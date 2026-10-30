Учет расходов на мобильную связь и трекинг звонков во франшизе: компенсации, первичка и комплаенс 152-ФЗ

Во франчайзинговых сетях и сервисных филиалах телефонная связь — один из основных каналов операционного взаимодействия с клиентами. Линейные сотрудники, администраторы и выездные мастера ведут сотни звонков в день. Однако при проверках налоговые инспекторы обращают особое внимание на обоснованность расходов на мобильную связь и ПО записи разговоров.

Отсутствие надлежащего комплекта локальных нормативных актов (ЛНА) и детализации вызовов приводит к тому, что ИФНС исключает расходы из расчета налога на прибыль (или УСН «доходы минус расходы»), а выплаченные сотрудникам компенсации за связь переквалифицирует в доход физлица с доначислением НДФЛ (13–15%) и страховых взносов (30%).