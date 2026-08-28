Ошибка резидента: почему не паспорт определяет ставку налога, а календарь

Работаете за рубежом уже более полугода, но платите налоги в России как обычно, ведь вы гражданин РФ.
Если узнали себя в этой фразе, то у меня плохие новости. Российское гражданство никак не влияет на ваш НДФЛ. Налоговую волнует только один вопрос – где вы провели последние 183 дня?
В данной статье я расскажу, что такое понятие «налоговый резидент» для физического лица и как он определяется в общем порядке.
Итак, как театр начинается с вешалки, определение обязанности по НДФЛ начинается с определения налогового резидентства физического лица-налогоплательщика.
Главное правило
Налоговый статус физического лица определяется на каждую дату получения им дохода исходя из фактического времени его нахождения на территории Российской Федерации.
Налоговым резидентом будет являться лицо, которое на дату получения дохода фактически находилось на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих месяцев подряд (п. 2 ст. 207 НК РФ).
Например, вы долгое время путешествовали за границей, возвращаетесь в Россию, получаете от своей компании доход (заработная плата, дивиденды и т.д.) и с удивлением обнаруживаете, что налог удержан по ставке 30%.
Ваша компания, как налоговый агент, установила, что вы стали налоговым нерезидентом и удержала налог. Ответственность за верное определение налогового статуса получателя дохода лежит именно на налоговом агенте.
Главная ловушка года
Так как резидентство вещь непостоянная, то и налоговый статус в течение календарного года может измениться (при выплате дохода в марте – нерезидент, а в апреле уже налоговый резидент).
В связи с тем, что налоговый период по НДФЛ составляет календарный год, то окончательное определение налогового статуса осуществляется именно на конец года (31 декабря).
Если по состоянию на 31 декабря число дней вашего пребывания в России составило 183 дня и более в течение этого года, то вы признаетесь налоговым резидентом во всем налоговом периоде (календарном году), независимо от того, были ли вы нерезидентом на дату получения дохода, например, в начале года и наоборот. Об этой особенности «окончательного» определения налогового резидентства говорит и Минфин России в своем письме от 30.05.2025 N 03-04-05/53340.
В связи с этим уплаченный в течение календарного года налог пересчитают исходя из актуального налогового статуса по его итогам (либо возникнет положительное сальдо ЕНС, либо придется доплачивать).
Как уже отмечалось, данная особенность исчисления статуса налогового резидента применяется в отношении дохода, налог по которому исчисляется и удерживается налоговым агентом.
Исключение из правил
Если вы сами получаете доход без участия налогового агента (например, продали квартиру), то правило работает иначе: считаются дни с 1 января по 31 декабря. Стали резидентом к Новому году – платите налог по итогам года как резидент, независимо от того, какой у вас был статус в начале.
Главный вывод простой: окончательный вердикт вашему налоговому резидентству выносится 31 декабря.
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