Учет расходов на маркетинг и лидогенерацию франшизы в 2026 году: обоснование CPL, реклама по ст. 264 НК РФ и риски ст. 54.1 НК РФ

В 2026 году привлечение первичного трафика и лидогенерация стали одной из самых затратных статей бюджета как для правообладателей (управляющих компаний), так и для франчайзи. Аукционы контекстной рекламы перегреты, а стоимость целевой заявки (CPL) в ряде ниш превышает 5 000 – 7 500 рублей.
Однако для бухгалтерской службы управляющей компании и партнеров сети маркетинговые расходы несут существенные налоговые риски. Инспекторы ФНС при проверках традиционно придирчиво оценивают экономическую обоснованность затрат на рекламу, реальность оказания услуг лидогенерации и соответствие критериям статьи 252 НК РФ.
В практике учета франчайзинга возникают три ключевых вопроса: По каким статьям Налогового кодекса списывать затраты на контекст, таргетинг и размещение в каталогах франшиз? Как правильно структурировать и закрывать первичными документами централизованный маркетинговый фонд сети? * Какие риски по ст. 54.1 НК РФ возникают при перевыставлении расходов на привлечение лидов между участниками сети?
Разбираем нормативную базу, методологию признания расходов и типовой документооборот.
1. Классификация рекламных расходов по ст. 264 НК РФ
Согласно подпункту 28 пункта 1 статьи 264 НК РФ, к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на рекламу производимых (приобретаемых) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках.
Ненормируемые расходы на интернет-рекламу
В соответствии с пунктом 4 статьи 264 НК РФ, расходы на рекламу через телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет) учитываются в полном объеме без применения 1-процентного норматива от выручки: Контекстная реклама в поисковых системах (Яндекс Директ); Таргетированная реклама в социальных сетях и мессенджерах; Платное размещение информационных карточек и баннеров в профильных каталогах франшиз и справочниках; Оплата услуг систем сквозной аналитики и коллтрекинга, непосредственно используемых для учета эффективности рекламных кампаний.
Документальное подтверждение и ст. 252 НК РФ
Для признания расходов в целях налога на прибыль (или УСН «доходы минус расходы» по пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ) организация обязана сформировать полный комплект подтверждающих документов: 1. Договор на оказание рекламных услуг или оферта интернет-площадки. 2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг с детализацией периода и перечня услуг. 3. Отчет об оказанных услугах (скриншоты, выгрузки статистики): указание количества показов, кликов, достигнутых целей (заявок/CPL). ФНС настаивает, что акт с абстрактной формулировкой «информационные услуги» без детализации не подтверждает экономическую обоснованность расходов.
Рис. 1. Аудит первичных документов и отчетов об исполнении рекламных бюджетов
2. Маркетинговый фонд сети: учет у Правообладателя и Франчайзи
В большинстве зрелых франшиз финансирование федерального продвижения организуется через централизованный маркетинговый фонд (маркетинговый сбор/взнос). Порядок учета зависит от договорной конструкции.
Вариант А: Маркетинговый сбор входит в состав роялти
Если по договору коммерческой концессии (ДКК) или лицензионному договору партнер уплачивает единый периодический платеж (роялти), за счет которого УК самостоятельно финансирует рекламу: У Франчайзи: Вся сумма роялти учитывается в прочих расходах на дату начисления (пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ). Разделять сумму на «лицензионную» и «маркетинговую» часть партнеру не требуется. У Правообладателя: Сумма роялти признается доходом от реализации (ст. 249 НК РФ), а затраты на рекламу — текущими ненормируемыми расходами (п. 4 ст. 264 НК РФ).
Вариант Б: Целевой маркетинговый взнос (агентская схема)
Если УК аккумулирует средства партнеров по агентскому договору или субагентской схеме исключительно на проведение рекламных кампаний в интересах сети: Средства, поступившие от франчайзи агенту (УК), не признаются доходами правообладателя в силу пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ (за исключением агентского вознаграждения). УК обязана предоставлять регулярные отчеты агента с приложением первичных документов операторов рекламы. * Франчайзи признает расходы на рекламу на дату утверждения отчета агента.
Бухгалтерские проводки у Франчайзи:
Дт 44 (26) — Кт 76 (60) — начислена сумма маркетингового сбора на основании отчета/акта;
Дт 19 — Кт 76 (60) — выделен НДС (если правообладатель применяет ОСНО);
Дт 76 (60) — Кт 51 — перечислен платеж в централизованный фонд.
Рис. 2. Финансовый комплаенс и налоговый контроль движения рекламных сборов в сети
3. Налоговые риски ст. 54.1 НК РФ: дробление и транзит лидов
Лидогенерация находится в фокусе внимания налоговых органов в контексте схем искусственного дробления бизнеса и необоснованной налоговой выгоды:
1. Перекос расходов без деловой цели
Если управляющая компания на ОСНО берет на себя 100% многомиллионных расходов на привлечение клиентов, а прямую коммерческую выгоду от обслуживания этих покупателей получают подконтрольные ИП на льготных спецрежимах (УСН 6% или Патент) без соразмерной компенсации УК: Инспекторы квалифицируют это как занижение базы по налогу на прибыль у головной компании и фиктивный центр убытков. Защита: наличие четко прописанного в ДКК порядка распределения клиентов и фиксация экономической отдачи в виде процентного роялти от фактической выручки партнера.
2. Подтверждение реальности заявок
При привлечении лидогенераторов с оплатой за результат (CPL / CPA) критически важно подтверждать реальность контрагентов. Оплата фиктивным подрядчикам за «накрученные лиды» влечет отказ в вычетах по НДС и доначисление налога на прибыль со штрафом 40% по п. 3 ст. 122 НК РФ.
Чек-лист для главного бухгалтера сети
Проверьте договоры на интернет-рекламу: убедитесь в наличии ссылки на сайт, рекламные кабинеты и указании на безналичные взаиморасчеты.
Требуйте детализированные отчеты: акты с формулировкой «лидогенерация» дополняйте выгрузками журналов входящих обращений и гео-привязкой.
Регламентируйте статус маркетинговых сборов: исключите двусмысленность между целевым финансированием и лицензионным платежом.
Контролируйте маркировку интернет-рекламы: соблюдение требований ст. 18.1 Федерального закона № 38-ФЗ (передача данных в ЕРИР и наличие токенов erid) исключает административные штрафы до 500 000 рублей.
Автор материала — Виталий Олегович, эксперт по финансовому учету, налоговому аудиту и комплаенсу партнерских сетей. Практикой делюсь в Telegram-канале «Диалог Франшиз».
Коллеги, как в вашей практике оформляются маркетинговые фонды и компенсации рекламных расходов между головной компанией и филиалами? Были ли претензии налоговых инспекторов к подтверждению CPL? Буду рад обсудить ваш опыт в комментариях!