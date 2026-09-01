СРО в строительных закупках: порог 10 млн работает не везде, где его применяют

Порядок проверки: четыре условия, деньги — последнее

Условие 1. Объект капитального строительства. Пункт 10 статьи 1 ГрК исключает из этого понятия некапитальные строения и неотделимые улучшения земельного участка — «замощение, покрытие и другие». По таким предметам закупки требование о СРО беспредметно.

Условие 2. Вид работ. Статья 52 охватывает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Текущий ремонт не охвачен. Ориентир — пункт 14.2 статьи 1 ГрК: капремонт есть замена и (или) восстановление строительных конструкций или их элементов, за исключением несущих, а также систем и сетей инженерно-технического обеспечения; для линейных объектов — пункт 14.3. Название закупки здесь не аргумент, аргумент — состав работ в техническом задании.

Условие 3. Сторона договора. Часть 2 статьи 52: членство обязательно по договорам, заключённым с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания или сооружения, региональным оператором. Последнее предложение той же части снимает половину споров: работы по договорам, заключённым с иными лицами, могут выполняться и теми, кто членом СРО не является.

Условие 4. Размер обязательств. Часть 2.1 статьи 52: без членства можно работать, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает десяти миллионов рублей.