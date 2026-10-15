Учет расходов на маркетинг и лидогенерацию франшизы в 2026 году: обоснование CPL, реклама по ст. 264 НК РФ и риски ст. 54.1 НК РФ

В 2026 году привлечение первичного трафика и лидогенерация стали одной из самых затратных статей бюджета как для правообладателей (управляющих компаний), так и для франчайзи. Аукционы контекстной рекламы перегреты, а стоимость целевой заявки (CPL) в ряде ниш превышает 5 000 – 7 500 рублей.

Однако для бухгалтерской службы управляющей компании и партнеров сети маркетинговые расходы несут существенные налоговые риски. Инспекторы ФНС при проверках традиционно придирчиво оценивают экономическую обоснованность затрат на рекламу, реальность оказания услуг лидогенерации и соответствие критериям статьи 252 НК РФ.

В практике учета франчайзинга возникают три ключевых вопроса: По каким статьям Налогового кодекса списывать затраты на контекст, таргетинг и размещение в каталогах франшиз? Как правильно структурировать и закрывать первичными документами централизованный маркетинговый фонд сети? * Какие риски по ст. 54.1 НК РФ возникают при перевыставлении расходов на привлечение лидов между участниками сети?

Разбираем нормативную базу, методологию признания расходов и типовой документооборот.