С 1 октября 2026 года заработало ограничение по Постановлению № 760: не более 60 часов в месяц на одного заказчика. На реальном кейсе сборщицы заказов разбираем, почему попытка обойти лимит через два разных приложения («60 + 60» в одном магазине) сработает только на уровне алгоритмов платформ.

На консультацию обратилась девушка — плательщик налога на профессиональный доход (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ), которая подрабатывает сборщиком заказов в крупном сетевом супермаркете. После вступления в силу с 1 октября 2026 года новых правил платформенной занятости (Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 19.06.2026 № 760) она решила уточнить, можно ли легально работать в одном и том же магазине по 120 часов в месяц, если брать смены поровну через две разные цифровые платформы. Разбираем по шагам, почему техническая слепота приложений не спасет от налоговой проверки.

Шаг 1. Ложная альтернатива: почему 60 + 60 кажется безопасным решением

Клиентка привыкла брать смены в конкретной торговой точке рядом с домом — суммарно выходило около 120 часов в месяц. Изучив новые ограничения для цифровых платформ, она предположила, что лимит привязан исключительно к конкретному приложению:

Суть идеи: отработать 60 часов в одном магазине через первую платформу подработки, а затем взять еще 60 часов в этой же торговой точке через другой агрегатор.

Логика исполнителя: разные цифровые площадки не обмениваются статистикой между собой. Ни одна из них не увидит переработку, счетчик часов не превысит порог, а значит, автоматической блокировки не будет.

Шаг 2. Как это видят платформы: слепая зона алгоритмов

С технической точки зрения расчет клиентки оказался верным — но только в пределах экрана смартфона.

Юридический статус: Постановление Правительства РФ от 19.06.2026 № 760 (принятое во исполнение п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ) обязывает оператора посреднической цифровой платформы приостановить выдачу заказов в паре «пользователь-заказчик — партнер-исполнитель» на срок, предусмотренный правилами площадки (на практике — 1–2 календарных месяца), если самозанятый трудится на одного заказчика более 60 часов в каждом месяце в течение 6 месяцев подряд (в отраслях с высоким риском подмены трудовых отношений, куда входит и розничная торговля).

Как работает контроль: эта обязанность распространяется на площадки, включенные в реестр посреднических цифровых платформ (ст. 4 Закона № 289-ФЗ). Каждый оператор отслеживает время строго внутри своей системы и не видит заказы, выполненные через конкурирующие сервисы. Внутри каждого приложения лимит соблюден (по 60 часов), поэтому автоматической блокировки действительно не произойдет.

Шаг 3. Ключевой просчет: единое окно ФНС и сверка контрагентов

Главная ошибка такого подхода — считать, что контроль ограничивается алгоритмами агрегаторов. Вся информация о расчетах с самозанятыми в итоге стекается в Федеральную налоговую службу.

Как это видит ФНС: налоговый контроль охватывает обе модели работы платформ: При прямых расчетах в каждом чеке приложения «Мой налог» сразу фиксируется ИНН одного и того же заказчика (юрлица магазина). Система в автоматическом режиме видит, что один человек систематически получает выплаты от одной компании за 120 часов в месяц. Если платформы выступают платежными агентами (и в чеках отражаются ИНН самих площадок), при анализе рисков ФНС истребует у операторов детализацию по заказам и фактическим контрагентам — на основании ст. 93.1 НК РФ, а также в рамках информационного взаимодействия операторов с налоговыми органами по ст. 20 Закона № 289-ФЗ.

Следствие: в обоих случаях на столе у инспектора все 120 часов в месяц сходятся на одного заказчика и одного исполнителя. А 120 часов ежемесячно на одной точке — это уже почти полноценный график штатного сотрудника. Сделка мгновенно попадает в зону риска по подмене трудового договора гражданско-правовым.

Шаг 4. Правовые риски и цена переквалификации

Само по себе превышение 60 часов не влечет автоматического штрафа по КоАП, но становится главным доказательством для налоговой и трудовой инспекции при переквалификации отношений в трудовые по ст. 15 и ст. 19.1 ТК РФ (с учетом сложившейся судебной практики по признакам трудовых отношений, отраженной, в частности, в п. 17–18 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15). Инспекторы сложат 120 часов в месяц с фактическими условиями труда: выходом в один и тот же магазин, подчинением графику торговой точки и выполнением функции штатного сборщика.

Финансовые последствия для магазина (заказчика): основной удар при проверке принимает на себя торговая сеть: Договор признают трудовым с первого дня фактической работы. На все выплаты самозанятой доначислят НДФЛ (по базовой ставке 13 % в пределах годового лимита дохода НПД 2,4 млн рублей) и страховые взносы (около 30 %), плюс пени и штраф по ст. 122 НК РФ (20–40 % от недоимки). Выпишут административный штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ за уклонение от оформления трудового договора — от 50 000 до 100 000 рублей для компании (при повторном нарушении — до 200 000 рублей по ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ).

Последствия для самой самозанятой: прямого штрафа для исполнителя закон не предусматривает, статус плательщика НПД не аннулируется. Но при переквалификации отношений выплаты признаются зарплатой: ранее пробитые чеки по этому заказчику придется аннулировать (ч. 4 ст. 8 Закона № 422-ФЗ), а саму девушку вызовут в ФНС или Роструд для дачи пояснений. Более того, крупные ритейлеры уже ведут внутренний учет исполнителей по ИНН и СНИЛС и сами блокируют таких сборщиков, чтобы избежать доначислений.

Вывод: как работать самозанятому безопасно после вступления в силу Постановления № 760

Этот разбор наглядно доказывает: пытаться обмануть счетчики приложений бессмысленно, если при проверке вся картина все равно сводится к одному заказчику и одной торговой точке.

Что мы порекомендовали клиентке прямо сейчас:

Менять не платформы, а заказчиков. Если нужно вырабатывать 120+ часов в месяц без риска блокировок и проверок, распределять смены нужно между разными юридическими лицами (например, 60 часов в одной торговой сети и 60 часов — у другого независимого заказчика). Не дробить смены на одной точке через разные агрегаторы. Выход в один и тот же магазин по 120 часов в месяц гарантированно подсветит связку «заказчик — исполнитель» для ФНС и внутренних служб безопасности ритейлера. Учитывать правило шести месяцев. Если у одного заказчика вы все-таки перебрали 60 часов в одном месяце, в следующем достаточно отработать 60 часов или меньше — тогда шестимесячный счетчик для обязательной блокировки на платформе обнулится.

А как вы считаете, остановит ли Закон № 289-ФЗ подмену трудовых отношений в ритейле или компании просто начнут оформлять сборщиков на разные юрлица?