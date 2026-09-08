Штраф за несвоевременную подачу акта по рекламе: разбор реального кейса, и как снизили штраф в 2 раза

Предыстория

Рекламное агентство по договору взяло на себя обязательство по маркировке рекламы. С 01.11.2025 г. - 30.11.2025 г. была запущена рекламная компания в ВК. Фактически акт был создан 25.12.2025 г. В связи с высокой нагрузкой и предновогодними праздниками ООО забыло подать бухгалтерский акт об оказанных услугах. В феврале 2026 г. агентство самостоятельно выявило ошибку и подало акт в ОРД.

У Роскомнадзора есть специальный сервис мониторинга, который выявляет автоматически нарушения в сфере Интернет-рекламы:

– отсутствия токена (erid) на постах/видео, в т.ч. на запрещенных ресурсах

– отсутствия токена (erid) в Stories

– несоответствие полученного токена в ОРД тому токену, который размещен в рекламной публикации

– несвоевременная подача статистики по рекламе

– несвоевременная подача акта по рекламе

И это не выдуманные истории. Это реальные дела, с которыми я сталкивалась в своей практике.

Схема такая: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» выявляет нарушения –> формирует дело и направляет в Роскомнадзор –> Роскомнадзор проводит расследование и возбуждает дело об административном правонарушении.

Вот и в очередном деле ФГУП «ГРЧЦ» обнаружило нарушение срока подачи данных (акта) только в мае 2026 г. И спустя 2,5 месяца, когда ООО самостоятельно выявило и исправило ошибку, Роскомнадзор возбуждает дело.

Ситуация до боли неприятная. Одно дело, когда предприниматели умышленно публикуют рекламные интеграции без маркировки в надежде, что никто не обнаружит или «я же маленький блогер/паблик, какое до меня дело Роскомнадзору». Другое дело, когда бизнес исправно осуществляет маркировку, подает на протяжении нескольких лет своевременно статистику и акты, 1 раз оступился из-за человеческого фактора, САМ все достаточно в короткие сроки исправил, но все равно возбуждают дело.

Такова реальность. Есть закон. Роскомнадзор действует в рамках своих полномочий. Поэтому самостоятельное устранение нарушений - НЕ гарантия того, что вас не привлекут к административной ответственности. Факт административного правонарушения зафиксирован в «Едином реестре Интернет-рекламы» (несвоевременная подача акта). Остается просто надеяться на то, что его на обнаружит надземный орган.