Учет расходов на лидогенерацию и маркетинг франшизы в 2026 году: ст. 264 НК РФ, агентские договоры и обоснование по ст. 54.1 НК РФ

Масштабирование франчайзинговой сети сопряжено со значительными затратами управляющей компании на маркетинг и привлечение потенциальных франчайзи (лидогенерацию). В 2026 году средняя стоимость привлечения одного партнера (CAC) в ритейле и общепите составляет от 50 000 до 120 000 рублей, а совокупный ежемесячный рекламный бюджет головной организации исчисляется миллионами рублей.
Для бухгалтерской и налоговой службы правообладателя такие затраты требуют повышенного внимания: Какие каналы привлечения признаются ненормируемыми рекламными расходами в полном объеме, а какие подлежат нормированию по нормативу 1% выручки согласно пункту 4 статьи 264 НК РФ? Как документально подтвердить экономическую обоснованность расходов на аутсорсинговые кол-центры и агентства по продажам в соответствии со статьей 252 НК РФ? * Как защититься от претензий налоговых органов по статье 54.1 НК РФ при финансировании маркетинговых фондов сети?
Разбираем ключевые методологические аспекты учета, типовые бухгалтерские проводки и перечень обязательной первички.
1. Классификация рекламных расходов в налоговом учете (ст. 264 НК РФ)
В целях исчисления налога на прибыль (и при УСН «доходы минус расходы» на основании пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ) расходы на рекламу подразделяются на две категории:
Ненормируемые расходы (учитываются в полном объеме)
На основании абзаца 5 пункта 4 статьи 264 НК РФ к ненормируемым относятся расходы на рекламу через телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет): Контекстная реклама в поисковых системах (Яндекс Директ); Размещение информации о франшизе в электронных каталогах франшиз и отраслевых порталах; Таргетированная реклама и посевы в Telegram-каналах и социальных сетях; Разработка посадочных страниц (лендингов) и контентное SEO-продвижение в сети Интернет.
Данные затраты списываются на расходы текущего отчетного (налогового) периода в полной сумме фактически понесенных затрат.
Нормируемые расходы (лимит 1% выручки)
Расходы на участие в выставках франшиз (Franchise Expo, BuyBrand), если они не связаны с арендой выставочных стендов и образцов (например, сувенирная продукция, полиграфические буклеты без указания на конкретные услуги), нормируются в пределах 1% от выручки от реализации (ст. 249 НК РФ). Суммы сверх норматива не учитываются в налоговой базе.
Типовые бухгалтерские проводки у правообладателя:
Дт 44 (26) — Кт 60 (76) — отражены расходы на размещение рекламы и лидогенерацию на основании актов исполнителей и отчетов операторов рекламных систем;
Дт 19.04 — Кт 60 — выделен входящий НДС по рекламным услугам;
Дт 68.02 — Кт 19.04 — НДС принят к вычету при наличии надлежаще оформленного счета-фактуры или УПД со статусом «1».
Рис. 1. Документальное оформление договоров на лидогенерацию и аутсорсинг продаж во франчайзинге
2. Услуги аутсорсинговых кол-центров и отделов продаж: первичка и риски по ст. 252 НК РФ
Многие управляющие компании привлекают внешние специализированные кол-центры для первичной обработки заявок и квалификации лидов (скоринг по BANT: бюджет, полномочия, потребность, сроки).
Налоговые инспекторы при выездных проверках традиционно уделяют повышенное внимание договорам оказания консультационных, маркетинговых и агентских услуг. Формального акта с формулировкой «оказаны услуги по привлечению клиентов» недостаточно — налоговая снимет такие расходы и откажет в вычете НДС из-за отсутствия документального подтверждения реальности услуг (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Обязательный комплект подтверждающих документов:
Договор с детальным техническим заданием (SLA): Регламент времени ответа на входящую заявку (например, норматив первого звонка до 15 минут), критерии квалификации кандидата, сценарии диалогов (скрипты).
Ежемесячный детализированный отчет исполнителя: Общее количество поступивших лидов с разбивкой по источникам трафика; Выгрузка реестра звонков с указанием номеров телефонов, даты, времени и длительности соединения; Результаты квалификации: количество лидов, переведенных на этап Zoom-презентации финмодели; Аудиозаписи звонков (хранятся в CRM или в облачном архиве исполнителя и предоставляются по требованию).
Акт сдачи-приемки оказанных услуг с фиксацией объема выполненных работ и калькуляцией ставки (за лид, за проведенную квалификацию или фиксированная абонентская плата).
При наличии такой доказательной базы претензии проверяющих органов признаются судами необоснованными (см. Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС21-12495).
Рис. 2. Финансовый контроль и аудит рекламного бюджета при масштабировании филиальной сети
3. Маркетинговые фонды сети и риски по ст. 54.1 НК РФ
В договорах коммерческой концессии (ДКК) нередко предусматривается уплата франчайзи регулярного маркетингового сбора (от 1% до 3% выручки точки) в единый маркетинговый фонд сети.
Налоговая квалификация маркетинговых сборов:
Если маркетинговый сбор включен в структуру регулярного вознаграждения (роялти) либо поступает правообладателю на его расчетный счет:
Для правообладателя это доход от реализации (ст. 249 НК РФ), облагаемый налогом на прибыль (или УСН) и НДС в общеустановленном порядке.
У франчайзи данные суммы признаются прочими расходами (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ).
⛔ Опасная ошибка: Попытка оформить маркетинговые сборы как «целевые поступления» (ст. 251 НК РФ) коммерческой организацией. Налоговые органы безоговорочно доначисляют налог на прибыль и штрафы, поскольку льгота по целевому финансированию распространяется исключительно на некоммерческие организации.
Риск искусственного дробления (ст. 54.1 НК РФ):
Если правообладатель аккумулирует маркетинговые бюджеты на техническом ИП или юрлице на УСН 6%, а затем списывает средства без встречного предоставления услуг, инспекция квалифицирует структуру как схему необоснованной налоговой выгоды.
Все расходы на централизованный маркетинг должны осуществляться лицом, реально несущим затраты на продвижение бренда, а в качестве технологического ядра учета транзакций и распределения заявок целесообразно использовать мультитенантные отраслевые IT-системы (например, архитектуру класса Dialog CRM), фиксирующие сквозной путь каждого клиента от рекламного клика до кассы 54-ФЗ.
Чек-лист для главного бухгалтера управляющей компании
Проверьте договоры с интернет-площадками: Убедитесь, что все затраты на контекст, таргетинг и каталоги квалифицированы как ненормируемые по абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ.
Запросите детализацию у кол-центров: Не принимайте акты без реестров звонков и отчетов по SLA — подготовьте обоснование реальности услуг заранее.
Разграничьте роялти и маркетинг: В договорах коммерческой концессии зафиксируйте порядок исчисления и отчетности по использованию маркетинговых сборов.
Контролируйте кассовую дисциплину: Обеспечьте интеграцию касс филиалов для сквозного контроля выручки и базы расчета роялти.
Автор материала — Виталий Олегович, эксперт по бухгалтерскому учету, налоговому аудиту и структурированию партнерских сетей. Практическими разборами и налоговыми кейсами делюсь в Telegram-канале «Диалог Франшиз».
Коллеги, как в вашей компании организован документооборот по аутсорсингу лидогенерации и рекламным фондам? Сталкивались ли вы с запросами налоговой по детализации звонков кол-центров? Поделитесь опытом в комментариях!