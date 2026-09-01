СРО в строительных закупках: порог 10 млн работает не везде, где его применяют

«До десяти миллионов можно без СРО» — самая тиражируемая фраза в строительных закупках. Она верна, но лишь наполовину: у неё есть область применения, за пределами которой она превращается в отклонённую заявку. Разбираю порядок проверки целиком, потому что 44-ФЗ этот вопрос не решает вовсе.
Где находится требование
В законе о контрактной системе нормы «участник должен быть членом СРО» нет. Есть пункт 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ: заказчик устанавливает единое требование о соответствии участника тому, что законодательство предъявляет к лицам, выполняющим работы, являющиеся объектом закупки. Всё содержание — в Градостроительном кодексе. Практический вывод: проверять надо не извещение, а кодекс, и с ним же идти к заказчику.
Порядок проверки: четыре условия, деньги — последнее
Условие 1. Объект капитального строительства. Пункт 10 статьи 1 ГрК исключает из этого понятия некапитальные строения и неотделимые улучшения земельного участка — «замощение, покрытие и другие». По таким предметам закупки требование о СРО беспредметно.
Условие 2. Вид работ. Статья 52 охватывает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Текущий ремонт не охвачен. Ориентир — пункт 14.2 статьи 1 ГрК: капремонт есть замена и (или) восстановление строительных конструкций или их элементов, за исключением несущих, а также систем и сетей инженерно-технического обеспечения; для линейных объектов — пункт 14.3. Название закупки здесь не аргумент, аргумент — состав работ в техническом задании.
Условие 3. Сторона договора. Часть 2 статьи 52: членство обязательно по договорам, заключённым с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания или сооружения, региональным оператором. Последнее предложение той же части снимает половину споров: работы по договорам, заключённым с иными лицами, могут выполняться и теми, кто членом СРО не является.
Условие 4. Размер обязательств. Часть 2.1 статьи 52: без членства можно работать, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает десяти миллионов рублей.
Три ошибки в подсчёте порога
Считают годовой оборот компании. Норма — про обязательства по договору, оборот значения не имеет.
Складывают несколько контрактов с одним заказчиком. Порог применяется к каждому договору отдельно: в норме прямо «по каждому из таких договоров».
Берут начальную максимальную цену из извещения, тогда как считать нужно размер обязательств по договору, который будет заключён. При существенном снижении на торгах это разные цифры.
Ловушка первая: региональный оператор выпадает из освобождения
Перечни в частях 2 и 2.1 статьи 52 не совпадают, и это стоит проверить лично. В части 2 — застройщик, техзаказчик, ответственный за эксплуатацию, региональный оператор. В части 2.1 — застройщик, техзаказчик, ответственный за эксплуатацию. Регионального оператора там нет.
Освобождение по сумме сформулировано уже обязанности. Следствие для подрядчика, работающего с региональным фондом капитального ремонта МКД: схема «договор на три миллиона, значит членство не нужно» на этот случай, по тексту нормы, не рассчитана. Оговариваю прямо: это вывод из сопоставления двух частей одной статьи, а не сложившаяся позиция судов — практику по этому расхождению я не проверял и выдавать её за проверенную не буду.
Ловушка вторая: в изысканиях и проектировании порога не существует
Правило десяти миллионов относится исключительно к договору строительного подряда. Инженерные изыскания регулирует статья 47 ГрК, подготовку проектной документации — статья 48. В обеих статьях требование о членстве установлено, а денежного порога нет: исключения там только субъектные — для ГУПов и МУПов, казённых предприятий, государственных и муниципальных учреждений и подобных им организаций.
Практический вывод для закупок на ПСД и изыскания: членство требуется при любой цене договора, и СРО нужно профильное — проектное или изыскательское, а не строительное. Ошибка здесь стоит заявки, а обнаруживается уже после отклонения.
Субъектные исключения по строительному подряду
Часть 2.2 статьи 52 выводит из-под требования ГУПы и МУПы, казённые предприятия, государственные и муниципальные учреждения при договорах с органом, в ведении которого они находятся, либо при выполнении функций техзаказчика от его имени; коммерческие организации с долей таких предприятий и автономных учреждений свыше пятидесяти процентов; юридические лица, созданные публично-правовыми образованиями. Норма действует с 1 июля 2017 года.
Если требование стоит там, где не должно
Запрос разъяснений положений извещения со ссылкой на конкретную норму — часть 2.1 статьи 52 либо на вид работ и объект. По моему опыту работы на стороне заказчика, такое требование чаще всего переносится в документацию из прошлой закупки без пересчёта и снимается после первого запроса. При отказе — жалоба в антимонопольный орган до окончания срока подачи заявок.
Замечание для тех, кто закупки готовит. Избыточное требование о членстве — это не только риск жалобы, но и одна заявка вместо нескольких, то есть цена без конкуренции, которую потом объяснять вам.
Что здесь норма, а что нет
Нормы: пункты 10, 14.2, 14.3 статьи 1, части 2, 2.1, 2.2 статьи 52, статьи 47 и 48 ГрК РФ, пункт 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ — в действующей редакции. Вывод, а не норма: следствие из несовпадения перечней частей 2 и 2.1. Практика, а не норма: момент проверки соответствия и подтверждение членства выпиской из реестра СРО — статья 52 момента возникновения обязанности не устанавливает.
Михаил Кремнёв, эксперт по тендерному сопровождению. 13 лет в закупках, 6 из них — руководил контрактной службой муниципального заказчика.
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