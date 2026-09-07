3 рабочих дня, 10 дней и 10-е число: календарь бухгалтера по договору 223-ФЗ от подписи до отчета

Три дедлайна по договору 223-ФЗ считает не юрист, а тот, кто ведет учет: 3 рабочих дня на реестр, 10 дней на результаты исполнения, 10-е число на месячную сводку. Календарь, границы и чек-лист для обеих сторон стола.

По договору 223-ФЗ у заказчика три дедлайна, и все три считает не юрист, а тот, кто ведёт учёт. Три рабочих дня со дня заключения — сведения о договоре в реестр. Десять дней со дня исполнения, изменения или расторжения — результаты в тот же реестр. Не позднее 10-го числа следующего месяца — сводка по договорам за месяц в ЕИС.

Поставщика это касается напрямую: пока заказчик не внёс результаты исполнения, договор в реестре висит открытым. Календарь ниже нужен обеим сторонам стола.

Норма

Ч. 2 ст. 4.1 закона № 223-ФЗ: «В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 настоящего Федерального закона, заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора».

Обратите внимание на слово «рабочих»: оно стоит только у трёх дней. У десяти дней его нет.

Календарь

Договор подписан — 3 рабочих дня со дня заключения — реестр договоров в ЕИС — ч. 2 ст. 4.1

Изменились количество, объём, цена или сроки против итогового протокола — не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор — ЕИС, информация об изменении договора с изменёнными условиями — ч. 5 ст. 4

В договор внесены иные изменения — срок в норме не назван — реестр договоров, только затронутые сведения и документы — ч. 2 ст. 4.1

Договор исполнен, изменён или расторгнут — 10 дней со дня события — реестр договоров, результаты исполнения — ч. 2 ст. 4.1

Закончился месяц — не позднее 10-го числа следующего месяца — ЕИС, три вида сведений о договорах — ч. 19 ст. 4

Закончился год — не позднее 1 февраля — ЕИС, годовой объём закупок у субъектов МСП — ч. 21 ст. 4

ЕИС недоступна дольше одного рабочего дня — сайт заказчика; в ЕИС — 1 рабочий день после устранения сбоя — сайт заказчика → ЕИС — ч. 13 ст. 4

Ежемесячная сводка

Ч. 19 ст. 4 требует к 10-му числу три цифры: количество и общая стоимость всех договоров по итогам закупок, включая те, что в реестр не попали по ч. 3 ст. 4.1; количество и стоимость договоров с единственным поставщиком; количество и стоимость договоров с единственным поставщиком после несостоявшейся конкурентной закупки. Первая цифра ловит бухгалтера чаще всего: договоры до ста тысяч рублей заказчик вправе не размещать в ЕИС (п. 1 ч. 15 ст. 4), но их общая стоимость в месячную сводку входит. Отдельного учёта «мелких» договоров не ведёте — сводка будет неверной.

Границы

В реестр не вносится то, что по закону не размещается в ЕИС (ч. 3 ст. 4.1): гостайна, оборонный заказ, а по решению заказчика — договоры до ста тысяч рублей, до пятисот тысяч при выручке свыше пяти миллиардов, финансовые услуги и сделки с недвижимостью (ч. 15 ст. 4).

Субъект всех этих обязанностей — заказчик. Поставщик в реестр ничего не вносит; его работа — сверять. При этом деньги поставщику должны прийти не позднее семи рабочих дней с даты приёмки, если иной срок не установлен законом или положением о закупке (ч. 5.3 ст. 3). Приёмка запускает сразу два отсчёта: семь рабочих дней на оплату и десять дней на сведения об исполнении.

Чем грозит просрочка

По п. 3 ч. 10 ст. 3 любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе неразмещение информации и документов о договорах, «а также иной информации, подлежащей … размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения». Отдельная история — годовой отчёт по МСП: не разместили к 1 февраля, и по ч. 8.1 ст. 3 положение о закупке признаётся неразмещённым до конца года, а заказчик работает по правилам 44-ФЗ.

Опыт

Со стороны заказчика я вёл эти сроки таблицей: дата подписи, дата акта, третий рабочий день, десятый день. Со стороны поставщика в первую неделю после акта сверяю реестр; пустая строка — повод для письма со ссылкой на ч. 2 ст. 4.1, и обычно этого хватает.

Чек-лист

1. В договоре и акте стоят даты: от них считаются оба срока.

2. Третий рабочий день после подписи и десятый день после акта помечены в календаре.

3. Ведётся отдельный учёт договоров, не внесённых в реестр, — для сводки к 10-му числу.

4. Изменения цены, объёма, сроков против итогового протокола размещены не позднее десяти дней.

5. Поставщик проверил реестр после приёмки и после оплаты.

Михаил Кремнёв, эксперт по тендерному сопровождению. 13 лет в закупках, 6 из них — руководил контрактной службой муниципального заказчика.