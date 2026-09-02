Владельцев сайтов оштрафуют за вход через Google или Gmail? Разбираем новые правила и алгоритм действий

На самом деле закон, запрещающий вход и регистрацию на российских ресурсах через иностранные сервисы (включая Apple ID и Google), действует ещё с декабря 2023 года. Но до сих пор в нём не были предусмотрены штрафы. Многие владельцы сайтов либо не знали о запрете, либо просто его игнорировали — безнаказанно. Это как было с маркировкой рекламой: правило существовало, но только с появлением штрафов бизнес начал его исполнять.
Кого штрафуют и за что? (разбор закона)
Хорошая новость для пользователей, плохая - для владельцев информационных ресурсов. Обычные пользователи интернета не являются субъектами ответственности, штрафы направлены исключительно на владельцев сайтов и приложений, которые уже 2,5 года игнорируют закон.
Разберёмся чётко и по полочкам: какие способы авторизации теперь вне закона, а какие — абсолютно легальны.
ЗАПРЕЩЕНО: эти кнопки — под риском.
Под действие закона попадают любые зарубежные сервисы авторизации — независимо от того, используются они как основной способ входа или как дополнительный. Вот неполный перечень того, что теперь под запретом:
Google ID — вход через аккаунт Google;
Apple ID — вход через учётную запись Apple;
зарубежные почтовые сервисы как провайдер авторизации — Gmail, Outlook, Yahoo и другие иностранные почтовые службы.
Важнейший нюанс, который многие упускают: запрещён именно сервис авторизации, а не адрес почты как логин.
Что это значит на практике? Пользователь может ввести свой адрес Gmail в поле «логин» или «email» при регистрации — закон этого не запрещает. Запрещено другое: когда сайт предлагает кнопку «Войти через Google» и вся процедура аутентификации технически проходит через иностранный сервис.
РАЗРЕШЕНО: эти способы — ваша безопасная гавань.
Закон устанавливает исчерпывающий перечень допустимых способов авторизации для пользователей, находящихся на территории России:
по номеру мобильного телефона — самый универсальный и доступный способ. Подойдёт любой номер российского оператора связи;
через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — это вход через учётную запись на портале «Госуслуги»;
через Единую биометрическую систему (ЕБС) — идентификация по биометрическим данным (отпечатки пальцев, распознавание лица и т.п.);
через российский сервис авторизации — например, через аккаунты «Яндекс», VK, Mail.ru и другие отечественные платформы.
Главное, что нужно запомнить: закон не требует удалять старые аккаунты пользователей, которые были зарегистрированы через иностранные сервисы до вступления закона в силу. Речь идёт о предоставлении возможности входа — вы обязаны убрать кнопки входа через зарубежные сервисы и предложить пользователям альтернативные российские способы авторизации. Проще говоря: вы не можете запретить пользователю иметь аккаунт Google. Но вы не можете предлагать ему войти на ваш сайт через этот аккаунт.
Что такое рекомендательные технологии и почему это касается всех
Рекомендательные технологии - информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации
ст. 10.2-2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
Если говорить проще — это любые алгоритмы, которые анализируют, что вам нравится, и на основе этого показывают вам то, что, по их мнению, может вас заинтересовать.
Где они прячутся? Примеры из жизни
Рекомендательные технологии повсюду. Вы сталкиваетесь с ними каждый день, даже не задумываясь об этом:
Маркетплейсы (Ozon, Wildberries) — показывают товары, похожие на те, что вы смотрели или покупали.
Видеосервисы (YouTube, Rutube) — рекомендуют ролики на основе вашей истории просмотров.
Музыкальные платформы («Яндекс Музыка», Spotify) — подбирают треки под ваши предпочтения.
Кинотеатры (Кинопоиск, Иви) — советуют фильмы, которые вам, скорее всего, понравятся.
Социальные сети (VK, «Дзен») — формируют ленту новостей на основе ваших интересов.
Новостные агрегаторы — показывают материалы, которые вы чаще всего читаете.
Ключевой момент: если на вашем сайте или в приложении есть персонализированные подборки, блоки «с этим товаром покупают», рекомендации похожих услуг, «умные» ленты или любой другой алгоритм, который подбирает контент под конкретного пользователя, — вы используете рекомендательные технологии.
Почему это касается ВСЕХ владельцев сайтов?
Многие предприниматели ошибочно полагают: «У меня небольшой интернет-магазин, это меня не касается». Касается. Закон не делает исключений для малого бизнеса, блогов или сайтов-визиток. Если на вашем ресурсе работают рекомендательные алгоритмы, вы обязаны соблюдать требования закона. И вот почему это критически важно.
Ваши обязанности по закону
Владелец информационного ресурса, применяющего рекомендательные технологии, обязан:
1. Не допускать применения рекомендательных технологий, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций.
2. Не использовать рекомендательные технологии в целях предоставления информации с нарушением законодательства РФ.
3. Информировать пользователей о применении таких технологий.
4. Разместить на сайте в свободном доступе «Правила применения рекомендательных технологий» на русском языке. Доступ должен быть беспрепятственным и безвозмездным.
5. Указать в Правилах:
описание процессов и методов сбора, систематизации и анализа сведений о предпочтениях пользователей;
способы осуществления этих процессов.
6. Предоставить информацию о владельце (наименование, адрес электронной почты).
Таблица всех штрафов
Закон вводит две новые статьи КоАП РФ (13.55 (авторизация) и 13.56 (рекомендательные технологии).
Расшифровка составов нарушений
Статья 13.55 (авторизация) — наказание грозит за:
предоставление пользователям возможности входа через зарубежные сервисы (Google ID, Apple ID, Gmail, Outlook, Yahoo и другие иностранные системы идентификации);
непредоставление легальных способов авторизации (российский номер телефона, ЕСИА, ЕБС или российские информационные системы)
Статья 13.56 (рекомендательные технологии) — наказание грозит за:
применение рекомендательных технологий с нарушением прав и интересов граждан;
использование таких технологий без уведомления пользователей;
отсутствие на ресурсе документа с правилами применения рекомендательных технологий;
отсутствие контактов для обращений и информации о владельце ресурса.
Особый состав — неисполнение требования Роскомнадзора о прекращении использования рекомендательных технологий. Это самый тяжёлый вариант с максимальным штрафом до 2,8 млн рублей для юридических лиц.
Важное дополнение: штрафы по ст. 13.55 и 13.56 — это разные составы правонарушений. Если на вашем ресурсе одновременно нарушены требования по авторизации и по рекомендательным технологиям, штрафы могут быть назначены по каждому составу отдельно.
Пошаговый алгоритм действий для владельцев сайтов и приложений
Закон уже на стадии подписания Президентом. Счёт идёт на дни. Если ваш ресурс до сих пор не приведён в соответствие, сейчас последний момент сделать это без штрафных последствий.
Ниже — чёткий пошаговый план, который поможет вам избежать штрафов до 700 000 рублей за первое нарушение и до 2,8 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.
Шаг 1. Проведите полный аудит авторизации на всех ресурсах
Начните с инвентаризации. Проверьте каждый канал взаимодействия с пользователем:
Веб-сайт — все страницы входа и регистрации.
Мобильные приложения (iOS и Android) — закон распространяется и на них.
Мобильные версии сайта и адаптивные интерфейсы.
Личные кабинеты пользователей — разделы привязки аккаунтов.
На что обратить внимание:
Какие кнопки авторизации предлагаются? Есть ли «Войти через Google», Apple ID, Gmail, Outlook, Yahoo, GitHub, Microsoft Account?
Используется ли вход через иностранную электронную почту как сервис авторизации (не как логин, а как провайдер аутентификации)?
Какие способы входа доступны новым пользователям при регистрации?
Шаг 2. Удалите все запрещённые способы авторизации
Физически отключите запрещённые методы входа:
Уберите с интерфейса все кнопки и ссылки на авторизацию через иностранные сервисы.
Отключите техническую интеграцию — удаление кнопки недостаточно.
Нужно полностью деактивировать OAuth-провайдеров, API-ключи к Google/Apple и другим зарубежным системам.
Проверьте, что пользователь не может войти через запрещённый способ ни на одном этапе (включая восстановление пароля, привязку аккаунта, смену способа входа).
Вот на Авито еще осталась кнопка возможности авторизации через Gmail, но она неактивна. В скором времени, думаю ее совсем уберут.
Шаг 3. Внедрите разрешённые способы авторизации
Закон устанавливает исчерпывающий перечень легальных способов входа для пользователей из РФ. Вы обязаны предоставить хотя бы один из них, которые я указала в 1 разделе.
Технические рекомендации:
Для небольших сайтов оптимальный выбор — вход по номеру телефона с СМС-подтверждением.
Для крупных платформ — подключение нескольких российских провайдеров для удобства пользователей.
Заранее оцените бюджет и сроки на интеграцию.
Шаг 4. Организуйте переход для уже зарегистрированных пользователей
Закон не требует удалять старые аккаунты, созданные через иностранные сервисы. Но вы обязаны:
1. Предложить пользователям привязать российский способ авторизации (номер телефона или аккаунт в отечественной системе).
2. Организовать простую процедуру привязки — например, через личный кабинет с уведомлением: «Привяжите номер телефона для входа».
3. После того как пользователь привязал российский способ, отключите для него вход через иностранный сервис.
Шаг 5. Проверьте, используете ли вы рекомендательные технологии
Многие владельцы ресурсов даже не подозревают, что попадают под регулирование. Если на вашем ресурсе есть блоки «с этим товаром покупают», персонализированные ленты новостей, рекомендации похожих услуг или товаров, умные подборки контента — вы обязаны соблюдать требования к рекомендательным технологиям.
Шаг 6. Разработайте и опубликуйте «Правила применения рекомендательных технологий»
Это обязательный документ, который должен быть размещён на вашем сайте. Что должно быть в Правилах:
Какие именно рекомендательные технологии используются.
На основе каких данных формируются рекомендации (история просмотров, покупки, геолокация и т.п.).
Как именно происходит сбор и обработка этих данных.
Порядок формирования рекомендаций.
Контакты для обращений пользователей.
Где разместить: на отдельной странице сайта со свободным доступом (без регистрации), например, в разделе «Документы» или «Политика конфиденциальности».
Шаг 7. Настройте уведомление пользователей о рекомендательных технологиях
Закон требует информировать пользователей о применении рекомендательных технологий. Самый безопасный способ реализации - баннер или всплывающее окно при первом посещении сайта. Пользователь должен знать, что на ресурсе используются рекомендательные алгоритмы, и иметь возможность ознакомиться с Правилами.
Шаг 8. Разместите информацию о владельце ресурса и контакты
Закон требует раскрывать сведения о владельце информационного ресурса:
Для физических лиц — фамилия и инициалы.
Для юридических лиц — полное наименование организации.
Адрес электронной почты для юридически значимых сообщений.
Разместите эту информацию в открытом доступе (раздел «Контакты», «О сайте» или «Реквизиты»).
Шаг 9. Назначьте ответственного за взаимодействие с Роскомнадзором
Роскомнадзор получил полномочия выявлять нарушения и требовать их устранения. При обнаружении нарушения ведомство направит уведомление владельцу ресурса.
Что нужно сделать:
1. Назначьте сотрудника, ответственного за мониторинг предписаний РКН.
2. Организуйте оперативное реагирование на все требования.
3. Помните: за неисполнение предписания Роскомнадзора о прекращении использования рекомендательных технологий штраф для компаний может достигать 2,8 млн рублей.
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