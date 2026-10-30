Учет расходов на мобильную связь и трекинг звонков во франшизе: компенсации, первичка и комплаенс 152-ФЗ

Во франчайзинговых сетях и сервисных филиалах телефонная связь — один из основных каналов операционного взаимодействия с клиентами. Линейные сотрудники, администраторы и выездные мастера ведут сотни звонков в день. Однако при проверках налоговые инспекторы обращают особое внимание на обоснованность расходов на мобильную связь и ПО записи разговоров.
Отсутствие надлежащего комплекта локальных нормативных актов (ЛНА) и детализации вызовов приводит к тому, что ИФНС исключает расходы из расчета налога на прибыль (или УСН «доходы минус расходы»), а выплаченные сотрудникам компенсации за связь переквалифицирует в доход физлица с доначислением НДФЛ (13–15%) и страховых взносов (30%).
1. Налоговый учет расходов на связь: требования ст. 252 НК РФ
Согласно ст. 252 Налогового кодекса РФ, любые расходы организации должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода:
Учет при ОСНО (налог на прибыль):
Расходы на услуги связи (включая мобильную связь, аренду номеров и FMC-решения) учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ. Затраты на программное обеспечение для трекинга и записи звонков относятся к расходам на приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Учет при УСН («доходы минус расходы» 15%):
Перечень расходов при УСН является закрытым (ст. 346.16 НК РФ). Услуги связи прямо поименованы в пп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, а расходы на программное обеспечение (включая SaaS-подписки на облачные сервисы телефонии) — в пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Списание затрат возможно строго после их фактической оплаты и подписания актов оказанных услуг (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).2. Компенсация за использование личных смартфонов (ст. 188 ТК РФ)
Во многих партнерских сетях выездные специалисты используют собственные смартфоны под управлением Android. В этом случае работодатель может компенсировать расходы на связь и износ оборудования:
Порядок оформления:
Трудовой договор или дополнительное соглашение: В документе обязательно фиксируется обязанность сотрудника использовать личный телефон в служебных целях, марка/модель устройства и согласованный размер компенсации.
Приказ руководителя: Утверждает перечень должностей с разъездным характером работы и порядок предоставления документов.
Лимиты компенсации: С 2024 года п. 1 ст. 217 НК РФ устанавливает норматив необлагаемой компенсации за использование личного имущества (включая смартфоны и ПО) в размере до 35 рублей за каждый рабочий день (при отсутствии документального подтверждения чеками) либо в размере фактически понесенных и подтвержденных расходов.
Опасность «фиксированной» выплаты без подтверждения:
Если компания выплачивает сотруднику фиксированную сумму «за мобильную связь» (например, 3 000 руб./мес) без детализации звонков и без фиксации в трудовом договоре, налоговая служба признает эту выплату скрытой частью зарплаты. Риск — доначисление 30% страховых взносов и 13% НДФЛ за 3 года проверки.3. Первичные документы и комплаенс 152-ФЗ
Для безупречной защиты расходов при выездной налоговой проверке бухгалтерии необходим следующий комплект первички:
Договор с оператором связи или SaaS-провайдером: С приложением лицензий и тарифов;
Ежемесячный акт и счет-фактура (или УПД со статусом 1): С детализацией периода и перечнем абонентских номеров;
Детализация соединений (биллинг звонков): Не требуется распечатывать поминутную детализацию по каждому сотруднику, однако возможность ее выгрузки из личного кабинета телефонии должна быть обеспечена;
Приказ об утверждении перечня телефонных номеров и лимитов расходов.
Защита тайны связи и 152-ФЗ:
При внедрении программ записи телефонных разговоров работодатель обязан строго соблюдать ст. 138 УК РФ (тайна телефонных переговоров) и Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»: 1. Запись звонков допустима строго в рабочее время и по корпоративным номерам. Использование технологий Dual-SIM позволяет записывать только рабочий слот, не затрагивая личные разговоры сотрудника. 2. Серверы хранения аудиозаписей обязаны находиться на территории РФ и быть сертифицированы по требованиям ФСТЭК.
Автор — Виталий Олегович, эксперт по налоговому планированию и структурированию франчайзинговых сетей. Практические шаблоны приказов и регламентов учета связи выкладываю в Telegram-канале «Диалог Франшиз».
Коллеги-бухгалтеры, запрашивала ли у вас налоговая инспекция детализацию звонков при проверке расходов на связь? Как оформляете компенсацию сотрудникам за использование личных смартфонов?