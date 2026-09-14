В какой срок заказчик обязан оплатить контракт по 44-ФЗ и что ему грозит за просрочку

Отвечаю сразу. По общему правилу заказчик обязан оплатить товар, работу, услугу или отдельный этап контракта не позднее семи рабочих дней с даты подписания им документа о приёмке. Точка отсчёта — подпись заказчика под документом о приёмке, а не дата акта, не дата поставки и не дата счёта. Дни — рабочие.

Срок другой в четырёх случаях:

1. Иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

2. Документ о приёмке оформлялся без единой информационной системы — тогда не более десяти рабочих дней, а если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, — не более двадцати.

3. Расчёты по контракту или выплата аванса подлежат казначейскому сопровождению — не более десяти рабочих дней.

4. Своим решением иной срок задало Правительство РФ — ради обороноспособности и безопасности государства.

Четыре случая — и всё. «Лимиты не довели», «казначейство не пропустило», «главбух в отпуске» в этот перечень не входят, а раз не входят, то и срок не двигают.

Что написано в законе

Часть 13.1 статьи 34 44-ФЗ: срок оплаты «с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона».

Часть 5 статьи 34: «В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы».

Две детали, которые бухгалтер применит сразу. Первая: база пени — не уплаченная в срок сумма, а не вся цена контракта. Вторая: ключевая ставка берётся на дату уплаты пеней.

Кто отвечает: не бюджет, а конкретный человек

Часть 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ: «Нарушение срока либо порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (её результатов) или оказываемой услуги, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом, — влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента цены контракта (этапа исполнения контракта, аванса, предусмотренного контрактом), но не менее десяти тысяч и не более пятидесяти тысяч рублей».

Платит не учреждение и не бюджет. Платит человек, отвечающий за оплату, из своего кармана. Не выплатили предусмотренный контрактом аванс — тот же состав.

Часть 10 той же статьи: «Повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного частью 4, 7 или 8 настоящей статьи, — влечёт дисквалификацию на срок от одного года до двух лет».

Что делать поставщику: пять шагов

1. Зафиксировать дату подписания заказчиком документа о приёмке. От неё, и только от неё, идут рабочие дни.

2. Определить свой срок: семь рабочих дней по общему правилу; десять — если приёмка оформлялась вне ЕИС или расчёты на казначейском сопровождении; двадцать — если в контракте гостайна.

3. Считать пеню с первого дня, следующего за последним днём срока, от не уплаченной в срок суммы, по ключевой ставке на дату уплаты.

4. Направить заказчику требование об уплате пени. По части 5 статьи 34 это право поставщика, а не одолжение.

5. Если платежа нет и после требования — обращение в контрольный орган. Ответственность по части 8 статьи 7.30.2 персональная, при повторности — дисквалификация по части 10.

Две стороны стола

Я руководил контрактной службой заказчика и знаю, как выглядит задержка изнутри. Самый частый способ отодвинуть платёж — не заплатить позже, а подписать документ о приёмке позже: пока подписи нет, срок по части 13.1 не начинал течь. Сейчас я работаю на стороне поставщиков, и вывод простой: бороться надо не за оплату, а за приёмку. Дата подписания документа о приёмке — главная дата в контракте. А фраза «нам не довели лимиты» на срок не влияет: её нет в перечне исключений.

Подводный камень: статьи 7.32.5 больше нет

До 2025 года просрочку оплаты по контракту квалифицировали по статье 7.32.5 КоАП РФ. Её нет. Федеральный закон от 28.12.2024 № 500-ФЗ отменил статьи 7.32.3, 7.32.4 и 7.32.5 с 1 марта 2025 года. Тем же заходом ушли 7.29, 7.29.1–7.29.3, 7.30, 7.31, 7.31.1, 7.32 и 7.32.1 — почти вся нумерация, к которой закупочные юристы привыкли за десять лет. Взамен эти составы собраны в блок 7.30.1–7.30.6, и просрочка оплаты сидит теперь в части 8 статьи 7.30.2.

Проблема в том, что на начало сентября 2026 года часть популярных правовых сайтов всё ещё показывала текст статьи 7.32.5 как действующий. Человек открывает первую ссылку в поиске, видит знакомый номер и вставляет его в жалобу. А обращение со ссылкой на утратившую силу статью даёт контрольному органу формальный повод вернуть документ. Поставщик теряет время, заказчик получает передышку.

Как проверить номер статьи самому:

1. Откройте КоАП там, где сверху видна дата редакции. Файл, сохранённый год назад, и первая ссылка в поиске для этого не годятся.

2. Посмотрите на статью 7.32.5: вместо текста вы должны увидеть пометку об утрате силы по закону № 500-ФЗ.

3. Дальше откройте 7.30.2 и проверьте сами — часть 8 про срок оплаты, часть 10 про дисквалификацию за повтор.

Если в источнике статья 7.32.5 показана как действующая — источник устарел, и все ссылки на КоАП из него надо перепроверять.

Михаил Кремнёв, эксперт по государственным и корпоративным закупкам. В закупках с 2013 года: руководил контрактной службой заказчика, теперь веду тендерные направления на стороне поставщиков.

А вы, подавая требование или жалобу, проверяете номер статьи по действующей редакции кодекса или берёте его из первой ссылки в поиске?