договоре, отчёт о доставке, служебные заголовки письма, при наличии выгрузка из журналов почтового сервера.
По срокам: расчёт с привязкой к дате окончания срока договора, составленный до отправки, а не после возникновения спора.
Организационный вывод простой. Условия об автопролонгации стоит вести отдельным списком с датами, когда наступает крайний срок уведомления по каждому договору, и отправлять уведомления с запасом, одновременно всеми способами, которые договор называет надлежащими.
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