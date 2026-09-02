Владельцев сайтов оштрафуют за вход через Google или Gmail? Разбираем новые правила и алгоритм действий

Кого штрафуют и за что? (разбор закона)

Хорошая новость для пользователей, плохая - для владельцев информационных ресурсов. Обычные пользователи интернета не являются субъектами ответственности, штрафы направлены исключительно на владельцев сайтов и приложений, которые уже 2,5 года игнорируют закон.

Разберёмся чётко и по полочкам: какие способы авторизации теперь вне закона, а какие — абсолютно легальны.

ЗАПРЕЩЕНО: эти кнопки — под риском.

Под действие закона попадают любые зарубежные сервисы авторизации — независимо от того, используются они как основной способ входа или как дополнительный. Вот неполный перечень того, что теперь под запретом:

Google ID — вход через аккаунт Google;

Apple ID — вход через учётную запись Apple;

зарубежные почтовые сервисы как провайдер авторизации — Gmail, Outlook, Yahoo и другие иностранные почтовые службы.

Важнейший нюанс, который многие упускают: запрещён именно сервис авторизации, а не адрес почты как логин.

Что это значит на практике? Пользователь может ввести свой адрес Gmail в поле «логин» или «email» при регистрации — закон этого не запрещает. Запрещено другое: когда сайт предлагает кнопку «Войти через Google» и вся процедура аутентификации технически проходит через иностранный сервис.

РАЗРЕШЕНО: эти способы — ваша безопасная гавань.

Закон устанавливает исчерпывающий перечень допустимых способов авторизации для пользователей, находящихся на территории России:

по номеру мобильного телефона — самый универсальный и доступный способ. Подойдёт любой номер российского оператора связи;

через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — это вход через учётную запись на портале «Госуслуги»;

через Единую биометрическую систему (ЕБС) — идентификация по биометрическим данным (отпечатки пальцев, распознавание лица и т.п.);

через российский сервис авторизации — например, через аккаунты «Яндекс», VK, Mail.ru и другие отечественные платформы.

Главное, что нужно запомнить: закон не требует удалять старые аккаунты пользователей, которые были зарегистрированы через иностранные сервисы до вступления закона в силу. Речь идёт о предоставлении возможности входа — вы обязаны убрать кнопки входа через зарубежные сервисы и предложить пользователям альтернативные российские способы авторизации. Проще говоря: вы не можете запретить пользователю иметь аккаунт Google. Но вы не можете предлагать ему войти на ваш сайт через этот аккаунт.