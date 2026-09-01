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Михаил Кремнёв
44-ФЗ
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СРО в строительных закупках: порог 10 млн работает не везде, где его применяют

В 44-ФЗ требования о членстве в СРО нет — все содержание в Градостроительном кодексе. Разбираю порядок проверки из четырех условий, три ошибки в подсчете порога и два места, где освобождение по сумме не работает вовсе.

2 открытия

«До десяти миллионов можно без СРО» — самая тиражируемая фраза в строительных закупках. Она верна, но лишь наполовину: у неё есть область применения, за пределами которой она превращается в отклонённую заявку. Разбираю порядок проверки целиком, потому что 44-ФЗ этот вопрос не решает вовсе.

Где находится требование

В законе о контрактной системе нормы «участник должен быть членом СРО» нет. Есть пункт 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ: заказчик устанавливает единое требование о соответствии участника тому, что законодательство предъявляет к лицам, выполняющим работы, являющиеся объектом закупки. Всё содержание — в Градостроительном кодексе. Практический вывод: проверять надо не извещение, а кодекс, и с ним же идти к заказчику.

Порядок проверки: четыре условия, деньги — последнее

Условие 1. Объект капитального строительства. Пункт 10 статьи 1 ГрК исключает из этого понятия некапитальные строения и неотделимые улучшения земельного участка — «замощение, покрытие и другие». По таким предметам закупки требование о СРО беспредметно.

Условие 2. Вид работ. Статья 52 охватывает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Текущий ремонт не охвачен. Ориентир — пункт 14.2 статьи 1 ГрК: капремонт есть замена и (или) восстановление строительных конструкций или их элементов, за исключением несущих, а также систем и сетей инженерно-технического обеспечения; для линейных объектов — пункт 14.3. Название закупки здесь не аргумент, аргумент — состав работ в техническом задании.

Условие 3. Сторона договора. Часть 2 статьи 52: членство обязательно по договорам, заключённым с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания или сооружения, региональным оператором. Последнее предложение той же части снимает половину споров: работы по договорам, заключённым с иными лицами, могут выполняться и теми, кто членом СРО не является.

Условие 4. Размер обязательств. Часть 2.1 статьи 52: без членства можно работать, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает десяти миллионов рублей.

Три ошибки в подсчёте порога

  • Считают годовой оборот компании. Норма — про обязательства по договору, оборот значения не имеет.

  • Складывают несколько контрактов с одним заказчиком. Порог применяется к каждому договору отдельно: в норме прямо «по каждому из таких договоров».

  • Берут начальную максимальную цену из извещения, тогда как считать нужно размер обязательств по договору, который будет заключён. При существенном снижении на торгах это разные цифры.

Ловушка первая: региональный оператор выпадает из освобождения

Перечни в частях 2 и 2.1 статьи 52 не совпадают, и это стоит проверить лично. В части 2 — застройщик, техзаказчик, ответственный за эксплуатацию, региональный оператор. В части 2.1 — застройщик, техзаказчик, ответственный за эксплуатацию. Регионального оператора там нет.

Освобождение по сумме сформулировано уже обязанности. Следствие для подрядчика, работающего с региональным фондом капитального ремонта МКД: схема «договор на три миллиона, значит членство не нужно» на этот случай, по тексту нормы, не рассчитана. Оговариваю прямо: это вывод из сопоставления двух частей одной статьи, а не сложившаяся позиция судов — практику по этому расхождению я не проверял и выдавать её за проверенную не буду.

Ловушка вторая: в изысканиях и проектировании порога не существует

Правило десяти миллионов относится исключительно к договору строительного подряда. Инженерные изыскания регулирует статья 47 ГрК, подготовку проектной документации — статья 48. В обеих статьях требование о членстве установлено, а денежного порога нет: исключения там только субъектные — для ГУПов и МУПов, казённых предприятий, государственных и муниципальных учреждений и подобных им организаций.

Практический вывод для закупок на ПСД и изыскания: членство требуется при любой цене договора, и СРО нужно профильное — проектное или изыскательское, а не строительное. Ошибка здесь стоит заявки, а обнаруживается уже после отклонения.

Субъектные исключения по строительному подряду

Часть 2.2 статьи 52 выводит из-под требования ГУПы и МУПы, казённые предприятия, государственные и муниципальные учреждения при договорах с органом, в ведении которого они находятся, либо при выполнении функций техзаказчика от его имени; коммерческие организации с долей таких предприятий и автономных учреждений свыше пятидесяти процентов; юридические лица, созданные публично-правовыми образованиями. Норма действует с 1 июля 2017 года.

Если требование стоит там, где не должно

Запрос разъяснений положений извещения со ссылкой на конкретную норму — часть 2.1 статьи 52 либо на вид работ и объект. По моему опыту работы на стороне заказчика, такое требование чаще всего переносится в документацию из прошлой закупки без пересчёта и снимается после первого запроса. При отказе — жалоба в антимонопольный орган до окончания срока подачи заявок.

Замечание для тех, кто закупки готовит. Избыточное требование о членстве — это не только риск жалобы, но и одна заявка вместо нескольких, то есть цена без конкуренции, которую потом объяснять вам.

Что здесь норма, а что нет

Нормы: пункты 10, 14.2, 14.3 статьи 1, части 2, 2.1, 2.2 статьи 52, статьи 47 и 48 ГрК РФ, пункт 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ — в действующей редакции. Вывод, а не норма: следствие из несовпадения перечней частей 2 и 2.1. Практика, а не норма: момент проверки соответствия и подтверждение членства выпиской из реестра СРО — статья 52 момента возникновения обязанности не устанавливает.

Михаил Кремнёв, эксперт по тендерному сопровождению. 13 лет в закупках, 6 из них — руководил контрактной службой муниципального заказчика.

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Михаил Кремнёв

Михаил Кремнёв

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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