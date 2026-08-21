Реестр российского ПО есть, а НДС все равно платим: что проверить бухгалтеру

Меня зовут Ксения Сальникова, я IT-юрист. Занимаюсь включением ПО в реестр российского ПО и ИТ-аккредитацией. Ниже разбор с письмами Минфина, которые стоит держать под рукой, если вы ведете учет компании, у которой есть ПО, внесенное в реестр российского ПО.

С чего все началось? Недавно ко мне обратился клиент, у которого ПО недавно было внесено в реестр российского ПО. Клиент на НДС, казалось бы - можно применять освобождение при продаже лицензий. Однако при анализе продукта выяснилось, что освобождение применять не получится - функционал ПО был связан именно с заключением сделок. Клиент расстроился - внесение в реестр производилось как раз с целью получения налоговых льгот. Сразу оговорюсь - ПО в реестр вносила не я (я всегда предварительно анализирую функционал и делаю заключение о возможности применения освобождения). В рамках этой статьи я хотела бы как раз осветить этот аспект, а также иные нюансы по освобождению от НДС в рамках доработок, техподдержки и т.д.

Почему запись в реестре не равна освобождению

Запись в реестре российского ПО сама по себе освобождение от НДС не даёт. Подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождает передачу прав на ПО, но если в продукте есть реклама, объявления или заключение сделок, льгота не работает, хотя Минцифры такой продукт в реестр внесёт. Норма звучит так: освобождается реализация исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включённые в единый реестр российских программ, прав на использование таких программ, в том числе путём предоставления удалённого доступа через интернет. Дальше в норме идёт исключение, и именно оно требует внимания. Освобождение не применяется, если передаваемые права позволяют распространять рекламу в интернете, получать доступ к ней, размещать предложения о приобретении или реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав, искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах или заключать сделки. Минцифры при включении в реестр проверяет совсем другое: права разработчика, происхождение продукта, отсутствие критичных иностранных компонентов. Налоговую квалификацию функционала ведомство не проводит. Поэтому продукт с маркетплейс-функционалом спокойно попадает в реестр. Так как же проверить, что на продажу лицензий вашего ПО распространяется освобождение от НДС (и что отвечать ИФНС, если вам пришло требование с таким содержанием).

Шаг 1. Убедиться, что наименование продукта в реестре и в договорах (счетах) совпадает

Звучит банально, но ошибка встречается. В договоре может фигурировать одно название, а в реестре стоять другое: например, в реестре головной продукт, а лицензия продаётся на отдельный модуль под другим названием. Или просто - в реестре одно название, а в документах другое. Если ваше ПО включено в реестр российского ПО, в первую очередь вам нужно стандартизировать его наименование во всех публичных источниках (в самой программе, в договорах, счетах, актах, УПД и т.д.). Для этого - попросите у юристов/разработки выписку из реестра ПО или проверьте название в реестре сами. Дата включения указана в выписке из реестра. Освобождение действует с неё, задним числом не работает. По оплатам, прошедшим до этой даты, НДС остаётся. По длящимся договорам новые счета за очередной период можно выставлять уже без НДС.

Шаг 2. Прочитать функционал и сверить со стоп-листом

С этим часто бывают сложности. Во-первых, функционал не всегда очевиден (особенно для сложного ПО, у которого есть различные функции/модули). Во-вторых, если компания активно коммерциализирует свой продукт то он, как правило, постоянно дорабатывается - выходят новые релизы, которые могут добавлять функционал. Стоп-сигналы: размещение объявлений, рекламные кабинеты и рекламные размещения, витрина товаров, оформление заказа, поиск контрагентов, любые механики «свести покупателя с продавцом». Что писал Минфин по конкретным типам ПО: Опорное письмо от 18.12.2020 № 03-07-07/111669: ведомство разобрало сразу несколько типов ПО применительно к освобождению.

Письмо от 12.07.2024 № 03-07-07/65097 про сервисы аналитики рекламы: однозначного ответа нет, правообладателю предложено самому оценить функционал на соответствие норме.

Письмо от 21.07.2025 № 03-07-07/70492 про сервис автоматизации размещения рекламы: вывод жёстче, освобождение не применяется, если ПО используется в целях рекламы, а критерии рекламы предложено брать из закона о рекламе. Обратите внимание на позицию ведомства: оно перекладывает оценку на налогоплательщика. Значит, обоснование придётся готовить самим, и лучше до первого счёта без НДС, а не после требования.

Шаг 3. Посмотреть на предмет договора, а не на его название

Желательно посмотреть свои договоры с пользователями до начала применения освобождения от НДС. При этом форма договора значения не имеет. Подойдёт лицензионный, сублицензионный, смешанный, оферта, пользовательское соглашение. Важно, чтобы из текста было видно: передаётся право использования конкретного ПО, включённого в реестр российского ПО, и за это уплачивается определённая сумма. Письмо от 12.02.2021 № 03-07-08/9626: вид договора сам по себе не препятствует освобождению, значение имеет передача прав на реестровое ПО.

Письмо от 29.04.2022 № 03-07-08/39839: форма договора не ключевая, освобождение применяется к той части, где передаются права на реестровое ПО.

Письмо от 25.10.2024 № 03-07-08/104517: важен предмет операции, а не название договора. Практический вывод для бухгалтера: важно, чтобы в ваших договорах с пользователями было явно прописано, что предоставляется именно право использования вашего ПО (при этом название и условия предоставления лицензии могут быть любыми). Лучше избегать размытых формулировок типа “..право доступа к сервису” без конкретизации условий.

Шаг 4. Разделить лицензию и услуги вокруг неё

Самая частая ошибка. Освобождение распространяется на передачу прав, но не на сопутствующие услуги. Техподдержка, установка, внедрение, обучение и консалтинг облагаются НДС в обычном порядке. Письмо от 03.08.2023 № 03-07-07/72795: передача прав может освобождаться, а техподдержка облагается НДС отдельно.

Письмо от 23.10.2024 № 03-07-11/102882: техподдержка ПО, включённого в реестр, под освобождение не подпадает. При этом вам, как правообладателю, никто не запрещает включить поддержку в состав лицензии по тарифу «всё включено», без отдельной цены. Если же поддержка вынесена в отдельную строку счёта или в отдельный договор, на неё начисляется НДС. С обновлениями и доработками ситуация мягче, но требует аккуратных формулировок: Письмо от 06.05.2026 № 03-07-07/37960: освобождение применяется, когда доработка или обновление выполняется в рамках договора или допсоглашения к договору на передачу прав использования программ.

Письмо от 28.07.2022 № 03-07-08/72877: передача обновлений и дополнительных функциональных возможностей может освобождаться от НДС. В договоре стоит прописать, что относится к доработкам, что считается обновлением и с какой периодичностью оно выходит, и что всё это предоставляется в рамках уже переданного права использования. Слово «техническая поддержка» в этом блоке лучше не употреблять: оно тянет за собой другую квалификацию, а вместе с ней НДС.

Шаг 5. Проверить цепочку, если продаёте не напрямую