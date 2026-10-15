Учет расходов на лидогенерацию и маркетинг франшизы в 2026 году: ст. 264 НК РФ, агентские договоры и обоснование по ст. 54.1 НК РФ

Масштабирование франчайзинговой сети сопряжено со значительными затратами управляющей компании на маркетинг и привлечение потенциальных франчайзи (лидогенерацию). В 2026 году средняя стоимость привлечения одного партнера (CAC) в ритейле и общепите составляет от 50 000 до 120 000 рублей, а совокупный ежемесячный рекламный бюджет головной организации исчисляется миллионами рублей.

Для бухгалтерской и налоговой службы правообладателя такие затраты требуют повышенного внимания: Какие каналы привлечения признаются ненормируемыми рекламными расходами в полном объеме, а какие подлежат нормированию по нормативу 1% выручки согласно пункту 4 статьи 264 НК РФ? Как документально подтвердить экономическую обоснованность расходов на аутсорсинговые кол-центры и агентства по продажам в соответствии со статьей 252 НК РФ? * Как защититься от претензий налоговых органов по статье 54.1 НК РФ при финансировании маркетинговых фондов сети?

Разбираем ключевые методологические аспекты учета, типовые бухгалтерские проводки и перечень обязательной первички.