Срок действия контракта по 44-ФЗ истек, а обязательства остались: что пропускает поставщик

Общее правило: дата прошла, долг остался

Пункт 3 статьи 425 ГК РФ устанавливает развилку.

Если закон или договор прямо предусматривает, что окончание срока действия прекращает обязательства сторон, неисполненные обязательства прекращаются в указанную дату. Если такой оговорки нет, договор признается действующим до момента окончания исполнения обязательств.

Поэтому фраза «контракт действует до 31.12.2026» сама по себе не означает: «с 01.01.2027 поставлять больше не нужно». Для такого последствия нужна отдельная прямая оговорка о прекращении обязательств.

При этом продолжение обязательства не превращает просрочку в разрешенную поставку. Согласованный срок уже нарушен. Поставщик по-прежнему должен исполнить обязательство, но заказчик получает основания применить предусмотренные контрактом меры ответственности.

Отдельно пункт 4 статьи 425 ГК РФ говорит: окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение. Даже если обязательства прекращаются в конкретную дату, уже допущенное нарушение не обнуляется.