Расторжение договора коммерческой концессии: налоговый учет неустоек по ст. 1033 ГК РФ, НДС и защита от бизнеса-клона

При расторжении договоров коммерческой концессии (франчайзинга) правообладатели регулярно сталкиваются с недобросовестными действиями бывших партнеров: открытием конкурирующих предприятий на той же локации, переоформлением бизнеса на аффилированных лиц и использованием переданных коммерческих секретов.

Взыскание штрафов и договорных неустоек по условию Non-Compete (ст. 1033 ГК РФ) порождает комплекс сложных налоговых и учетных вопросов. Ошибки в квалификации полученных сумм или несвоевременное отражение требований в регистрах бухгалтерского учета создают риски доначислений по налогу на прибыль, споров по НДС и претензий налоговых органов по ст. 54.1 НК РФ.