Ошибка резидента: почему не паспорт определяет ставку налога, а календарь

Работаете за рубежом уже более полугода, но платите налоги в России как обычно, ведь вы гражданин РФ.

Если узнали себя в этой фразе, то у меня плохие новости. Российское гражданство никак не влияет на ваш НДФЛ. Налоговую волнует только один вопрос – где вы провели последние 183 дня?

В данной статье я расскажу, что такое понятие «налоговый резидент» для физического лица и как он определяется в общем порядке.

Итак, как театр начинается с вешалки, определение обязанности по НДФЛ начинается с определения налогового резидентства физического лица-налогоплательщика.