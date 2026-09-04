Срок действия контракта по 44-ФЗ истек, а обязательства остались: что пропускает поставщик

Поставщик видит в проекте контракта фразу «контракт действует до 31 декабря» и делает опасный вывод: после этой даты контракт закончится сам. Если исполнить его не успели, обязательство будто бы исчезнет вместе с календарным годом.
Это не так. Дата окончания действия контракта, срок поставки и срок исполнения контракта отвечают на разные вопросы. Ошибка в одной строке проекта может оставить поставщика одновременно с неисполненной обязанностью, неустойкой и риском расторжения.
Сначала разделите три срока
В закупке рядом могут стоять три похожие даты.
Что указано
На какой вопрос отвечает
Что важно поставщику
Срок поставки, выполнения работы или оказания услуги
Когда нужно совершить основное действие
Это последний день надлежащего исполнения, а не ориентир для начала работы
Срок исполнения контракта
Когда должны завершиться предусмотренные контрактом действия, включая приемку и оплату
Он может быть позже срока поставки, потому что после результата остаются приемка и расчет
Срок действия контракта
Как долго действует договорная связь сторон
Сам по себе не отвечает на вопрос, прекращается ли неисполненное обязательство
Например, товар нужно поставить до 20 декабря, документ о приемке заказчик подписывает после проверки, оплату производит уже после приемки, а контракт действует до 31 декабря. Эти даты не заменяют друг друга. Поставка 29 декабря в таком контракте все равно будет просроченной, даже если формально срок действия еще не закончился.
Общее правило: дата прошла, долг остался
Пункт 3 статьи 425 ГК РФ устанавливает развилку.
Если закон или договор прямо предусматривает, что окончание срока действия прекращает обязательства сторон, неисполненные обязательства прекращаются в указанную дату. Если такой оговорки нет, договор признается действующим до момента окончания исполнения обязательств.
Поэтому фраза «контракт действует до 31.12.2026» сама по себе не означает: «с 01.01.2027 поставлять больше не нужно». Для такого последствия нужна отдельная прямая оговорка о прекращении обязательств.
При этом продолжение обязательства не превращает просрочку в разрешенную поставку. Согласованный срок уже нарушен. Поставщик по-прежнему должен исполнить обязательство, но заказчик получает основания применить предусмотренные контрактом меры ответственности.
Отдельно пункт 4 статьи 425 ГК РФ говорит: окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение. Даже если обязательства прекращаются в конкретную дату, уже допущенное нарушение не обнуляется.
Три формулировки — три разных результата
Вариант 1. «Контракт действует до 31 декабря»
Это только календарная граница действия контракта. Если в тексте больше ничего нет, неисполненная поставка автоматически не исчезает.
Практический результат для поставщика:
обязанность исполнить контракт, как правило, сохраняется;
просрочка продолжает оставаться нарушением;
окончание календарного года само по себе не дает права отказаться от поставки;
изменить срок можно не простой перепиской сторон, а только при наличии основания, которое допускает статья 95 Закона № 44-ФЗ.
Вариант 2. «Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон»
Здесь стороны прямо выбрали последствие, предусмотренное пунктом 3 статьи 425 ГК РФ. Неисполненные обязательства прекращаются в указанную дату.
Но это не индульгенция для поставщика. До этой даты заказчик вправе фиксировать просрочку, начислять предусмотренную контрактом неустойку и применять процедуру расторжения при наличии оснований. Ответственность за уже совершенное нарушение также не исчезает только потому, что наступила последняя дата контракта.
Кроме того, нужно дочитать оговорку до конца. Часто после общей фразы идет исключение: обязательства по оплате, приемке, устранению недостатков, гарантии или ответственности действуют до полного исполнения. Тогда прекращается не все сразу.
Вариант 3. «Контракт действует до 31 декабря, а в части расчетов и ответственности — до полного исполнения»
Такая конструкция специально сохраняет отдельные обязанности после основной даты. Ее нельзя читать как автоматическое продление срока поставки.
Если товар следовало передать 20 декабря, оговорка «в части расчетов — до полного исполнения» не переносит поставку на январь. Она позволяет завершить оплату принятого товара и применить ответственность за нарушение, но первоначальный срок остается тем, который указан в графике или разделе о поставке.
Почему в 44-ФЗ эта ошибка особенно дорогая
В обычном договоре стороны нередко могут договориться о переносе срока дополнительным соглашением. В контрактной системе свобода сторон ограничена: существенные условия контракта меняются только в случаях, прямо предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
Поэтому схема «не успеваем — подпишем дополнительное соглашение» не является рабочим планом сама по себе. Сначала должно существовать законное основание для изменения. Если его нет, подпись заказчика под письмом или доброжелательный ответ контрактного управляющего не переписывают срок автоматически.
Опасен и обратный расчет: «дождемся окончания контракта, и спор исчезнет». Если оговорки о прекращении обязательств нет, заказчик может требовать исполнения и после указанной даты. Если оговорка есть, она все равно не стирает последствия нарушения, которое возникло раньше.
Что проверить до подачи заявки
Не ограничивайтесь последней страницей проекта контракта. Соберите сроки в одну таблицу.
Последний день основного исполнения. Найдите точную дату или порядок ее расчета: календарные либо рабочие дни, отсчет от заключения контракта, заявки заказчика или иного события.
Периоды и этапы. Если поставок несколько, проверьте срок каждого этапа. Общая дата контракта не заменяет промежуточный график.
Место и время приемки. «До 31 декабря» может фактически означать более раннюю отгрузку, если склад принимает товар только в рабочие часы или требуется предварительный пропуск.
Комплект закрывающих документов. Результат без предусмотренных документов может не перейти в приемку. Проверьте паспорта, сертификаты, инструкции, исполнительную документацию, документы о происхождении и электронный документ о приемке.
Срок приемки. Посчитайте, сколько времени проект отводит заказчику на проверку и мотивированный отказ. Это влияет на кассовый разрыв, но не переносит срок самой поставки.
Оговорку о прекращении обязательств. Ищите не дату, а прямые слова: «окончание срока действия влечет прекращение обязательств сторон». Затем прочитайте все исключения из этой фразы.
Обязанности, которые переживают основную дату. Обычно это расчеты, ответственность, гарантия, устранение недостатков, возврат имущества или документов.
Основания для изменения срока. Не закладывайте в экономику закупки предполагаемое дополнительное соглашение, пока не установили конкретное основание по статье 95 Закона № 44-ФЗ.
Если стало понятно, что срок уже не выдержать
Молчание — худшая стратегия. Оно не создает поставщику ни доказательств, ни законного переноса срока.
Нужно зафиксировать факты до наступления просрочки:
письменно сообщить заказчику о конкретном препятствии и его влиянии на график;
отделить собственную задержку от действий заказчика, без которых исполнение невозможно;
запросить необходимые исходные данные, доступ, согласование или приемку, если обязанность предоставить их лежит на заказчике;
предложить допустимый вариант исполнения, не называя его изменением контракта, пока не проверено законное основание;
сохранить подтверждения отправки, ответы и документы о готовности к исполнению.
Само письмо не продлевает контракт. Его задача — вовремя зафиксировать обстоятельства и не дать будущему спору превратиться в спор слов.
Проверка одной строкой
Перед подачей заявки задайте к последнему разделу проекта контракта один вопрос:
«Что именно произойдет с неисполненной обязанностью на следующий день после этой даты — и какой пункт договора прямо это устанавливает?»
Если ответ строится только на словах «контракт действует до…», риск еще не проверен.
Правовая основа: пункты 3 и 4 статьи 425 ГК РФ; статьи 34, 42, 94 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; пункт 23 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017; письмо Минфина России от 03.04.2023 № 24-06-09/29109. Нормы приведены по состоянию на 05.09.2026.
Михаил Кремнёв, эксперт по тендерному сопровождению. 13 лет в закупках, 6 из них — руководил контрактной службой муниципального заказчика.
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