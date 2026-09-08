Штраф за несвоевременную подачу акта по рекламе: разбор реального кейса, и как снизили штраф в 2 раза

Предыстория
Рекламное агентство по договору взяло на себя обязательство по маркировке рекламы. С 01.11.2025 г. - 30.11.2025 г. была запущена рекламная компания в ВК. Фактически акт был создан 25.12.2025 г. В связи с высокой нагрузкой и предновогодними праздниками ООО забыло подать бухгалтерский акт об оказанных услугах. В феврале 2026 г. агентство самостоятельно выявило ошибку и подало акт в ОРД.
У Роскомнадзора есть специальный сервис мониторинга, который выявляет автоматически нарушения в сфере Интернет-рекламы:
– отсутствия токена (erid) на постах/видео, в т.ч. на запрещенных ресурсах
– отсутствия токена (erid) в Stories
– несоответствие полученного токена в ОРД тому токену, который размещен в рекламной публикации
– несвоевременная подача статистики по рекламе
– несвоевременная подача акта по рекламе
И это не выдуманные истории. Это реальные дела, с которыми я сталкивалась в своей практике.
Схема такая: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» выявляет нарушения –> формирует дело и направляет в Роскомнадзор –> Роскомнадзор проводит расследование и возбуждает дело об административном правонарушении.
Вот и в очередном деле ФГУП «ГРЧЦ» обнаружило нарушение срока подачи данных (акта) только в мае 2026 г. И спустя 2,5 месяца, когда ООО самостоятельно выявило и исправило ошибку, Роскомнадзор возбуждает дело.
Ситуация до боли неприятная. Одно дело, когда предприниматели умышленно публикуют рекламные интеграции без маркировки в надежде, что никто не обнаружит или «я же маленький блогер/паблик, какое до меня дело Роскомнадзору». Другое дело, когда бизнес исправно осуществляет маркировку, подает на протяжении нескольких лет своевременно статистику и акты, 1 раз оступился из-за человеческого фактора, САМ все достаточно в короткие сроки исправил, но все равно возбуждают дело.
Такова реальность. Есть закон. Роскомнадзор действует в рамках своих полномочий. Поэтому самостоятельное устранение нарушений - НЕ гарантия того, что вас не привлекут к административной ответственности. Факт административного правонарушения зафиксирован в «Едином реестре Интернет-рекламы» (несвоевременная подача акта). Остается просто надеяться на то, что его на обнаружит надземный орган.
Что указано в законе?
«Лицами, указанными в части 3 статьи 18.1 Федерального закона «О рекламе», информация о рекламе предоставляется оператору рекламных данных в течение 30 календарных дней после окончания календарного месяца, в котором было осуществлено распространение рекламы в сети «Интернет»»
п. 10 Постановление Правительства РФ от 28 мая 2022 г. № 974
Иными словами: акт должен быть подан в течение 30 дней следующего месяца, как закончился вовсе весь период распространения рекламы.
В рассматриваемом кейсе реклама распространялась с 01.11.2025-30.11.2025 гг.. Именно такой период был указан в ОРД. Следовательно, информацию по акту необходимо было подать не позднее 30.12.2025 г.
«Таким образом, правонарушение совершено 31.12.2025 в 00 часов 01 минуту»
Цитата из постановления по делу об административном правонарушении
Какая предусмотрена ответственность?
Нарушение установленных сроков исполнения обязанностей по предоставлению информации влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 10 000 до 30 000 рублей;
на должностных лиц/ИП - от 30 000 до 100 000 рублей;
на юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей.
В этом деле ООО грозил штраф как раз в диапазоне от 200 000 до 500 000 рублей. Учитывая, что правонарушение соверешено впервые, Роскомнадзор всегда назначает штраф по минимальному порогу, то есть 200 000 рублей. Но даже такая сумма для малого бизнеса очень существенная. И наша была задача - снизить в 2 раза.
Правовая база
Немногие знают, но в КоАП РФ есть лазейки, которые позволяют назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей. У нас для этого были все шансы, и мы решили рискнуть. Сразу оговорюсь, что назначать наказание в размере менее минимального, если есть основания, - не обязанность должностного лица, а его право. Все на усмотрение.
«..при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, может назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа...»
Какие аргументы использовались?
В этом деле было использовано несколько доводов для назначения штрафа по минимум:
1. Правонарушение совершено впервые
2. В действиях общества усматривались ряд смягчающих обстоятельств (3 шт.)
3. ООО было включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (категория: микропредприятие)
Итог
Был назначен штраф в размере 100 000 рублей, то есть в 2 раза меньше, чем предусматривал минимальный порог самой статьи. Фактически задача минимум была выполнена. Но есть достаточно обширная судебная практика, когда суды в подобных делах для первого раза назначают не штраф, а другой вид административного наказания - предупреждение. Чтобы сам Роскомнадзор вынес предупреждение, я никогда такого не видела. Поэтому теперь есть задача максимум - заменить штраф на предупреждение. Жалоба уже подана. Судебное заседание на конец сентября назначено.
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