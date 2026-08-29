Две шкалы времени в статье 51 44-ФЗ: где именно теряется срок и почему это попадает в РНП

Коллеги, хочу разобрать место, которое стабильно даёт просрочки даже у компаний с выстроенным документооборотом. Не потому что там сложная норма, а потому что в одной статье закона живут два разных способа считать дни, и переключение между ними нигде не подсвечено. Речь про статью 51 44-ФЗ — заключение контракта по результатам электронной процедуры.

Где проходит граница между шкалами

Календарные дни — только один раз, в части 1. Контракт заключается не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов. Закон здесь говорит «дней» без оговорки, то есть дни календарные. Это окно под обжалование, и оно единственное место в процедуре, где выходные считаются. Рабочие дни — всё дальнейшее. Начиная с части 2 закон переходит на рабочие дни и больше к календарным не возвращается: Норма Срок Кто и что делает ч. 2 ст. 51 не позднее двух рабочих дней, следующих за днём размещения протоколов заказчик размещает проект контракта ч. 3 ст. 51 не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём размещения проекта контракта участник подписывает либо размещает протокол разногласий ч. 4 ст. 51 не позднее двух рабочих дней, следующих за днём размещения участником документов по ч. 3 заказчик подписывает контракт либо размещает доработанный проект ч. 5 ст. 51 не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком документов по п. 2 или 3 ч. 4 участник подписывает доработанный проект ч. 5 ст. 51 не позднее двух рабочих дней, следующих за днём подписания участником заказчик размещает подписанный контракт Практическое следствие для тех, кто ведёт учёт сроков в таблице: нельзя держать все сроки процедуры в одной формуле. Столбец «дедлайн» для части 1 и для части 3 считается по разным правилам, и типовая формула «дата плюс N» даёт правильный результат ровно в одном из этих двух случаев.

Точка отсчёта — второе место, где теряют день

Формулировка везде одинаковая: «не позднее N рабочих дней, следующих за днём размещения». То есть день размещения в срок не входит, первым днём считается следующий рабочий день. Это ровно тот случай, когда бытовая логика и юридическая расходятся. В обиходе «пять дней с понедельника» — это понедельник–пятница. По статье 51 это вторник–следующий понедельник. Разница в один рабочий день, а в связке с выходными — до трёх календарных. Отдельно отмечу для тех, кто ведёт закупки на аутсорсе: если проект контракта приходит в предпраздничный период, расхождение между интуитивным и законным дедлайном достигает недели. Все декабрьские и майские просрочки, которые я разбирал, выглядели именно так.

Самый жёсткий срок процедуры — один рабочий день

Обратите внимание на часть 5. После того как заказчик рассмотрел протокол разногласий и разместил доработанный проект контракта, у участника остаётся не позднее одного рабочего дня на подписание. Не пять, как в части 3, а один. Здесь ловушка чисто психологическая: компания, подавшая протокол разногласий, воспринимает это как выигранное время и расслабляется. На деле она переходит в самый короткий срок всей процедуры, и приходит он без предупреждения — в момент, когда заказчик разместит доработанный проект. Если ответственный сотрудник в этот день на выезде или в отпуске, срок сгорает. Контракт при этом считается заключённым в день размещения заказчиком подписанного контракта в ЕИС — не в день подписания участником.

Почему цена ошибки несоразмерна

По части 6 статьи 51 участник, не выполнивший требования части 3 или части 5 в срок, считается уклонившимся от заключения контракта. Дальше механика движется быстро и без участия человека: заказчик не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока размещает протокол об уклонении;

обращение о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков направляется в день размещения этого протокола. То есть между пропущенным днём и обращением в контрольный орган проходит около суток. Времени «договориться и всё исправить» в этой конструкции не предусмотрено. Здесь важно разделять две вещи, которые в обсуждениях постоянно смешивают. Уклонение — это стадия заключения контракта: не подписал вовремя. Ненадлежащее исполнение — другая история, другая процедура и другие основания. Компания с идеальной историей поставок попадает в реестр по первому основанию так же легко, как и любая другая: смотрят на факт совершения действия в отведённый срок, а не на деловую репутацию.

Отдельно про протокол разногласий

Обратите внимание на конструкцию части 3: подписание и протокол разногласий стоят в ней как альтернатива внутри одного и того же срока. То есть у участника ровно два законных варианта поведения, и ни один из них не называется «ждать, пока заказчик ответит на письмо». Практика, которую вижу регулярно и которая заканчивается плохо: юрист находит в проекте контракта ошибку, пишет заказчику письмо или звонит, получает устное «да, конечно, поправим» — и на этом останавливается. Срок части 3 продолжает идти. Договорённость с заказчиком его не приостанавливает, и в момент, когда срок истекает, наличие переписки не меняет квалификацию: действия, предусмотренного частью 3, совершено не было. Правильный порядок: сначала размещается протокол разногласий в срок, и только параллельно с этим ведётся любая коммуникация.

Что я советую поставить в регламент